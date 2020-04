L'Oroscopo di maggio per la Vergine promette bene sia in campo professionale che in quello sentimentale. I Vergine, sempre molto attivi ed estrosi, beneficeranno di un ammasso planetario nel segno del Toro che porterà loro tante piacevoli novità.

Per quanto riguarda la sfera professionale, dovranno perseguire con costanza i propri obiettivi perché saranno sicuramente favoriti dalle stelle tanto benevole per loro in questo periodo. Tante novità piacevoli animeranno anche la sfera sentimentale nelle previsioni astrali fortunate.

Tante novità in campo professionale nell'oroscopo di maggio per i Vergine

Per voi nati sotto il segno della Vergine si aprirà un mese di maggio ricco di novità molto interessanti. Un ammasso planetario nel segno del Toro sarà a voi molto favorevole, per questo vi sentirete ricchi di energia positiva e avrete tanta voglia di fare. Infatti il Sole nel Toro fino al 20 vi caricherà di forza interiore e vi renderà caparbi e risoluti nel raggiungere i vostri obiettivi.

Giove, Plutone e Urano transiteranno nel vostro segno per tutto il mese e rafforzeranno all'ennesima potenza la vostra forza interiore.

Sarete infatti decisi e determinati a far sì che tutti i vostri progetti si realizzino. Dopo essere stati fermi tutto questo tempo, il mese di maggio sarà molto intenso per voi in campo professionale e sarete aiutati nella realizzazione dei vostri progetti anche da Marte e Saturno in Acquario che vi regaleranno tanta genialità. Sarà il momento per voi nati sotto il segno della Vergine di osare e di buttarvi a capofitto nel lavoro, poiché sarete pronti a ricominciare a pieno ritmo.

Inoltre dal 15 maggio Marte e si sposterà in Pesci e si unirà a Nettuno garantendo un periodo ricco di intuizione.

Il vostro segno sarà sempre molto razionale e determinato, ma a volte ci sarà bisogno di un pizzico di follia per osare e portare a termine i progetti che da tempo stanno a cuore. Questo nuovo mese porterà un'accelerazione in campo lavorativo e voi dovrete approfittare di questi momenti favorevoli, per recuperare tutto quello che avete perso nei mesi precedenti che sono stai un po' sottotono.

Tanti momenti intensi per l'amore nelle previsioni astrali della Vergine di maggio

Il mese di maggio per voi nati sotto il segno della Vergine, sarà sotto l'influsso benevolo di Venere in Gemelli che dominerà le situazioni legate agli affari di cuore. Infatti in questo mese primaverile, vi sentirete molto positivi e determinati a vivere tanti momenti belli e spensierati.

Per voi che già portate avanti da un po' una storia consolidata, ci saranno tante belle occasioni da vivere insieme. Venere in quadratura quasi sfiderà l'amore, spingendovi a superare le avversità e a cercare di attuare i progetti amorosi con maggiore determinazione.

Il consiglio delle stelle sarà quello di vivere alla giornata e di godervi la vostra storia d'amore, soprattutto ogni momento che la vita vi offrirà. Tante belle opportunità si presenteranno all'orizzonte poiché dal 13 maggio tutta questa energia positiva, datavi da Venere, si rafforzerà grazie a Mercurio in Gemelli. Proprio questa grande energia regalatavi dalle stelle vi renderà affascinanti e carismatici, così tutti cercheranno la vostra compagnia.

Arriveranno tante novità e sorprese per voi alla ricerca di un nuovo amore e il tutto sarà approfondito con maggiore slancio. Ecco perché tenderete ad amare in maniera più briosa e intelligente, poiché sorretti da Sole e Urano che rivoluzioneranno la sfera emotiva in maniera strabiliante e inaspettata.

Soprattutto voi single in questo periodo, potrete approfondire le amicizie che più stanno a cuore e non dovrete abbattervi, piuttosto una nuova fiducia romperà i vecchi schemi per aprirvi al nuovo in maniera più entusiasmante.