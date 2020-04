L'Oroscopo di domani 1 maggio 2020 prevede una giornata indimenticabile per i segni prescelti dalle stelle. Curiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali baciati dalla fortuna di questo venerdì? Certo che sì, dunque, passiamo subito a mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento. Ovviamente, come da titolo, ad essere analizzati in questo contesto saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nella sestina appena citata, a non avere alcuna difficoltà a portare avanti la giornata, a parte lo scontato Ariete considerato al "top del giorno", saranno Leone e Vergine considerati in periodo da cinque.

In posizione abbastanza disagiata, intanto, visto soprattutto il cielo astrologico non molto positivo, gli amici Gemelli. Secondo l'oroscopo del giorno 1 maggio, ai nativi nel predetto segno di Aria arriveranno i flussi negativi generati da Venere dissonante in quanto sotto quadratura da Nettuno in Pesci.

Vediamo di scoprire qualcosa di più dalle previsioni zodiacali di venerdì poste subito dopo il prospetto relativo alle stelline quotidiane.

Classifica stelline 1 maggio 2020

L'astrologia è pronta a dare un valore alla giornata di questo inizio mese di maggio.

In bella vista come di consueto, la nostra scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento. A dare lustro alla nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 1 maggio 2020, tre segni. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale: tra questi a primeggiare saranno Ariete, Leone e Vergine.

A breve distanza dai primi in classifica troviamo Toro e Cancro con quattro stelle. Chiudono il cerchio gli amici dei Gemelli, in questo periodo con Venere (pianeta di settore) sotto quadratura da Nettuno.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 1 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: 'top del giorno'.

Questa parte della settimana appena iniziata si preannuncia davvero ottima per tanti di voi nativi dell'Ariete. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, potreste ricordare questa giornata come una delle più belle di questa settimana. Il romanticismo con il partner dovrebbe andare a meraviglia ed il futuro vi sembrerà piuttosto luminoso. La vita di coppia sarà probabilmente molto focosa e, in certi momenti, anche "speciale": avrete voglia di nuove emozioni nonché nuove sfide, molte delle quali riguarderanno il vostro futuro insieme. Single, l'atmosfera sarà allegra ed armoniosa e sarete apprezzati dalla vostra famiglia.

La vostra forma migliorerà sempre di più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi, fatti finora. Nel lavoro, la buona energia scaturita dai vostri ideali, e il vostro grande morale, vi permetteranno di eccellere in tutto ciò che farete.

♉Toro: ★★★★. La giornata del 1 maggio non si annuncia troppo difficile da sbarcare, a patto che che si abbia la forza e il coraggio di non mollare in certi momenti critici. La strada della serenità non sempre sarà lineare o priva di ostacoli, ma la grinta di evitare inutili stress saranno più che buoni per far siche tutto combaci con i vostri desideri. In amore, Sole, Mercurio e Urano porteranno un po' di sana vitalità alla vostra giornata ricordandovi che, anche se non andrà tutto alla perfezione, ci saranno tanti motivi perché possiate ritenervi fortunati insieme a chi amate.

Single, il buonumore vi farà riscoprire molte qualità nascoste nelle persone che vi ruotano attorno: godrete con piacere della loro compagnia. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede progetti importanti in arrivo per molti del segno. Molti di questi potrebbero portare anche a cambiamenti positivi.

♊ Gemelli: ★★★. Il primo giorno di maggio non sarà proprio come l'avevate desiderato. L'oroscopo di venerdì prevede soprattutto in amore molta indecisione da parte vostra. La situazione generale continuerà ad essere ancora abbastanza pesante: se siete stanchi o se vedete tutto nero nel rapporto, state calmi, passerà.

In alcuni casi, il rapporto di coppia sarà un po' agitato a causa di situazioni un po' anomale. Molti di voi dovranno scontrarsi sicuramente con dei pareri diversi nei confronti di una questione primaria. Single, le predizioni relative all'oroscopo del giorno indicano alcune faccende familiari in grado di impegnarvi più del dovuto. Non trascurate la stanchezza fisica e/o mentale: vi renderanno entrambe nervosi ed intrattabili. Nel lavoro invece, il giorno si annuncia senza dubbio abbastanza complicato. Le vostre tasche potranno riempirsi e svuotarsi in un attimo senza ben capire come ciò possa succedere: fate attenzione.

Astrologia del giorno 1 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★. Partirà bene questo vostro giorno di fine settimana, poi però potrebbe perdere "pezzi" man mano che si avvicinerà il tramonto del sole. Tranquilli e sereni, cercate soprattutto di fare ciò che vi sentirete di portare a termine, il resto posponetelo per momenti migliori. Pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, vista la positiva specularità di Marte in trigono a Venere, prevede tanta romanticità e passione in arrivo. Trascorrerete così la serata in perfetta armonia con chi avete accanto. Single, andranno bene i rapporti e gli incontri a scopo di amicizia, purtroppo ancora virtuali.

Stare lontani quanto basta in modo che il desiderio non possa attentare alla vostra salute: tranquilli, sarete ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti. Nel lavoro, anche se gli impegni dovessero aumentare o assumere connotazioni gravose, riuscirete sempre ad affrontare ogni situazione con slancio ed intraprendenza.

♌ Leone: ★★★★★. Venerdì giornata splendida da sfruttare sia in amore che nel lavoro. Secondo le previsioni del 1 maggio, per quanto riguarda i sentimenti, avrete non poche curiosità e, in qualche caso, anche voglia di evasione. L'amore vivrà una fase molto florida ed il partner riuscirà ad avere da voi tutte quelle rassicurazioni e conferme che ha sempre desiderato da tantissimo tempo.

I n coppia potrete riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono soprattutto con chi amate. Un esempio? Ultimare eventuali lavori in casa o progettare qualcosa da fare per questa estate: l'importante sarà divertirsi insieme. Single, a voi l'oroscopo indica che sarete in grado di riconciliarvi con tutto il mondo, perché stare in compagnia dei vostri cari vi aiuterà a rilassarvi e a non pensare a niente. Nel lavoro, sarete in grado di creare qualcosa di più redditizio. Potrebbe essere questo il momento per esprimere al meglio le vostre capacità.

♍ Vergine: ★★★★★. Si preannuncia un venerdì più che ottimo: non ci credete?

Provare per credere, poi eventualmente fateci sapere. Le stelle vi sosterranno egregiamente dando possibilità alle aspirazioni di lievitare. Potrebbero concretizzarsi fatti nuovi, evitate però di essere troppo aggressivi perché rischiereste di perdere buone occasioni. Intanto, l'oroscopo di domani 1 maggio consiglia in amore calma e pazienza. La gentilezza verso il partner vi porterà fortuna, vi sentirete utili ed il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive: sappiamo che ultimamente sono spesso mancate, non è così? Single, per qualcuno è giunto il momento dei chiarimenti.

Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni dubbi avuti recentemente. Sforzatevi intanto di avere una migliore comprensione dei vostri obiettivi. Nel lavoro, sarete in grado di trovare le parole giuste per convincere i vostri superiori sulla fondatezza delle vostre idee. Se a contatto con il pubblico, convincerete con la vostra bravura.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.