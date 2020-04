L'Oroscopo di domani, lunedì 27 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Riparte una nuova settimana, quella che saluterà per sempre questo mese e accoglierà maggio. La Luna entrerà in Cancro nel pomeriggio lasciando il domicilio dei Gemelli. Questo intensificherà i sentimenti, la voglia di reagire e di rimboccarsi le maniche. Tale transito, però, sfavorirà i nativi del Capricorno che si ritrovano stipati all'ultimo posto in classifica. Amore, salute e famiglia, approfondiamo ogni cosa scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° in classifica - L'ingresso della Luna in Cancro non vi porterà granché bene. La preoccupazione e lo stress sono le vostre compagne di vita. Anche se è incominciato male, questo sarà il vostro anno dato che migliorerete le vostre capacità e crescerete interiormente. Non sarete più le stesse persone di prima! Essendo un segno vulnerabile, forse vi siete fatti trascinare dagli eventi. Pianificate tutto, datevi nuovi obiettivi e spunti.

Attenzione al mal di testa o ai dolori articolari che di tanto in tanto vi perseguitano.

Sagittario - 11° posto - Pianificate i vostri impegni nel dettaglio. Spesso buttate via il vostro tempo perché vi dedicate alle cose più inutili. In famiglia dovrete cercate di essere più presenti e attenti. Ricominciate da voi stessi, ripulite il guardaroba, rivedete l'arredamento e fate attività ginnica. Muovervi farà bene al corpo e migliorerà il vostro status mentale.

Sistemate i conti e datevi una regolata con gli acquisti, prima di effettuare un ordine chiedetevi se vi occorre veramente quel prodotto. Prossimamente arriveranno delle novità importanti e forse dovrete sostenere un trasferimento. Coloro che sono in attesa di una certa somma economica, in settimana si muoverà qualcosa.

Toro - 10° in classifica - La voglia di innamorarvi e di rivedere alcune amicizie sarà tantissima in queste 24 ore.

Man mano che si avvicina maggio si riaccendono le speranze di un futuro migliore. Dovrete sudare sette camice per risalire la china, ma ce la farete. Dovrete essere molto pazienti. In settimana le stelle promettono qualcosa in più, infatti, non si esclude che qualche nativo possa incappare in nuove e succulente opportunità. Un po' di astio potrebbe ancora essere presente tra le mura domestiche, tuttavia, cercate di guardare le cose da tutt'altra prospettiva.

Bilancia - 9° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un lunedì nella media stagionale. Occhio ai dolori recidivi, forse avete bisogno di recarvi dal dentista o da uno specialista.

Il lavoro, rispetto a qualche mese fa, è cambiato. A dire il vero, tante cose sono diverse rispetto a prima, persino l'amore e/o l'amicizia. Adesso siete più consapevoli del valore delle cose. Comunque sia, in giornata avrete modo di riflettere e di valutare attentamente la strada che volete percorrere.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° in classifica - Dopo un iniziale periodo di confusione mentale, in cui vi è parso di stare sulle montagne russe, a partire da questo promettente lunedì vedrete una ripresa. La mente, che è stata messa a dura prova, tornerà a rasserenarsi.

Nuovi stimoli e soprattutto nuovi obiettivi germoglieranno così come la vostra voglia di riprendere in mano la vita. Ripartite dal vostro corpo che è stato trascurato fin troppo a lungo e concedetevi dei trattamenti di bellezza. La strada da percorrere per giungere al traguardo potrebbe apparirvi lunga, ma godetevi il viaggio un passettino alla volta.

Leone - 7° posto - Siete molto competitivi e testardi, esattamente come l'animale che simboleggia il vostro esuberante segno. Vi aspettano 24 ore di un certo spessore e soprattutto di revisione. Rivedete i vostri progetti e sistemate ciò che può essere migliorato/perfezionato.

Questo è stato un periodo negativo per via dei soldi e del lavoro, ma a breve avrete modo di rimboccarvi le maniche dato che avrete molto da fare. Chi ha dei figli, in giornata si ritroverà a trascorrere del tempo insieme tra compiti e chiacchiere.

