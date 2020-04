L'oroscopo di domenica 26 aprile ha in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Lo studio dei transiti planetari, infatti, permette di comprendere come i corpi celesti influenzeranno la quotidianità. Particolarmente interessante è l'elaborazione delle sensazioni associate alla sfera amorosa e relazionale.

Nella volta celeste del 26 aprile troveremo: il Sole in congiunzione a Urano, Mercurio in quadratura a Giove, Mercurio in quadratura a Plutone, Venere in trigono a Marte, Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone, e infine, Saturno in congiunzione a Plutone.

In questa giornata Toro e Acquario vivranno dei dolcissimi momenti nel rapporto di coppia, mentre il Leone cercherà di dare il massimo per soddisfare la sua creatività.

Analizziamo, dettagliatamente, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 26 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 26 aprile: Ariete determinato, solitudine per Gemelli

Ariete: sarete padroni della vostra realtà quotidiana. Non avrete alcun problema nel relazionarvi con l'ambiente domestico, anche se sarete desiderosi di tornare alla vostra vecchia vita.

Non avrete molta voglia di confrontarvi con gli amici e sarete restii ad ascoltare le loro problematiche. Preferirete dedicare maggiori attenzioni al partner, che per voi rappresenterà una figura molto importante. Forse, non riuscirete a comprendervi completamente, ma la vostra complicità vi permetterà di superare, serenamente, piccole discussioni. Avrete voglia di lanciarvi in un progetto speciale, ma sentirete la necessità di non parlarne con nessuno perché preferirete attendere un periodo migliore.

L'oroscopo consiglia di non trascurare il benessere psicologico, infatti piccole azioni rilassanti vi consentiranno di superare al meglio la giornata.

Toro: sarete irresistibili e il vostro fascino vi permetterà di relazionarvi più facilmente con gli altri. I vostri amici non potranno fare a meno di notare questo cambiamento e saranno ben contenti di entrare in contatto con voi. Non sarete attraenti solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale.

Avrete modo di condividere momenti passionali con il vostro partner e la sintonia tra voi aumenterà notevolmente. Eros e amore si uniranno in un mix esplosivo che darà vita a un approfondimento del rapporto sentimentale. Se siete single, l'oroscopo consiglia di valutare attentamente le proposte dei corteggiatori perché una scelta affrettata potrebbe causare delle conseguenze negative. Un po' d'attività fisica vi permetterà di sfogare lo stress emotivo e di mantenere il corpo in salute. Sarà sufficiente qualche esercizio da fare in casa.

Gemelli: verrete colti da un forte senso di solitudine. Sentirete la mancanza delle persone amate e questo non vi consentirà di affrontare la giornata con positività.

Di grande aiuto sarà l'uso della tecnologia perché vi permetterà di rimanere in contatto con parenti e amici, anche rimanendo fisicamente distanti. La figura del partner sarà fondamentale, ma non dimenticate di provare a rafforzare la sintonia tra voi. Dare spazio a discussioni inutili, infatti, non farà altro che abbassare il tono del vostro umore. L'oroscopo consiglia di provare a distrarvi tramite delle attività divertenti. Saranno da preferire quelle legate all'evasion momentanea dalla realtà, come la visione di un film divertente o la lettura di una storia spensierata. Troppi sforzi fisici potrebbero mettere a dura prova le vostre ossa: provate a riposarvi mentre eseguite le faccende domestiche.

Cancro: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno perché tenderete ad affrontare gli eventi con malinconia. Proverete disappunto verso la vostra routine quotidiana e cercherete un modo per modificarla. Saranno sufficienti dei piccoli cambiamenti per aumentare il tono del vostro umore. Il confronto con i vostri amici più cari vi permetterà di scambiarvi confidenze e di aiutarvi reciprocamente. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner, non sarà facile raggiungere un compromesso, ma se vi impegnerete ad esporre chiaramente il vostro pensiero, tutto tornerà alla normalità.

Verso le ultime ore della giornata, potreste accusare un po' di stanchezza: un bagno caldo e una tisana rilassante vi consentiranno di riposare con maggiore serenità. Attenzione ai piccoli disturbi muscolari, potrà esservi d'aiuto variare la postura.

Previsioni zodiacali di domenica 26 aprile: ottimismo per Vergine, forza per lo Scorpione

Leone: non riuscirete a contenere la vostra creatività. Avrete voglia di sfruttare al meglio le vostre risorse per dare vita a qualcosa di produttivo. Vi sentirete spinti verso attività come la scrittura, la musica e il disegno, ma avrete meno voglia di dedicare tempo a profonde riflessioni.

Vi sentirete pronti ad agire e darete molto peso al vostro istinto. In ambito amoroso, forse, vi sentirete un po' confusi sulla giusta direzione da intraprendere. Tenderete a concentrarvi sugli aspetti negativi del partner e per questo cercherete un momentaneo distacco. Sarà il momento giusto per concentrarvi sul cambiamento, infatti, anche se potrà farvi paura, una modifica della vostra realtà quotidiana vi consentirà di vedere le cose sotto un altro punto di vista. Non avrete particolari problemi di salute, ma l'oroscopo suggerisce di non trascurare il vostro benessere fisico e psichico.

Vergine: sarete molto fiduciosi verso il futuro.

Verrete travolti da un'ondata di ottimismo che avrà ripercussioni positive sul vostro umore. Sarete propensi a lanciarvi nell'esplorazione di nuovi progetti e, anche davanti agli ostacoli più seri, tenderete a non arrendervi. Forse, avrete qualche difficoltà nel confronto con gli amici, infatti non accetterete facilmente le critiche e questo potrebbe farvi apparire un po' scontrosi agli occhi degli altri. Il partner cercherà di supportarvi in tutte le vostre iniziative, ma i suoi problemi quotidiani potrebbero distrarlo un po' da voi. L'oroscopo suggerisce di non allarmarvi senza aver chiesto prima spiegazioni perché potreste cadere facilmente in errore.

