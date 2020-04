L'Oroscopo del weekend lascia presagire due giornate vantaggiose per i Gemelli, che con l'ingresso di Venere nel segno si riscoprono romantici e passionali. Recupera lo Scorpione, mentre la Vergine potrebbe vivere 48 ore faticose per il fisico. Malinconici i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 4 e domenica 5 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 4 e 5 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è possibile sfruttare questo weekend per svolgere dei lavori in casa o delle piccole riparazioni rimandate da tempo. È un buon momento per rispolverare i sentimenti e dar nuova vita ai rapporti di coppia.

Toro: l'oroscopo del weekend lascia presagire delle giornate vantaggiose per il segno che vive un momento di grande forza ed energia. Il Toro si sente creativo e la voglia di fare non manca, possono nascere importanti progetti per il futuro.

Gemelli: le stelle lasciano presagire una giornata serena per il segno. È un buon momento dal punto di vista fisico, ideale per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. C’è armonia e leggerezza all'interno dei rapporti sentimentali, Venere riaccende la passione.

Cancro: sono due giornate positive per il segno che ha l'occasione di dedicarsi agli affetti e alle persone care, ma soprattutto ritagliarsi dei momenti per se stessi.

Il cielo invita a fare della sana introspezione, per riordinare le idee. Nei giorni precedenti qualcuno potrebbe aver vissuto dei momenti di disagio e malumore, ora si può recuperare.

Leone: sono giornate di recupero per il segno, soprattutto per coloro i quali durante la settimana si sono trovati a discutere all'interno dei rapporti sentimentali o in famiglia. L’oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore vantaggiose, in cui si può recuperare e ritrovare l’armonia di coppia.

Vergine: in ambito lavorativo la settimana potrebbe essere leggermente faticosa, qualcuno potrebbe vivere dei momenti di disagio e tensione, almeno durante la giornata di sabato 4 aprile. Meglio domenica. Le stelle consigliano tuttavia di evitare gli sforzi e concedersi un po' di riposo.

Bilancia: un quadro astrale faticoso si riflette sul segno, sono dunque giornate difficili da affrontare, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero inoltre favorire la nascita di contrasti e discussioni in amore e in famiglia.

Meglio agire con cautela.

Scorpione: l'oroscopo di sabato 4 e domenica 5 aprile lascia presagire due giornate interessanti per il segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per qualcuno infatti potrebbero giungere delle buone novità, una conoscenza online potrebbe diventare sempre più importante e in alcuni casi potrebbe esserci un ritorno dal passato.

Sagittario: il weekend potrebbe riservare dei momenti di agitazione al segno, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Qualcuno potrebbe tentare di ostacolare i nativi del segno o di metterli in cattiva luce. Lo stress lavorativo potrebbe causare dei malumori all'interno dell’ambito familiare e in amore, il vostro comportamento potrebbe essere frainteso.

Capricorno: l’oroscopo del fine settimana indica 48 ore interessanti e ricche di emozioni per il segno per quanto riguarda l’amore. Sono giornate di forte passione e armonia. I nativi del segno si sentono spensierati e sereni come non succedeva da tempo. Alti e bassi dal punto di vista pratico.

Acquario: mentre la giornata di sabato 4 aprile potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie e sentirsi alquanto fuori forma, domenica si recupera. Questa è una buona giornata per trovare dei chiarimenti nel rapporto di coppia, vi sentite romantici e positivi.

Pesci: il weekend potrebbe essere un po’ malinconico per il segno che in questo momento potrebbe avvertire la mancanza di persone care lontane. Dunque potrebbero essere 48 ore sottotono in cui la vicinanza del partner o della famiglia potrebbe rivelarsi essenziale a superare questo momento nel migliore dei modi.