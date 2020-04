Nel corso della settimana che inizia il giorno lunedì 27 aprile e si conclude domenica 3 maggio 2020 il pianeta Mercurio abbandonerà la costellazione dell'Ariete per andare a collocarsi nei gradi della costellazione del Toro che, con Urano e il Sole, fornirà ai nati di questo secondo segno molto buonumore, ottimismo e una spinta di energia molto più vivace e risoluta.

Il segno della Vergine conoscerà una nuova 'pagina' del proprio umore grazie agli influssi benevoli della Luna, mentre il Leone avrà la fortuna al 'top' nelle faccende professionali, ma non in campo amoroso.

Di seguito, l'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine per la settimana.

Occasioni imperdibili per i Gemelli

Ariete: purtroppo un brusco calo della vostra capacità collaborativa vi metterà in ansia per le vostre future finanze. Aleggerà del malumore durante la settimana su di voi, e il lavoro e lo stress potrebbero risentirne in modo particolarmente negativo.

Gli affetti avranno di che preoccuparsi, ma farete di tutto per nascondere la vostra tristezza.

Toro: ci sarà molto ottimismo e buonumore ad illuminarvi l'intera settimana.

Sarà un momento letteralmente perfetto per poter riprendere progetti lasciati nel 'cassetto' a lungo o cominciarne nuovi. La strada per le collaborazioni e i consigli da parte di amici e colleghi sarà aperta, ma non dimenticate di sorprendere anche il partner.

Gemelli: ci saranno occasioni di lavoro, di guadagno e di una maggiore complicità sia all'interno della coppia che nella cerchia di amici e colleghi.

Avrete molta più voglia di dedicarvi a faccende più tranquille e spesso più accomodanti rispetto alle avventure fuori dall'ordinario che di solito amate fare.

Cancro irritato

Cancro: potreste essere una vera e propria 'mina vagante', in grado di scatenare un dissidio molto facilmente. Molte persone attorno a voi farebbero meglio ad evitarvi, ma dovreste fare in modo che la vostra relazione sentimentale non ne risenta troppo.

Non mancate di risolvere qualche intoppo burocratico per non compromettere il lavoro.

Leone: le vicende amorose non saranno assolutamente alla vostra portata, tanto che ci saranno delle delusioni da parte di qualcuno che amate. Il lavoro procederà a gonfie vele grazie a qualche situazione vantaggiosa che voi riuscirete a cogliere. La salute sicuramente giocherà un ruolo essenziale per le vostre energie. I guadagni assicurati saranno soltanto la punta dell'iceberg.

Vergine: sicuramente questa settimana conoscerete un nuovo vigore e dimenticherete almeno in parte alcune delle vicissitudini non proprio rosee della settimana precedente.

Qualcuno sarà anche particolarmente attratto da questa nuova luce che emanerete. Un consiglio da un amico darà i suoi buoni frutti.