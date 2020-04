L'oroscopo del 18 aprile presenterà molte novità per tutti i segni zodiacali. Ci saranno tante emozioni che non smetteranno di sorprendere e che arricchiranno la giornata di ognuno di noi. I moti celesti, da sempre grande attrattiva per l'uomo, secondo l'astrologia, possono influenzare la quotidianità delle persone. L'essere umano, infatti, non va letto come figura singola, ma va inserito in un contesto più ampio dove è collegato a tutto ciò che lo circonda. Le stelle simboleggiano il mistero e i sogni da realizzare, quando si vorrebbe ottenere qualcosa, spesso, si guarda il cielo e si esprime un desiderio.

Nella volta celeste di sabato 18 aprile troveremo: Sole e Mercurio in Ariete, Luna e Nettuno in Pesci, Venere in Gemelli, Marte, Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Urano in Toro.

In questo sabato Toro e Pesci verranno travolti dalla passione, mentre Cancro e Acquario dovranno scontrarsi con dubbi profondi.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo questo 18 aprile per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 18 aprile: Ariete allegro e dubbi per Cancro

Ariete: sarà una giornata all'insegna dell'allegria. Ogni piccola cosa vi regalerà un'ampia dose d'entusiasmo e questo vi renderà attraenti agli occhi degli altri. L'ottimismo, forse, vi spingerà ad essere un po' troppo impulsivi nelle scelte che farete, ma sarà di fondamentale importanza non perdere mai di vista l'obiettivo finale.

Il partner potrebbe non comprendere fino in fondo i vostri desideri, infatti sarà più concentrato sui suoi problemi. L'Oroscopo consiglia di cercare di comprenderlo, anche se ciò vi farà storcere un po' il naso.

Toro: sarà una giornata ricca di passione. Nessuno potrà fermare il vostro desiderio di farvi notare: fascino e ambizione saranno i vostri punti di forza. Il partner vivrà con estremo entusiasmo questo momento e non potrà fare a meno di condividere con voi i vostri sogni.

Sarete in grado di abbandonarvi alla forza dell'eros e amerete questo vostro lato caratteriale. L'oroscopo consiglia di dedicare attenzione anche agli amici, perché un'assenza prolungata potrebbe offendere i loro sentimenti. Inoltre, sarà fondamentale rispettare le opinioni di tutti.

Gemelli: proverete il forte desiderio di proiettarvi in avanti. Non apprezzerete molto questo presente e cercherete di volare con la fantasia. Avrete tante idee in mente e, anche se le risorse per realizzare, al momento, saranno poche, riuscirete a rimanere fedeli ai vostri sogni. Il partner, forse, vi chiederà di essere maggiormente presente nella sua vita, l'oroscopo consiglia di ascoltarlo, ma di non forzarvi a fare qualcosa che non ritenete in linea con voi stessi.

Una cena sfiziosa e un bagno caldo chiuderanno la serata in bellezza.

Cancro: sarà difficile affrontare l'ansia che vi travolgerà nel corso della giornata. Avrete bisogno degli affetti più cari e dell'abbraccio affettuoso del partner. Avrete dubbi sulla vostra vita professionale e sociale, ma seguendo qualche buon suggerimento, riuscirete a superare tutto. L'oroscopo consiglia di provare a distrarvi con qualche attività divertente che valorizzi le vostre qualità. Aumentare la fiducia in voi stessi, infatti, potrà rivelarsi un ottimo strumento per recuperare le energie e, soprattutto, il sorriso.

Oroscopo di sabato 18 aprile: Vergine in cerca di evasione e Bilancia in difficoltà

Leone: il vostro eccessivo egocentrismo vi spingerà a mettere da parte le opinioni delle persone che vi sono vicine. Avrete una ferra fiducia in voi stessi, ma questo potrebbe portare a delle incomprensioni in famiglia. Piccole discussioni, infatti, rovineranno il vostro umore e vi porteranno a porvi delle domande. L'oroscopo consiglia di provare ad entrare in empatia con gli affetti più cari e di fare attenzione alle parole che userete. Forse, durante le ore serali, verrete colti dai sensi di colpa, ma il dialogo sarà la migliore arma per risolvere tutto.

