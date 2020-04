Un fine settimana all'insegna della passione e di grandi incontri. Per alcuni segni zodiacali infatti il week-end sarà molto piacevole. L'Ariete sarà molto sensuale, saprà conquistare e ammaliare. Lo Scorpione invece dovrà fare i conti con una persona un po' troppo saccente. Scopriamo insieme segno per segno come andrà questo fine settimana.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: rimuginare sul passato non fa bene anche perché non si può tornare indietro ormai. Le cose fatte lasciatele stare e applicatevi sul cosa fare ora.

Ci vuole un'azione decisa: abbiate cura della vostra salute.

Scorpione: i pianeti vi fanno essere troppo nervosi. Non date troppa corda a una persona che non vi porta tranquillità nella vita anzi. In amore cercate di essere più tranquilli.

Pesci: siete quasi pronti per nuovi traguardi. Non avete paura di sbagliare: prendete la scelta che a voi sembra più giusta e vedrete che andrà tutto bene. Tagliate i ponti con vecchie amicizie negative per voi.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: passione, passione e ancora passione.

E' questo ciò che farete trasparire alle persone che vi sono attorno. Attenzione però alla gelosia del vostro/a partner: potrebbe essere una lama a doppio taglio.

Leone: molte persone vi lanciano una sfida che voi, segni di fuoco, non potete non accettare. Dovete chiarirvi assolutamente con una socia o socio per quanto riguarda il lavoro. Problemi in vista.

Sagittario: previsioni astrali un po' troppo altalenanti.

Infatti non riuscite a trovare un po' di stabilità in tutte le cose che fate. In amore siete sempre più indecisi mentre in campo lavorativo siete scettici.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: state vivendo un periodo sereno sotto tutti i punti di vista. Avete la giusta consapevolezza per affrontare determinate situazione ingarbugliate. L'amore si trova ad un passo da voi.

Bilancia: perché state con lui/lei?

Se è solo per paura della solitudine cambiate immediatamente rotta. Altrimenti trovate un compromesso e cercate di risistemare qualcosa che proprio non va.

Acquario: respirate un clima troppo polemico che vi fa essere nervosi e suscettibili. La forza di volontà a volte può aiutare. Nel lavoro non siete produttivi forse proprio per questo nervosismo che aleggia.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: d'ora in avanti cominciate a ragionare e a vedere le cose da un'altra prospettiva. Svolte in vista sia per il lavoro che in amore. Avete imparato a porvi in modo più diplomatico, stemperando l'intransigenza del vostro segno.

Vergine: il destino passa decisamente dalla vostra parte. E se prima rimanevi nelle retrovie silenziose e scettici ora sapete di meritare di più. Mettete a punto nuovi progetti per sentirvi vivi.

Capricorno: e all'improvviso tutto diventa più chiaro e senza più dubbi. Non è stato facile gestire il caos familiare ma ora potete tirare un sospiro di sollievo. Ora basta pensare agli altri: puntate su voi stessi.