Gemelli - 6° in classifica - Con l'impegno e la perseveranza si raccolgono successi e risultati strepitosi. Non lasciatevi fermare dai pareri altrui, nessuno può sapere con esattezza dove conduce un determinato percorso di vita perché non siamo tutti uguali. Non esistono ricette magiche che vi facciano risvegliare con il successo in mano, ogni cosa va sudata e soprattutto meritata.

Le esperienze sono un tesoro ma non permettete agli errori passati di farvi desistere: imparate a guardare avanti.

Vergine - 5° posto - Ultimo lunedì di aprile! Da questa settimana la musica cambierà, dunque, avrete un sacco di cose da sistemare prima del fatidico rientro. Qualcuno si metterà seriamente a dieta, altri invece recupereranno il tempo perso rimettendosi in pari con il lavoro/studio. Coloro che hanno subito una perdita lavorativa dovranno rimboccarsi le maniche, studiare un piano d'azione e sistemare il curriculum, in tal modo sarà possibile ripartire alla grande non appena possibile.

La giornata sarà altamente ispirata, per cui sfruttatela come meglio potete. Cercate di evitare il fai-da-te con i capelli e attendete l'apertura dei saloni di bellezza.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° in classifica - Avete molti difetti ma anche numerosi pregi. Quando vi mettete in testa una cosa è difficile dissuadervi. Non siete dei tipi voltagabbana, se prendete una decisione non la cambiate tanto facilmente. Spesso vi infuriate con le persone a voi care, ma poi fate subito pace. Detto ciò, vi si prospetta una giornata migliore della precedente. Potrete dedicarvi alle vostre passioni, ai figli, al partner, al lavoro/studio, ecc.

Chiedete aiuto se siete stanchi, non potete fare tutto da soli. La motivazione sarà altissima e potreste mettervi a dieta. L'estate sta per arrivare!

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi applaude. Presto vi riapproprierete della vostra vita anche se sotto sotto questo vi potrebbe spaventare un pochino. Siate più lungimiranti e meno procastinatori. Non rinviate le cose all'infinito, anzi questa sarà la settimana più fruttuosa degli ultimi tempi. Questa giornata favorirà i nuovi propositi e la dieta. Dopo aver esagerato con il cibo sarete intenzionati a smaltire quei chili di troppo e a ritornare in forma per l'estate.

Nel tardo pomeriggio avrete tutta la tranquillità necessaria per dedicarvi ai vostri svaghi.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo dice che a partire da questo lunedì vi riapproprierete della vostra vita. La Luna entrerà nel vostro segno a metà pomeriggio e questo vi sarà di buon auspicio. Ogni cosa tornerà al suo posto. Nel lavoro/studio, in genere, siete abituati a dare il massimo. Anche in famiglia e con gli amici non vi tirate mai indietro, ma non mettetevi più da parte per sobbarcarvi i problemi altrui sulle vostre delicate spalle! A partire da questa giornata sentirete un gran bisogno di un nuovo inizio.

Dunque, cercate lo stimolo giusto nella lettura o in alcuni gruppi dedicati. Prefiggetevi degli obiettivi e premiatevi quotidianamente con qualcosa di speciale che vi faccia venir voglia di alzarvi subito dal letto al mattino.

Acquario - 1° posto - Si prospetta un lunedì magico. Per le coppie che si amano la passione non mancherà. Lasciarvi andare sarà molto più facile rispetto a qualche settimana fa. L'ansia e il timore saranno un lontano ricordo e vi aprirete alla vita con il sorriso di un tempo. Cercate di iniziare la settimana con il piglio giusto. Un sacco di porte potranno essere spalancate.

Sarete molto eccitati per l'avvicinarsi di maggio ma anche dell'estate perciò prenderete una decisione sostanziale e che vi trasformerà visibilmente nelle prossime settimane. Finalmente potrete rimettervi in carreggiata.