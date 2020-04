Venerdì 1° maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi del Leone, mentre Venere sosterà nel segno dei Gemelli. Giove assieme a Plutone permarranno in Capricorno come il Sole, Urano e Mercurio che rimarranno stabili nel segno del Toro. In ultimo, Saturno e Marte continueranno il loro domicilio in Acquario e Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Capricorno, meno entusiasmante per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: umore top.

Le effemeridi odierne risulteranno pressoché neutrali verso i nativi, eccezion fatta per l'effervescente sestile che la Luna leonina formerà con Venere sui loro gradi, il quale potrebbe tradursi in un ottimo tono umorali per i nativi.

2° posto Capricorno: determinati. Rallentamenti ed ostacoli presumibilmente non mancheranno, sia chiaro, ma la differenza la farà il modo determinato con cui questi ultimi saranno affrontati ed, in molti casi, risolti.

3° posto Vergine: alternative. In ambito professionale i nati Vergine avranno buone chance di ritrovarsi impelagati in situazioni ingarbugliate, dove il loro pragmatismo, a cui quest'oggi si sommerà un invidiabile lucidità, li aiuteranno a scovare valide alternative per venirne a capo.

I mezzani

4° posto Leone: scelte. Il Luminare femminile in sestile a Venere ma opposto a Marte parla di scelte per i nativi, che dovranno necessariamente strizzare l'occhio al prossimo futuro. Sarà bene ponderare a dovere prima di metterle in atto data l'importanza delle stesse.

5° posto Ariete: energici. Il bottino energetico del venerdì nativo sarà, con tutta probabilità, stracolmo e tale mole di forze sarà orientata verso le faccende pratiche spesso rimandate, come i lavori di manutenzione domestica.

6° posto Cancro: a rilento. L'ambiente professionale, bersagliato dalle poco concilianti posizioni planetarie, risentirà presumibilmente di una fase transitoria dove l'avanzamento di eventuali progetti in essere subirà qualche rallentamento. Spazientirsi, però, non sarà la mossa ideale.

7° posto Scorpione: taciturni. Sole e Luna si guardano di traverso e, facendo parte di due segni Fissi come il loro, spingeranno probabilmente i nativi ad essere più severi del solito con loro stessi, facendoli scivolare in un mood taciturno.

8° posto Acquario: umore flop. La giornata per i nativi si prospetta avara di notizie degne di nota, e ciò potrebbe scoraggiarli minando il loro buonumore. Verso sera, fortunatamente, il clima tenderà ad alleggerirsi ed il sorriso tornerà a splendere sui loro visi.

9° posto Pesci: senza filtro. Insolitamente alla loro indole, oggi i nati Pesci metteranno probabilmente in campo una schiettezza senza eguali, che farà storcere il naso a diverse persone, soprattutto chi li conosce da svariato tempo.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Oggi i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, un diavolo per capello a causa dell'opposizione Luna-Marte che li renderà irascibili sul versante amoroso, dove la dolce metà cercherà invano di rasserenarli.

11° posto Sagittario: finanze flop. Chi tra i nativi è a capo di un'azienda, di un'attività commerciale o il proprietario di un immobile in affitto, potrebbe quest'oggi avere a che fare con lamentele o ritardi legati alle finanze di vario bene. Sfoderare del sano buonsenso è la chiave per appianare le questioni placidamente.

12° posto Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze lavorative che questo venerdì graveranno sul groppone nativo potrebbero favorire il subentro dello stress nella loro giornata. Per evitare che ciò accada, basterà rimandare le meno urgenti a data da destinarsi.