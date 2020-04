Le previsioni zodiacali di sabato 11 aprile 2020 sono pronte a svelare come andrà la giornata. In questo caso l'Oroscopo annuncia uno splendido inizio di weekend per alcuni segni: tanto per anticiparne qualcuno, Gemelli, Leone e Vergine troveranno in questo fine settimana tanta buona positività. Un po' a rilento questo sabato invece per i nativi del Toro come anche per coloro della Bilancia, sottoposti a dissonanze astrali nel periodo. Astrologicamente parlando, la giornata di sabato annuncia l'ingresso di Mercurio in Ariete, i cui effetti positivi saranno ridimensionati dal Sole (in Ariete) sotto quadratura da Plutone in Capricorno.

Venere spazia al momento ancora nel campo dei Gemelli, con la Luna direttamente in sua opposizione. Stabile Marte in Acquario e i restanti pianeti a passo veloce.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di sabato 11 aprile, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Sarà una giornata discretamente positiva. Le cose in effetti già da un po' di giorni sembrano migliorare.

Questo sabato, grazie al Sole nel segno in ottimo aspetto, tutto potrebbe andare come da voi sperato. Comunque vietato abbassare mai la guardia: si sa, certe cose capitano proprio quando meno ve le aspettate… Nel lavoro mantenete sempre la calma. Se doveste avere il sentore che qualcosa stia venendo in superficie, tipo tensioni o stress, fatele uscire prima che possano accumularsi e irretirvi del tutto.

Toro - Con la Luna in Sagittario, la giornata si preannuncia piuttosto grigia. L’umore non sarà dei migliori e, mancando di obiettività nel giudicare gli altri, sarete esposti ad abbagli, cantonate e alzate d’ingegno, che naturalmente sarebbe consigliabile evitare. La situazione, per quanto riguarda gli affetti, rimane più o meno invariata, rispetto i giorni passati. Pazientate ancora un po’ e continuate come al solito.

In ambito del lavoro è sempre meglio riflettere, prima di prendere una qualunque decisione. Nel vostro caso, sarebbe opportuno pensarci più di una volta, poiché la posta in gioco si prospetta molto alta.

Gemelli - Se avete una vita di coppia felice, potrete vivere questo primo giorno di weekend in modo romantico e intenso, coccolando il partner e facendovi coccolare di rimando. Avere obbiettivi o priorità in comune con il partner servirà a consolidare l’unione di coppia e cancellare le eventuali insoddisfazioni o piccole rivalità. Anche da un punto di vista professionale sarà un periodo molto interessante.

Non vi mancheranno volontà, il desiderio di ben figurare e la grinta per riuscirci.

Cancro - Giornata discreta. Tutto vi sembrerà più bello guardando le cose in modo diverso: grazie alla Luna favorevole respirerete un’aria piacevole e rilassata. Saprete tracciare piani strategici infallibili, nel lavoro come negli affari. Giorno perfetto per programmare viaggi o vacanze, sostenere esami online o dichiararsi a qualcuno. L'inizio mattinata è sempre un po' difficile, si sa, ma per voi con problemi in attivo lo sarà ancor di più: muovetevi con calma e pianificate quello che dovete fare di importante.

Involontariamente potreste trovarvi coinvolti in una discussione di lavoro.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 11 aprile vi vedono vincenti in amore. Gli astri indicano a voi nativi una bella e luminosa Venere. Questa vi permetterà di aggiustare, qualora ce ne fosse bisogno, un legame sentimentale che può aver risentito dell'attuale periodo tumultuoso che tutti stiamo vivendo. Nel lavoro la vostra giornata sarà animata da un certo movimento, anche grazie a contatti telefonici o chat del tutto inattesi con persone interessanti. Ottime prospettive per chi lavora nella vendita: troverete finalmente ad attendervi due giornate di agognato riposo.

