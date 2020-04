Questo sarà un maggio 2020 che sicuramente saprà come soddisfare i nati del segno dei Gemelli.

Partendo da un forte presupposto di ottimismo, anche se intervallato da qualche 'spruzzata' di tristezza di tanto in tanto, sia l'ambito amoroso che quello di stampo professionale saranno favorevoli rispettivamente ai loro sentimenti e alle loro esigenze.

Ottimo Venere, mentre Giove al momento non darà l'aiuto che i nativi si aspettano.

Di seguito, le previsioni astrologiche dell'oroscopo del mese di maggio per i Gemelli.

Amore e affetti

Se la prima parte del mese sarà supportato da Venere, creando un certo equilibrio stabile e duraturo, sarà il Sole e Mercurio nella seconda parte di maggio a dare una maggiore spinta alla vostra relazione. L'ottimismo e il dialogo infatti creeranno una atmosfera ottima anche per affrontare problematiche quotidiane non sempre facili e che in un periodo poco propizio potrebbero anche essere motivo di scontro. Sarà un ottimo lasso di tempo per avere degli eccellenti risvolti erotici, e per i single ci saranno varie opportunità di conquista e un magnetismo da vendere.

Starà a voi decidere se poi la persona interessata potrà far parte della vostra vita oppure no.

Anche il fronte familiare non presenterà situazioni di conflitto o di difficoltà, e se ci sarà qualche screzio sicuramente avrete l'umore adatto per sorvolare tranquillamente alcune questioni.

Lavoro e studio

Il momento favorito per le questioni lavorative sarà sicuramente la seconda parte di maggio, ovvero quando il pianeta Mercurio arriverà nella vostra costellazione e vi farà aprire molto di più al dialogo e ad una percezione molto più facile degli affari in essere.

Sarà un periodo ottimale anche per i colloqui e i primi approcci nel mondo del lavoro, quindi quando si presenteranno occasioni lavorative non esitate, anche se il lavoro in questione non corrisponderà perfettamente alle vostra aspettative o alle vostre esigenze.

Ci saranno più idee, ma anche se Giove non vi assicurerà l'appoggio di cui potreste necessitare, finirete lo stesso con l'avere delle idee che piaceranno sia ai colleghi che utili allo scopo affaristico.

Anche gli studenti potranno 'godere' di questo Mercurio sfavillante nella seconda metà del mese, ma ovviamente le due prime settimane di maggio sarà opportuno sfruttarle per lo studio serio e attento.

Fortuna e salute

Se Giove non costituirà uno strumento valido per il conseguimento dei vostri obiettivi lavorativi, Venere farà sicuramente la sua parte per quanto concernerà l'esito di molti accordi, soprattutto quelli di stampo pecuniario. Assieme a Mercurio, Venere illuminerà anche il sentiero di coppia.

Anche le energie e la forma fisica saranno le chiavi vincenti di questo mese di maggio, purtroppo però la mente avrà qualche piccolo pensiero di cui proprio non riuscirà a liberarsi molto facilmente, dunque il consiglio sarà quello di non essere troppo pessimisti in determinati momenti e di essere più attivi con la mente.