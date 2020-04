Il mese di maggio 2020 sarà piuttosto 'scivoloso', altalenante e spesso pieno di insidie per i nati sotto il segno del Leone. Innanzitutto, il grande numero di pianeti in opposizione, fra cui Mercurio sul lavoro e il Sole per l'umore, potrebbero provocare delle situazioni spiacevoli e che dovranno per forza di cose essere rimandate a momenti migliori nonostante l'impazienza.

Ciò che più di ogni cosa non dovranno sottovalutare i nati di questo segno sarà la Salute.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del mese di maggio per il segno del Leone.

Amore e affetti

Se Venere non vi darà alcun problema sul piano sentimentale, ma anzi, potrebbe creare i presupposti per far evolvere la vostra relazione in modo alquanto romantico, Marte in opposizione potrebbe creare delle divergenze forti e che vi faranno entrare in contrasto con la vostra dolce metà in modo molto prolungato. Ci saranno molte emozioni negative che daranno vita anche a pensieri poco maturi per quanto riguarderà la vostra coppia, ma dalla seconda metà del mese potrete sicuramente avvertire un lieve miglioramento che però non vi porterà ad una soluzione subitanea.

Anche sul fronte delle conquiste solo la seconda metà del mese vi porterà qualche soddisfazione, ma se ancora non avrete dei risultati non demordete e attendete il vostro momento propizio.

Lavoro e studio

Molti progetti in essere potrebbero crearvi delle notevoli difficoltà, soprattutto se questi progetti prevedono delle collaborazioni. Mercurio in quadratura nelle prime due settimane del mese sarà davvero malevolo e non vi darà alcuna possibilità di concludere i vostri affari, mentre con l'incedere dei giorni successivi riscontrerete sicuramente un po' di distensione sul luogo di lavoro.

Il pessimismo potrebbe permanere a causa del Sole e di Saturno entrambi in opposizione, ma avrete comunque i vostri seppure sporadici momenti di relax e di buonumore.

Se volete dei buoni voti per i vostri esami, la fine del mese sarà sicuramente un momento perfetto per sostenerne uno ed avere un voto ottimale senza troppa fatica e sena troppe ore trascorse sui libri.

Fortuna e salute

La piccola fortuna di Venere sarà sicuramente di aiuto nonostante quella grande di Giove vi sarà totalmente ostile.

Ma l'opposizione di molti pianeti e quella del Sole sicuramente saranno delle 'grane' da affrontare sempre a testa alta.

Dare un occhio allo stress lavorativo ed emotivo in generale, nonché alle forze fisiche concedendo loro del riposo supplementare sarà sicuramente ottimo per non cedere al nervosismo più di quanto non sia necessario. Arriveranno dei piccoli malesseri da non sottovalutare.