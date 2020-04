L'Oroscopo di domani sabato 18 aprile 2020 rende chiaro come sarà la giornata del prossimo sabato. In primo piano in questo avvio di week-end, l'amore e il lavoro, messi in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, occhi puntati su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati di questo sabato? Certi della risposta affermativa, senza tergiversare oltre iniziamo subito con l'affermare che ad andare veramente "alla grande!" nel periodo, soprattutto grazie ad effemeridi particolarmente positive, saranno gli amici Gemelli.

A dare compagnia al segno di Aria alla testa della classifica Ariete, Toro e Cancro, terzetto indicato dall'astrologia in periodo da cinque stelle. Invece secondo quanto lasciato presagire dalle effemeridi, già messo "nero su bianco" dall'oroscopo del giorno 18 aprile, a non avere troppo sostegno dalle stelle saranno i nativi del Leone, in questo caso posizionati in fondo alla scaletta.

Classifica stelline 18 aprile 2020

Il sabato interessante la parte finale di questa settimana è pronto per essere valutato.

Come al solito quindi, è senz'altro d'obbligo chiedersi quante stelline toccheranno al segno d'appartenenza. A rispondere, come consuetudine, è la nostra classifica stelline quotidiana, quest'oggi generata dall'oroscopo del 18 aprile 2020. Come già visto nelle anticipazioni iniziali, ad essere positivamente valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questo frangente i soli segni interessanti Gemelli, Ariete, Toro e Cancro.

Curiosi di sapere cosa spetta ai restanti simboli astrali? A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

★★★★: Vergine;

★★★: Leone;

★★: NESSUNO.

Oroscopo sabato 18 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Sarà una giornata ottima? Diciamo che questo sabato di inizio week-end è previsto, se non perfetto, almeno molto positivo soprattutto per chi volesse tentare qualcosa di mai messo in pratica.

Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, analizzando la vostra situazione da una diversa angolatura, vedrete che alcune delle vostre angosce tendono a diminuire. Così come dubbi, ansie o interrogativi stanno lasciando il posto ad una nuova quiete. Preparatevi a vivere il rapporto quotidiano in modo più sereno, specialmente con partner, famigliari e amici. Single, a voi le stelle senz'altro vi daranno un po' margine di manovra, ovviamente non oggi o domani ma molto presto. Diciamo che in tanti già siete già effettivamente pronti per ottenere il massimo dai piaceri che eventualmente la vita senz'altro vi regalerà.

Avete però ancora bisogno di ricaricare le batterie e il vostro livello di energia. Nel lavoro, le stelle seguiranno tutti i vostri impegni positivamente, regalandovi discrete occasioni da cogliere al volo.

Toro: ★★★★★. La penultima giornata in seno all'attuale settimana è stata valutata come ottima, su molti fronti. Il periodo evolverà soprattutto in direzione dei sentimenti, regalando a tutti attimi davvero da vivere a pieno ritmo ed in massima serenità. Secondo l’oroscopo del momento, l’amore andrà a gonfie vele, sia questo sabato che la domenica di chiusura del week-end. Starà a voi dunque riuscire a godere al meglio questa giornata, che risulta, almeno sulla carta, davvero favolosa.

Single, cercate di mantenere quell'equilibrio psichico che avete a fatica raggiunto, magari aggiungendo anche un po' di sano esercizio fisico che non guasta mai, anzi. Un po' di stretching mattutino senz'altro aiuterà a distendervi, rilassando mente e corpo. Nel lavoro infine, sarà sicuramente un'ottima giornata. In molti sarete dinamici e di buonumore, quindi cogliete al volo le occasioni che il destino senza meno vi offrirà. Accettate senza indugi una proposta che potrebbe esservi fatta a breve.

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo un sabato 18 aprile più che ottimo, in linea di massima positivo già dalla prima mattinata.