Vergine: lo stress dei giorni precedenti inizierà a pesare sul vostro umore. Farete fatica a concentrarvi sulle cose che realmente contano per voi e tenterete di evadere dalla realtà. Il partner, notando questo vostro atteggiamento, forse, vi chiederà spiegazioni, ma sarete liberi di prendervi il tempo che vorrete per elaborare i vostri pensieri. L'oroscopo consiglia di non chiedere troppo a voi stessi: cercate di vivere ogni piccolo momento dando il massimo, ma senza esagerare. Il supporto dei figli ricoprirà un ruolo importante in questa giornata.

Bilancia: farete fatica ad elaborare gli ultimi eventi.

Forse, desidererete avere attorno persone diverse, ma in questo momento vi sarà impossibile guardarvi attorno. L'oroscopo suggerisce di non sfogare le vostre ansie sugli altri, in modo da non ferire i loro sentimenti. Un'ottima idea potrebbe essere quella di provare a distrarvi con qualche attività creativi o pratica, anche scaricare applicazioni per fare sport potrà esservi di grande aiuto. Attenzione alla vostra dieta perché cibi troppo conditi potranno procurarvi qualche piccolo disturbo di stomaco.

Scorpione: forse, tenderete a chiudervi a riccio, ma in voi sorgerà un nuovo desiderio di rivincita.

Avrete voglia di mettervi in gioco e di tentare di lavorare sui vostri sogni. Non sarete molti inclini ad accogliere i consigli delle persone che vi sono attorno perchè sarete concentrati al massimo sul vostro modo di vedere le cose. Dal punto di vista sentimentale, non sarà una giornata molto positiva, infatti potreste avvertire un certo distacco tra voi e il vostro partner, ma ci sarà tutto il tempo per recuperare. Attenzione nel bilanciare attività fisica e alimentazione.

Previsioni astrologiche del 18 aprile: Capricorno innamorato e stabilità per Acquario

Sagittario: verrete travolti da un profondo senso di solitudine che vi spingerà a mettervi in contatto con gli affetti più cari.

Non tutti gli amici che contatterete saranno disponibili all'ascolto, ma qualcuno vi darà dei consigli molto preziosi. L'oroscopo suggerisce di organizzare un piano quotidiano ben elaborato, in modo da minimizzare i pensieri negativi. Sarà fondamentale dedicarvi alle attività che amate, senza dimenticare gli impegni che dovrete portare a termine. Attenzione a non essere scontrosi con chi non la penserà come voi.

Capricorno: proverete un profondo senso di stima verso il partner e questo vi convincerà di aver preso la strada giusta dal punto di vista sentimentale. Non sarà facile rapportarvi con tutti i vostri dubbi, ma con grinta e determinazione riuscirete a superare anche i momenti più complessi.

Attenzione a dedicare il giusto tempo al benessere fisico e psicologico: una maschera per il visto, un bagno caldo e musica rilassante vi saranno di grandissimo aiuto.

Acquario: sarà una giornata stabile da tutti i punti di vista. Cercherete di dare il massimo, ma i risultati tarderanno ad arrivare. Il partner proverà a supportarvi, però, non ve la prendete se non riuscirà a dimostrarvi completamente la sua vicinanza. Forse, avrete qualche difficoltà nello scegliere il percorso da portare avanti e preferirete prendervi del tempo per decidere con maggiore serenità. Il confronto con amici potrà esservi di grande aiuto perché vi permetterà di analizzare la situazioni da nuovi e inaspettati punti di vista.

Pesci: sarete colmi d'amore e d'affetto. Avrete voglia di trascorrere del tempo assieme al partner, ma sarete in grado di non cadere in banalità. La vostra autostima subirà un'impennata positiva e questo vi permetterà di rapportarvi più positivamente con il vostro corpo e il vostro carattere. I figli potranno richiedere molte attenzioni, soprattutto in un momento come questo, ma non temete: sarete perfettamente in grado di badare a tutte le loro esigenze. Attenzione a riporre fiducia nelle persone che veramente la meritano.