Le predizioni zodiacali di martedì 7 aprile 2020 sono pronte a svelare come andrà la giornata. In questo giorno l'Oroscopo mette in primo piano il secondo giorno di questa settimana, valutando sia l'amore che il lavoro per tutti i segni dello zodiaco. Nel periodo indicato, l'Astrologia evidenzia la presenza della Luna in Bilancia fino a sera inoltrata, poi in transito verso lo Scorpione. Il Sole invece resta stabile nel campo dell'Ariete, nel frattempo sotto opposizione lunare.

Approfondiamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, segno per segno dall'Ariete fino ai Pesci: le predizioni zodiacali di martedì dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Sole nel segno, al massimo amichevole, porta dinamismo e tantissima grinta, utile per eventuali ambizioni da appagare; ecco spiegato il motivo per cui la solita routine questo martedì vi potrebbe andare stretta. Se avete una storia d’amore ben collaudata e felice, il secondo giorno di questa nuova settimana porterà ventate di novità e colpi di scena improvvisi capaci di rendere il rapporto di coppia vivacissimo. Pazientate ancora un po’ se siete single e continuate a cercare l’anima gemella.

In merito al lavoro, il trucco è non farsi trovare impreparati nelle evenienze per fare le cose giuste al momento giusto.

Toro - Urano nel vostro segno alimenterà desiderio e voglia di novità. Questo stato di emotività potrebbe colpire anche molti single con una storia alle prime fasi. In merito a chi è in coppia, per il momento non c’è molto spazio per i sogni. Vi tocca fronteggiare la realtà, di certo discretamente favorevole.

Anche nel lavoro il periodo è favorevole. Riorganizzate meglio la vostra giornata: ci sono buone opportunità per farlo. bene il proposito di mettere in cantiere un progetto importante, a breve potrebbe dare i suoi frutti. In ogni caso, non prendetevela, perché molto presto avrete la possibilità di rifarvi con gli interessi.

Gemelli - Questo nuovo martedì cade a proposito: avrete a disposizione tanto tempo libero da gestire come vorrete.

Le predizioni zodiacali indicano che avrete idee e opportunità da mettere in gioco: potete contare anche su soddisfazioni lavorative dai risvolti economici gratificanti. Fantasia, immaginazione e creatività in amore potranno essere una formidabile arma segreta da sfoderare al momento giusto. Confidate a un amico speranze e aspirazioni: scoprirete che non sono irrealizzabili. Questioni legali o finanziarie da risolvere.

Cancro - Già dal primissimo mattino di martedì il nodo lunare illuminerà il segno del Cancro. Di conseguenza, tutto il vostro settore astrologico troverà nuova luce sulla quale fare affidamento.

Nel periodo risulterà molto accentuata la sensibilità, la creatività e le doti intuitive. In amore sarà tempo di successi, sia che siate in coppia che se single. Riceverete dal partner belle attenzioni: qualcuno troverà una sorpresa a metà pomeriggio. Sarete probabilmente al centro dell’attenzione se siete invece in attesa di risposte affettive: si tratterà solo di fare la scelta giusta. Sul lavoro, le predizioni zodiacali invitano ad accettare critiche e consigli da parte anche di chi collabora con voi.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Marte in Acquario, per voi speculare positivo, indica che non sarà difficile ritrovare equilibrio e stabilità nel periodo.

Questo solo se accetterete e comprenderete che per andare avanti dovreste rimettervi in discussione. Una critica costruttiva a metà giornata vi sarà di ulteriore aiuto. Le predizioni zodiacali del giorno di martedì 7 aprile in amore prevedono che sarà facile chiarire una questione o riappacificarsi con il partner, dopo un malinteso. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Nuove direttive in arrivo in ambito lavorativo.

Vergine - La Luna in Bilancia, per voi della Vergine ancora molto amichevole, vi farà viaggiare con una marcia in più. Dunque, molto buona la giornata di questo martedì, ideale per l'amore e nel lavoro, ottima per intraprendere qualcosa di mai fatto prima.

