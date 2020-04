Per il segno della Vergine, questo maggio 2020 sarà eccellente sul lavoro e molto remunerativo dal punto di vista pecuniario. La fortuna di Giove sarà ai massimi livelli, tanto che questo mese in tal senso sarà uno dei migliori dell'anno.

Sul piano sentimentale, i nati di questo segno avranno più probabilità affettive nei riguardi delle amicizie e della famiglia di origine, piuttosto che in amore.

A seguire, le previsioni astrali di maggio per la Vergine.

Amore e affetti

I rapporti sentimentali saranno difficili e spesso privi di stimoli positivi.

Le cause sono da ricercare in una scarsa capacità di dialogo e di affrontare qualunque argomento valido a causa della mancanza di Mercurio favorevole e del pianeta Venere che in questo periodo non riscontrerà per voi nessuna evoluzione romantica positiva, anche se nemmeno negativa.

Se ci sono progetti da fare in due, il consiglio sarà quello di rimandare determinate decisioni, soprattutto se non siete abbastanza convinti di ciò che state per fare. Lo noterete dalla 'qualità' e dalla 'quantità' del vostro entusiasmo in merito, quindi affidatevi alle vostre sensazioni e non sbaglierete.

I single in questo momento non avranno molta voglia di mettersi in gioco, specialmente riguardo ai sentimenti. Quindi questo mese potrebbe essere molto più favorevole alla famiglia e molto più tendente alla voglia di intavolare amicizie poco impegnative.

Lavoro e studio

I primi giorni del mese saranno 'illuminati' dalla luce di Mercurio, quindi sarà perfetto sfruttare questo periodo per stringere accordi, fare colloqui e magari anche fare collaborazioni che sicuramente potrebbero anche durare più a lungo del previsto, se riuscirete a mantenere una certa sintonia fra le parti.

La seconda parte del mese sarà meno euforica e più monotona, ma avrete comunque consolidato la vostra posizione e probabilmente trovato un lavoro o almeno i presupposti per essere assunti il prima possibile.

La fortuna di un Giove perfettamente in trigono vi darà la possibilità di fare molto con poco sforzo, che questo sia fisico oppure mentale. Sarà anche il momento ideale di fare un salto di qualità o semplicemente di cambiare le vostre prospettive di stampo professionale.

Gli esami da sostenere saranno maggiormente soddisfacenti nella prima metà del mese, quindi se ne avete da sostenere affrettatevi prima che subentri un momento meno entusiasmante.

Fortuna e salute

Giove sarà il pianeta che sulla fortuna vi regalerà una stabilità ottimale. Quindi potrete benissimo fare a meno di Venere e dei suoi 'capricci' di questo mese per dedicarvi completamente agli affari e alle rosee prospettive di un guadagno più soddisfacente.

Anche la salute sarà buona, e con i presupposti di una mente brillante grazie a Mercurio e una buona attività fisica avrete maggiori probabilità di essere anche più efficienti sul posto di lavoro, soprattutto sul lato pratico del vostro impiego.