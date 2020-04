L'oroscopo di lunedì 27 aprile avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. La volta celeste sarà caratterizzata dalla congiunzione tra il Sole e Urano, la Luna e Venere, Giove e Saturno e, infine, Saturno e Plutone. Inoltre assisteremo alla quadratura tra la Luna e Nettuno e tra Mercurio e Giove.

Lunedì 27 aprile, i segni più favoriti dal punto di vista amoroso saranno Cancro e Scorpione perché avranno modo di relazionarsi serenamente con il partner e di approfondire il rapporto romantico, mentre il Leone dovrà confrontarsi con qualche difficoltà professionale.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo di lunedì 27 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 27 aprile: difficoltà in amore per Toro, dubbi per Gemelli

Ariete: dovrete affrontare qualche piccola discussione con le persone che amate. Tenderete, infatti, a voler far prevalere il vostro punto di vista, senza dare adito alle parole altrui. L'oroscopo consiglia di provare a essere un po' più tolleranti, in modo da guadagnarvi la simpatia di chi vi sarà vicino.

Il rapporto con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto: non sarà facile arrivare a un compromesso riguardo a determinate questioni, ma se vi lascerete trasportare dall'amore che vi lega, tutto andrà per il meglio. Attenzione a non esagerare con la preoccupazione per la linea perché ciò potrebbe spingervi a seguire una dieta poco equilibrata.

Toro: una piccola battuta d'arresto potrebbe caratterizzare il vostro rapporto di coppia.

Tenderete a essere molto puntigliosi e cercherete di indagare più approfonditamente possibile su questioni che vi appariranno poco chiare. La presenza degli amici sarà fondamentale perché vi permetterà di distrarvi dai problemi sentimentali e di confidarvi a cuore aperto. Cercherete di sfruttare al meglio le vostre capacità, forse avrete qualche dubbio sulla strada giusta da intraprendere, ma dando il giusto spazio alla riflessione, riuscirete a fare la scelta giusta.

Attenzione ai piccoli mal di testa quotidiani: relax e un bagno caldo potranno aiutarvi per alleviare i sintomi.

Gemelli: qualche dubbio potrebbe caratterizzare questa giornata. Faticherete a confrontarvi con voi stessi e preferirete distrarvi con attività spensierate. Gli amici vi staranno accanto, ma non come vorreste. Forse, una persona che credevate importante vi deluderà causandovi cattivo umore. L'oroscopo consiglia di non buttarvi troppo giù, il dialogo è sempre la migliore soluzione per risolvere qualsiasi incomprensione. Dal punto di vista professionale, vi impegnerete, ma dovrete attendere ancora un po' per ottenere i risultati desiderati.

La situazione con il partner rimarrà stabile.

Cancro: avrete modo di approfondire il rapporto con il partner. Forse, tenderete a chiudervi a riccio davanti ad alcune problematiche, ma la persona giusta riuscirà a farvi rivelare i vostri veri sentimenti. Sarete desiderosi di portare la relazione sentimentale a un nuovo livello in modo da approfondire la conoscenza del partner. Darete molto peso alla sincerità e non sopporterete bugie di alcun tipo. Sarete inclini ad abbandonare relazioni, amicali o sentimentali, che vi appariranno poco chiare. L'oroscopo consiglia di dare spazio ai vostri sogni perché sarà fondamentale non gettare la spugna.

Un po' di tristezza potrà colpirvi durante le ore serali.

Previsioni zodiacali del 27 aprile: Leone affettuoso, Scorpione passionale

Leone: sarete molto presi dalla relazione con il partner. Vi sentirete affettuosi e in vena di tenerezze. La vostra dolce metà non potrà fare a meno di godere di questi piccoli momenti e, forse, vi dedicherà una sorpresa speciale. Sarete altruisti nei riguardi delle persone amate e cercherete di dare il massimo per essere d'aiuto. Dal punto di vista professionale potreste subire una piccola battuta d'arresto, ma l'oroscopo consiglia di rimanere costanti e di non arrendervi davanti alle difficoltà.

Attenzione a non trascurare l'esercizio fisico: la sedentarietà potrebbe rendervi più pigri, ma saranno sufficienti pochi esercizi giornalieri per modificare la vostra routine.