Se sarete single, sarà meglio rimandare qualunque approccio a momenti più favorevoli. Dal punto di vista della salute, potreste avere qualche piccolo disturbo di stomaco, ma niente di allarmante.

Bilancia: non sopporterete liti o incomprensioni. Vorrete mantenere a tutti i costi un equilibrio famigliare stabile e proverete a essere carini con tutti. Sarete di grande aiuto per gli amici, infatti la vostra presenza sarà di conforto. Dedicare parole gentili agli altri vi consentirà di sentirvi meglio anche con voi stessi. La relazione con il partner subirà un'impennata positiva: avrete modo di condividere tanti pensieri e la vostra sintonia potrebbe stupirvi.

Se siete single, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a conoscere meglio una persona speciale, l'oroscopo consiglia di non avere fretta ma, allo stesso tempo, di non riflettere troppo sui vostri desideri. Piccoli disturbi digestivi potranno rovinare la vostra quotidianità, ma se seguirete un'alimentazione sana e leggera, supererete presto questi fastidi.

Scorpione: sarete travolti da una forza emotiva molto speciale. Le persone che vi saranno attorno non potranno fare a meno di notare il vostro coraggio e verranno contagiate dall'ottimismo. Avrete delle idee geniali e nessuna paura di metterle in pratica.

Il partner rappresenterà un'importante punto di riferimento perché vi darà consigli preziosi. In famiglia, forse, potrebbero esserci delle piccole discussioni. Si parlerà di vecchie questioni irrisolte e ciò potrebbe turbare un po' il vostro umore. Però, con ogni probabilità, riuscirete a riprendervi senza problemi e ad affrontare il resto della giornata con grande serenità. L'oroscopo consiglia di non combattere il senso di stanchezza: dedicare del tempo al riposo notturno non rappresenterà una perdita di tempo, ma una possibilità ulteriore per mettere in pratica il vostro potenziale.

Previsioni astrologiche del 26 aprile: autostima per Sagittario, affetto per Acquario

Sagittario: tenderete ad avere molta fiducia nelle vostre capacità. L'autostima sarà fondamentale per affrontare gli ostacoli quotidiani e vi permetterà di sfruttare, al meglio, tutte le vostre qualità. Sarete propensi a fidarvi molto delle vostre sensazioni, mentre darete meno spazio alle parole degli altri. Gli amici, soprattutto quelli di vecchia data, potrebbero non gradire questo vostro atteggiamento. L'oroscopo consiglia di provare a coinvolgerli maggiormente nei vostri piani. La relazione con il partner sarà caratterizzata da qualche piccola incomprensione: non sarà facile giungere a una risoluzione definitiva perché sarete inclini a non ammettere alcun torto. Attenzione a non esagerare con cibi troppo calorici, infatti una dieta squilibrata e la mancanza di un allenamento fisico costante potrebbero incidere negativamente sul vostro corpo e sul vostro umore.

Capricorno: sarete pronti a mettervi in gioco in tutto ciò che farete. Avrete il desiderio di raggiungere risultati importanti e non accetterete un no come risposta. Potreste incontrare degli ostacoli nella realizzazione degli obiettivi desiderati, ma la vostra audacia vi permetterà di superarli con coraggio. Le opinioni delle persone che vi saranno vicine avranno un ruolo importante perché vi permetteranno di prendere con maggiore serenità determinate decisioni, ma sarete più propensi a seguire il vostro istinto. La situazione con il partner rimarrà stabile: non ci saranno impennate positive, ma un'atmosfera distesa e pacata vi consentirà di godere a pieno dei piccoli momenti trascorsi assieme. L'oroscopo consiglia di non mettere in secondo piano il riposo notturno perché, per dare il meglio di voi stessi, dovrete avere tante energie da poter sfruttare.

Acquario: durante questa giornata sarete molto affettuosi e rispettosi della vostra vita. Tenderete ad analizzare tutto ciò che avete costruito in passato e a concentrarvi sulle cose positive. Il partner non potrà fare a meno di notare un atteggiamento più affettuoso da parte vostra. Sicuramente apprezzerà molto questo cambiamento e ricambierà con entusiasmo. I piccoli gesti quotidiani vi permetteranno di mostrare tutto l'amore che provate per la vostra dolce metà. Il rapporto procederà senza ostacoli e avrete modo di discutere di questioni molto importanti. Non avrete molta voglia di pensare al futuro, infatti preferirete concentrarvi sul presente e su ciò che potete fare per migliorarlo. L'oroscopo suggerisce di provare ad avere una dieta il più bilanciata possibile: gli eccessi di cibo non costituiranno una valvola di sfogo efficace.

Pesci: sarà una giornata non troppo positiva dal punto di vista dell'umore. Tenderete a preoccuparvi eccessivamente per questioni di poca importanza. Non tutti gli amici saranno disposti ad ascoltarvi e qualcuno, forse già teso per le sue difficoltà, potrebbe non dedicarvi parole troppo gentili. L'oroscopo consiglia di non prendervela eccessivamente e di lasciarvi scivolare addosso le critiche. Per recuperare un equilibrio psicologico sano, sarà necessario relazionarvi con persone positive e in grado di mostrarvi tutto il loro affetto. Potrebbero esserci delle importanti novità dal punto di vista sentimentale: sarete un po' restii a lasciarvi andare, ma se troverete un giusto compromesso tra istinto e razionalità, tutto andrà per il verso giusto. Dedicare del tempo alla cucina dei vostri piatti preferiti vi aiuterà a rilassarvi e a rapportarvi meglio con l'ambiente domestico.