Vergine - Una parata di astri positivi vi carica di entusiasmo e di energie: gradualmente tutto ciò che si desidera si potrà realizzare. In ambito lavorativo otterrete vantaggi, sia economici che in termini di prestigio, grazie a eccellenti riflessi mentali. In netta ripresa il settore sentimentale: se state corteggiando qualcuno che v’interessa, i vostri approcci saranno ben accolti. In coppia risolvete velocemente un malinteso o un equivoco, non permettete che rovini il clima domestico e, soprattutto, non permettete che qualcuno vi dica come comportarvi.

Bilancia - La scenografia celeste del periodo invita a staccare la spina in amore.

Cercate di fare mente locale approfondendo alcuni fatti recenti che hanno procurato eventuali amarezze. Forse, incomprensioni con i vostri familiari potrebbero accendere la miccia dell'intolleranza. A pomeriggio inoltrato, qualche momento di stanchezza o un transitorio malumore non riusciranno comunque a intaccare il vostro sorriso. Gli astri suggeriscono, inoltre, di sfruttare la creatività, particolarmente forte e versatile in questo periodo, senza dimenticare la precisione.

Scorpione - Sabato sarete di ottimo umore, sicuri di voi stessi e ambiziosi come non mai. Se si parla di lavoro, per molti di voi ci potrebbero essere delle notizie importanti.

Se si parla d’amore, la vostra naturale autorevolezza sarà decuplicata dalla posizione dei pianeti nel Cielo Astrale del momento. Rispettati e ammirati in amore, tanto che nessuno oserà dirvi di no, il partner men che meno. Stanchezza e stress a fine giornata saranno causa di malumore: non scambiate la casa e la famiglia per un ring, ma mostratevi disponibili al dialogo.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La Luna aumenta il vostro buonumore e vi dona una sostanziale serenità di fondo che vi accompagnerà per tutta la giornata. Probabilmente, in qualche campo, non raggiungerete i risultati sperati, ma questo non vi turberà più di tanto.

Il giorno si prospetta positivo soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Se siete una coppia felice, la serata promette meraviglie nella sfera intima. Se siete singoli, ci sarà l’occasione di un’avventura molto passionale, anche se solo virtuale...

Capricorno - Questo giorno potrebbe essere un po’ delicato per voi Capricorno. Per quanto riguarda i rapporti, l’umore e la forma fisica, attenti a non combinare pasticci, alle gaffes oppure a non urtare la sensibilità delle persone vicine. Evitate di spendere un capitale in cose inutili. Bene l’amore: vi sentirete quasi illuminati da una luce interiore particolare.

Le stelle vi colmano di sex appeal e sarete la dimostrazione vivente del fatto che il fascino nasce da ciò che una persona ha dentro, più che dall'aspetto esteriore. Occupatevi del vostro benessere fisico curando molto l’idratazione.

Acquario - Questo primo giorno di weekend dovete da dire 'grazie' alla Luna in Sagittario, che vi riporta con i piedi per terra spezzando una lancia a favore della saggezza e della razionalità. Ideale il periodo per portare a termine con successo le attività consuete o per concretizzare un vecchio progetto di lavoro. Negli affari filerete come un treno, scartando a colpo d’occhio quelli che hanno poche garanzie di solidità e insoddisfacenti riscontri economici.

Ottimo giorno per l'amore: è un piacere quando la tempesta si dissolve con un gesto e riaffiorano quei piccoli segnali incoraggianti per una pace duratura.

Pesci - Le previsioni zodiacali di sabato 11 aprile annunciano un Nettuno propenso a dare del filo da torcere. Problemi inattesi porteranno un po’ di inquietudine in questa penultima giornata della settimana. Vi sentirete un po’ così, insoddisfatti, anche se in realtà non avete proprio idea di cosa potreste o dovreste fare per cambiare la situazione. Se tenete al partner e al rapporto di coppia, tenete a freno la suscettibilità e la voglia di novità, di evasione.

Un'amicizia che pensavate fosse sincera, in effetti non lo è affatto!