Nel contesto casalingo, sicuramente favoriti quasi tutti i progetti di cambiamento, a cominciare dall’arredamento di casa o dalle abitudini familiari troppo radicate. Sistemate in primis tutte le questioni in sospeso. Se state corteggiando qualcuno che v’interessa, in amore i vostri approcci saranno ben accolti dalla persona alla cui mano ambite da un pezzo.

Bilancia - Questo martedì, ma soprattutto il mercoledì a seguire, sentirete il bisogno di starvene in compagnia dei vostri pensieri, al riparo da problemi e da persone di vostra conoscenza non sempre sincere. In campo sentimentale quasi tutte le vostre intenzioni o molti dei vostri pensieri ruoteranno attorno all’amore: aspetterete con il batticuore il momento dell'intimità, anche se l’età non è più verde.

Sul lavoro utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano di lavoro.

Scorpione - Maretta nei rapporti con gli altri. Le vostre esigenze e quelle altrui questo martedì non s’incontrano. Cercate un compromesso e moderate i toni. Tenete sotto controllo il vostro spirito troppo esuberante, magari mettendo in primo piano la diplomazia piuttosto che la prevaricazione. In amore, la vita insieme ad un'altra persona non è cosa da poco, ma se vi baserete su un terreno di interessi in comune non sarà nemmeno impossibile raggiungere la felicità. Nel lavoro intanto, riuscirete a risolvere diverse incombenze lasciate per troppo tempo in sospeso.

Vi ritaglierete anche del tempo per telefonare ad un amico.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Sfruttate questo martedì per fare cose che possano essere importanti per il vostro futuro. Le difficoltà in amore non dovrebbero presentarsi, in caso contrario vi faranno 'un baffo'. Le perplessità in ambito lavorativo invece, specialmente quelle con che avevate la settimana scorsa, svaniranno come neve al sole. Per quelli che hanno il pallino del risparmio esagerato, al limite dell'avarizia, è l'ora di dire basta. Adesso è il momento di pensare a spendere qualche soldino non solo nelle necessità.

Capricorno - Giornata splendida sia questo martedì come pure i prossimi due giorni a seguire. Dovreste prendere di petto situazioni affettive che varrebbe la pena d'affrontare allo scopo di mantenere il controllo soprattutto in ambito familiare. In amore, se siete ancora single, sono previste nuove conoscenze ma solo ed esclusivamente via etere: per eventualmente 'concludere' servirà attendere, se tutto andrà bene, la fine del mese. Nel lavoro, qualcuno è già guarito da un piccolo fastidio fisico: si torna ad essere vincenti. Proponete le buone idee che avete sicuramente già in mente.

Acquario - Finalmente un briciolo di serenità con Venere in trigono ai vostri Saturno e Marte, il che vi restituisce certezze e dona serenità.

In amore, con astri pieni ed a favore, eventuali timori (infondati) sembreranno dissolversi, e anche se non tutto apparirà tutto 'rose e fiori', vi sentirete comunque più sicuri. In ambito lavorativo a risultare vincenti saranno tutti quelli che all'inizio di aprile avevano avuto forti perplessità. Inoltre dalla prossima settimana, ve lo anticipiamo, ci sarà una bella risposta o una chiamata importante.

Pesci - Parlando d'amore, che per voi nativi è la cosa più bella che ci sia, l'invito degli astri è quello di dedicare più tempo alla relazione, soprattutto di coppia: servirebbe metterci molto più entusiasmo, perché ne vale assolutamente la pena.

Le predizioni zodiacali di martedì 7 aprile, riguardo invece la sfera lavorativa, la giornata si prospetta abbastanza positiva: forse troverete ad attendervi qualcosa di inaspettatamente piacevole. Ascoltate di buon grado i consigli di un caro amico o di una cara amica.