Per qualcuno potrebbe risultare, seppur a tratti, persino favoloso. Diciamo che la partenza relativa a questo inizio di week-end sarà perfettamente in linea con quanto da voi messo in agenda. In amore, l’influsso malefico della Luna, questo sabato in diretta quadratura alla vostra Venere, sarà ridimensionato o addirittura annullato. Gli artefici di tale "magia" saranno Marte in trigono e Mercurio in sestile, entrambi verso la stessa Venere, accompagnandovi nella giusta direzione. Cercate di godere appieno di quanto di buono sta preparando il cielo per voi, magari dedicando completamente il vostro tempo a dare gioia al partner.

Single, anche per voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa. Vivrete dei momenti indimenticabili, seppur in modo virtuale, e come conseguenza diretta otterrete il ripristino della serenità familiare. Nel lavoro, in arrivo affermazioni molto lusinghiere sul vostro operato. Queste renderanno la giornata ancora più gratificante.

Astrologia del giorno 18 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Si prevede una giornata ottima su molti fronti per tantissimi di voi Cancro. Il consiglio delle stelle: prestate attenzione a certi segnali; questo sabato arriverà un grosso aiuto in merito ad un problema rimandato da tempo.

In merito ai sentimenti, l'oroscopo di domani in amore indica che sarà una splendida giornata, tenendo ovviamente conto dell'attuale periodo restrittivo che tutti stiamo vivendo. Si delineerà una fase positiva soprattutto nella vostra vita di coppia. Sappiate cogliere in particolare ogni piccola sfumatura che dovesse servire a rendere bello il periodo insieme a chi amate e rilassatevi. Single, si alzerà il sipario anche su questo nuovo giorno e troverà molti di voi in una forma ottimale. In tanti vi crogiolerete in un'onda di emozioni nella quale lasciarsi volentieri sommergere. Nel lavoro, grazie al cielo favorevole, vi sentirete in una botte di ferro.

Sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale.

Leone: ★★★. Sabato sarà un giorno da considerare "sottotono" per molti di voi del Leone. Occhio dunque a ciò che andrete a mettere sul fuoco in questo periodo della settimana. Nella stragrande maggioranza la comunicazione sarà davvero importante per tutti. In amore, l'oroscopo prevede che, in primis nel rapporto di coppia, aleggerà un'aria di scontentezza e nervosismo. Questo stato vi renderà poco inclini a tenerezze e smancerie da e verso il partner. Single, assediati dalla Luna in quadratura a Venere, quasi tutto potrebbe andarvi stretto.

A risentirne, la solita routine legata ai doveri familiari e in generale tutto ciò che vi circonda. Non sarà comunque il caso di angustiarsi per cose di poco conto, quindi agite con la certezza che il domani sarà migliore. Nel lavoro, qualcuno vi lancerà occhiate scure, riecheggiando il malumore già presente in questi giorni di crisi. Il denaro poi, altro punto debole: non entrerà nella quantità desiderata e voi sarete furiosi.

Vergine: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà abbastanza positivo, certamente convincente per la maggior parte di voi nativi della Vergine. Secondo le previsioni di sabato, per quanto riguarda la situazione generale, la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese.

Da segnalare il fatto che, in certi casi, potreste soffrire un po' più del solito le incombenze del periodo. L'oroscopo di domani 18 aprile consiglia perciò, specialmente in amore, di tenere sotto stretto controllo l'istinto: questa giornata partirà con l'umore un pochino a terra, ma già nel primo pomeriggio tornerà alla normale routine quotidiana. Seppur a fatica, riuscirete a ritrovare un equilibrio abbastanza stabile in ambito affettivo. Single, le vostre energie saranno al massimo e non accuserete i ritmi incalzanti della giornata. Arriverete a fine serata freschi come rose. Nel lavoro invece state all'erta, perché durante la giornata potreste andare incontro a qualche buona occasione.

Per ottenere risultati soddisfacenti dovete credere di più nelle vostre capacità.

L'oroscopo continua per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.