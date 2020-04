L'Oroscopo di domani venerdì 17 aprile anticipa come sarà la giornata del prossimo venerdì. L'Astrologia considera positiva la giornata sotto esame sia in amore che nel lavoro, ma solo per pochi segni. Quest'oggi in risalto la classifica stelline e le previsioni zodiacali per i segni appartenenti alla prima sestina, ovvero quella compresa dall'Ariete fino alla Vergine. Diciamo subito che la giornata del prossimo venerdì nasce sotto i buoni auspici della Luna in Acquario e con Marte in trigono a Venere: con questa ottima base astrologica si sviluppa la classifica stelline interessante la giornata in oggetto.

Iniziamo col dire che, tra i sei sotto analisi, saranno solo due i fortunati: Ariete e Gemelli, entrambi assolutamente super-favoriti in campo sentimentale. Invece, viste le effemeridi poco performanti, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di venerdì 17 aprile, ad avere poche possibilità da investire nel periodo saranno coloro nativi nel segno della Vergine.

Classifica stelline 17 aprile 2020

Un nuovo venerdì è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. In questo caso, a dare le giuste informazioni sarà, come sempre, la nostra nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente generata dall'oroscopo del 17 aprile 2020.

In base a quanto già svelato nelle anticipazioni iniziali ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questo contesto, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale, ossia quella interessante i segni dall'Ariete fino alla Vergine. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quale sarà la posizione assegnata dalle stelle al vostro segno, giusto?

Allora senza tergiversare oltre passiamo pure al resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 17 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Giornata certamente perfetta su ogni fronte, quindi valutata nelle predizioni di venerdì con le cinque stelle riservate ai frangenti fortunati. Secondo l'oroscopo del giorno pertanto, riguardo l'amore, saprete comunicare benissimo con la persona amata e questo vi consentirà di trascorrere una giornata fantastica con la vostra dolce metà.

Single, potrete contare su un assetto planetario favorevole. La serata sarà ideale per rilassarvi o per godere delle gioie della famiglia: per "altre cose" c'è da attendere che passi questo periodaccio! Nel lavoro intanto, si prevederanno momenti molto interessanti. Diciamo anche che, speriamo molto presto, avrete la possibilità di concludere parecchie trattative.

Toro: ★★★★. Venerdì sarà mediamente discreto anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti... In amore, la persona che avete scelto di avere come compagno di vita vi riempirà di delicatezze colmandovi di letizia.

Il Sole amico, in avvicinamento al vostro segno, vi renderà capaci di ripagare la vostra dolce metà con tutta l’amore che merita. Single, la giornata si aprirà con la Luna parzialmente a vostro favore, quindi mettete da parte la pigrizia e quella perenne indecisione che spesso vi impedisce di godere di quanto di buono avete nella vita e gioite con vostra famiglia. Nel lavoro riuscirete a dare il meglio di voi, anche se gli impegni saranno tanti, darete, molto presto, l’avvio a nuovi importanti progetti.

Gemelli: ★★★★★. In amore, l'influenza dei pianeti sul vostro segno porterà una ventata di aria fresca.

Nello specifico, parliamo dell'ottimo aspetto di Marte, nel contempo in splendido trigono astrale a Venere, vostro pianeta di comparto. Approfittatene per passare il tempo in modo tranquillo e sereno, soprattutto con la vostra metà o con chi vi vuole bene. Presto tutto ritornerà alla vita normale e potrete finalmente riappropriarvi della vostra naturale indole, liberi e vogliosi di vivere la vita attimo per attimo. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che la Luna porterà un po' di movimento alla vostra giornata. Una persona della vostra famiglia, o un amico/a in virtuale, vi proporrà delle nuove attività per stimolare la mente a diventare più creativa.

Nel lavoro, l'energia che vi esplode dentro in questo momento avrà effetti positivi. In arrivo potrebbero esserci nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni!

Astrologia del giorno 17 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Partirà e chiuderà sull'onda delle quattro stelle della semplicità questo vostro venerdì di fine settimana. Se saprete gestire alcune situazioni di certo sarete più che soddisfatti dei risultati. Diciamo che saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che sarete innamorati, felici e ricambiati.

Ce la metterete tutta per venire incontro alle esigenze del partner, magari solo anche per prevenirne i desideri in modo da vivere sereni insieme. Single, l'energia non vi mancherà: largo e spazio, dunque, allo sport da camera o da giardino e, in generale, al movimento fisico. Il lavoro offrirà buone opportunità a chi volesse realizzare un nuovo progetto. Sappiate che questo comunque richiederà spirito di sacrificio e massima attenzione.

Leone: ★★★★. Si prevede che evolverà in modo semplice e discreto questa parte finale della settimana. In programma comunque un venerdì sufficientemente positivo su cui fare affidamento.

Perciò, non sarà una giornata molto complicata per voi Leone, anche se come sempre dovrete districarvi tra una moltitudine di problemi o problemini. In amore, la Luna in Acquario vi regalerà una serata invidiabile: se saprete apprezzare ciò che avete, tutto sarà meraviglioso. Sappiate che vicino al vostro partner il cuore resta estasiato... Single, accompagnati dalla vostra tipica solarità espansiva, vi preparerete ad una giornata in cui riuscite a portare a termine molte vostre iniziative. Nel lavoro invece, il vostro impegno sarà proprio da apprezzare. Diciamo che in tanti siete dotati di eccellenti capacità, pertanto non mancherà niente per poter ottenere il massimo da ogni vostro progetto.

Vergine: ★★★. Partirà decisamente male questo vostro venerdì di fine settimana. Secondo calcoli fatti sulle effemeridi di vostra competenza, si presume ossa essere un giorno abbastanza equivoco, monotono e certamente poco positivo, valutato con la sigla poco piacevole riservata ai frangenti col "sottotono". L'oroscopo di domani 17 aprile pertanto consiglia in amore di non farsi catturare dalla solita routine. Solo così la giornata risulterà accettabile: occhio intanto a ciò che potrebbe togliere energia ai buoni sentimenti. Mantenete vivo il rapporto con quotidiane dimostrazioni d'affetto, vedrete che tutto andrà bene.

Single, con la Luna che contrasta buona parte delle vostre iniziative, l'entusiasmo e l'ottimismo che tanto vi caratterizzano si volatilizzeranno di colpo: calma, passerà. Sfoderate intanto la vostra abilità nel programmare e nel pianificare il lavoro. Questo vi sarà utilissima per combattere un'insistente tendenza all'imprecisione che potrebbe creare momenti di imbarazzo.