Vergine: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno, infatti tenderete a preoccuparvi eccessivamente per le persone amate. Farete fatica a controllare il vostro stato d'ansia e questo potrebbe causare malumore anche in chi vi sarà accanto. Il partner, forse, proverà a farvi notare questo vostro cambio d'atteggiamento, ma ci vorrà del tempo affinché ve ne rendiate conto. L'oroscopo consiglia di provare a essere il più razionali possibili, in modo da non lasciarvi trasportare da pensieri dannosi, che non corrispondo alla realtà.

Fondamentali saranno tutte quelle attività legate al benessere psicologico.

Bilancia: la stanchezza potrebbe rovinare questa giornata. Tenderete a rimanere in disparte e a dedicare tempo al relax personale. Le persone a voi vicine, forse, si preoccuperanno per questo vostro cambiamento, ma sarà sufficiente dargli qualche spiegazione per tranquillizzarle. L'oroscopo consiglia di non trascurare la persona amata perché ciò potrebbe suscitare in lei dei sentimenti negativi. Dedicare tempo alle vostre attività preferite vi permetterà di ritrovare le energie: cercate di ristabilire una giusta routine quotidiana facendo attenzione a rispettare le giuste ore di riposo notturno.

Scorpione: sarà impossibile per voi rimanere lontani dal partner. Avrete voglia di condividere dei dolcissimi momenti assieme e la passione, di sicuro, non mancherà. Avrete modo di comprendere molte cose in più sul vostro rapporto di coppia e questo modificherà, in positivo, la sintonia che c'è tra voi. Nel corso della giornata, verrete colti dal forte desiderio di dedicare tempo allo shopping, ancora non sarà possibile recarvi nei negozi fisici, ma anche il semplice visionare cataloghi online, vi renderà più allegri. L'oroscopo consiglia di prestare attenzione alle persone nelle quali riporrete la vostra fiducia, non tutte ne saranno degne.

Previsioni astrologiche di lunedì 27 aprile: Sagittario altruista, Acquario impegnato

Sagittario: tenderete a essere molto aperti con le altre persone. Sarete un punto di rifermento essenziale per i vostri amici perché riuscirete a donare consigli molto preziosi. Il partner apprezzerà tutte le vostre caratteristiche positive e altruistiche e vi dimostrerà la sua stima. Sarete poco inclini ad accettare comportamenti scorretti da parte delle persone alle quali volete bene, ma l'oroscopo suggerisce di affrontare le incomprensioni con il dialogo. Sarete particolarmente attratti dall'arte in tutte le sue forme e, forse, avrete voglia di creare qualcosa di vostro.

L'oroscopo consiglia di stare attenti a eventuali sforzi fisici, che potrebbero mettere a dura prova le vostre ossa.

Capricorno: vi porrete degli obiettivi molto importanti da raggiungere. Cercherete di dare il meglio di voi stessi per riuscire a lavorare sui vostri traguardi. Durante le ore pomeridiane potreste essere colpiti da un'ondata di pessimismo, che renderà più complicato concentrarsi sulle attività desiderate. La presenza del partner, però, vi sarà di grande aiuto, perché vi darà modo di confrontarvi e di cogliere suggerimenti preziosi. L'oroscopo consiglia di dedicare spazio anche agli amici: anche se non potrete avere un contatto diretto, la loro vicinanza vi riempirà il cuore di gioia.

Acquario: cercherete di dare il massimo per ottenere dei successi a livello professionale. Il periodo non sarà molto positivo, ma questo non vi dissuaderà dai vostri obiettivi. La situazione con il partner rimarrà stabile: non ci saranno impennate positive, ma riuscirete a mantenere la serenità tra le mura domestiche. Avrete voglia di dedicare tempo ai figli e di coinvolgerli in attività divertenti. La visione di un film spensierato o l'inizio di un nuovo videogioco, vi consentiranno di rilassarvi e di ritrovare le energie. L'oroscopo consiglia di fare attenzione a possibili dolori muscolari: un bagno caldo potrà essere di grande aiuto.

Pesci: avrete voglia di dedicare tempo alle attività domestiche. Sentirete il bisogno di rinnovare la vostra casa per dare vita a uno spazio più accogliente e sereno. La vostra famiglia apprezzerà questi cambiamenti e, forse, vi chiederà di poter partecipare. Il partner sarà molto preso da voi e dalle vostre premure, vi dimostrerà il suo affetto condizionato e vi aiuterà a superare, con successo, la giornata. Un'attività utile per dare sfogo alla vostra creatività potrebbe essere la cucina: realizzare delle ricette gustose, infatti, vi consentirà di appagare il palato e di raggiungere il benessere psicologico.