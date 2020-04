Nuovo appuntamento quotidiano con l'oroscopo dell'11 aprile, sempre pronto a sindacare il probabile andamento della giornata d'inizio weekend. I nativi dell'Ariete devono risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Per le persone nate sotto il segno della Bilancia è una giornata ingestibile, invece, per il Cancro è un po' allegra. In primo piano, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni zodiacali segno per segno.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Ci sono ancora delle situazioni da risolvere, prima di proseguire per la vostra strada.

Il passato torna sempre a trovarvi, e l'unico modo per lasciarlo alle spalle è affrontarlo una volta per tutte. Siete abbastanza equilibrati in questo periodo, per cui non avete difficoltà a essere positivi anche davanti alle avversità della vita. Presto vi riprenderete dalle eventuali scottature.

Toro – Se non vi sentite in forma in questa giornata, dovete trovare subito le radici del vostro malessere. L'ansia che ogni tanto vi attanaglia non vi permette di vivere tranquillamente le situazioni che accadono intorno a voi.

Il lavoro può attendere, ciò che conta è riprendere il controllo su voi stessi, solo in questo modo potete aiutare anche coloro che hanno bisogno di voi.

Gemelli – È tempo di cambiare le proprie abitudini. Dovete prendere coscienza del fatto che la disciplina può assumere un ruolo importante nella vostra vita. La vostra pigrizia deve essere accantonata, per lasciare posto alle responsabilità e all'impegno quotidiano.

Non avete motivo di lamentarvi, il vostro futuro è nelle vostre mani.

Previsioni di sabato 11 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questa è una giornata più allegra rispetto agli altri giorni. Via social potreste ritrovare vecchi amici, che non sentivate da un bel po'. Il tempo non vi ha cambiato e di sicuro ritroverete in loro tutti quei sentimenti che vi tenevano uniti. Il 2020 è iniziato in maniera disagevole, ma potete sperare in qualcosa di migliore per i prossimi mesi.

L'oroscopo raccomanda di non lasciarvi troppo andare, dovete mantenere un po' di serenità, tranquillità e fiducia, sempre.

Leone – Aprite le porte a chi vuole proporvi qualcosa di nuovo e stimolante, senza pensare alle conseguenze. In fondo dovete solo ascoltare e mostrarsi interessati alle loro proposte, niente di più. Avete sempre tempo per pensare a ciò che bisogna fare nel futuro con queste offerte. Abbandonate i vostri interessi legati al passato, se non siete riusciti a realizzarli. Inutile perseverare se avete perso lo slancio.

Vergine – Se non riuscite a ottenere maggiore tranquillità in questa giornata di sabato, allora, cercate di appianare i dissidi interiori delle persone che vi circondano.

Più di una persona avrebbe bisogno del vostro aiuto o del vostro supporto, quindi cercate di essere presenti. Sarete ricompensati per tutti gli sforzi fatti finora, quindi non siate troppo egoisti. Quando avete bisogno di aiuto, c'è sempre qualcuno che vi dà una mano, quindi è giunto il momento di scambiare i ruoli e di mostrare il vostro sincero affetto.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata non facile da gestire. Ci sono delle cose che vi preoccupano e che non riuscite a togliervi dalla mente, forse perché secondo la vostra filosofia, tutto dovrebbe sempre andare per il verso giusto.

Le cose in sospeso vi fanno perdere anche il sonno. L'oroscopo vi consiglia di essere gentili con le persone che vi stanno attorno e di non colpevolizzarle per i vostri problemi che, soprattutto in questo periodo di restrizione, sono molto evidenti.

Scorpione – Dovete fare un po' di chiarezza nella vostra mente, senza pretendere che i vostri cari seguano i vostri confusi ragionamenti o che vi aiutino in qualcosa, che neanche voi sapete cosa sia. Essere più sicuri di voi stessi e di ciò che vi sta accadendo è il vostro obiettivo primario, per cui preparatevi ad affrontare le varie questioni in modo propositivo e senza pregiudizio alcuno.

Sagittario – In questa giornata di sabato alcune persone vi insegnano che non tutto è bianco o nero come avete sempre creduto. Fate tesoro di questi insegnamenti, in quanto potrebbero tornare utili molto presto, quando vi troverete a dirimere delle questioni delicate. La ragione e il torto sono due concetti molto labili e non assoluti, per tale motivo non dovete impuntarvi su una questione solo perché siete sicuri che la vostra visione sia quella giusta.

L'oroscopo di sabato 11 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata potrebbe capitarvi di stare a contatto con persone che non hanno voglia di ascoltare i vostri patemi, perché non provate voi ad ascoltare loro?

Forse hanno davvero qualcosa di interessante da dirvi oppure devono solo sfogarsi. Comunque vada, dovete essere pronti ad aiutarli e magari apprenderete qualche lezione di vita, utile per il vostro futuro. La prossima volta sarà il vostro turno e avrete modo di mettervi in mostra come meritate, per il momento i vostri progetti sono solo rimandati.

Acquario – Prima di prendere delle decisioni, cercate di considerare le conseguenze che avrebbero sulle persone amate. Forse non tutti sono pronti ad accettare il vostro prossimo progetto di vita, quindi sarebbe meglio interpellarli e chiedere le loro opinioni in merito.

Una volta chiarito tutto, potete anche procedere con il vostro progetto, con la coscienza pulita, e con l'appoggio e la fiducia di chi conta di più per voi.

Pesci – Sopportare e sorridere sempre, potrebbe non essere la migliore strategia per evitare conflitti in famiglia o al lavoro. A volte, occorre esporsi per ottenere maggiore rispetto da chi vorrebbe sempre imporre la propria idea a discapito della vostra. Abbiate più fiducia sulle vostre possibilità e abilità, senza lasciarvi condizionare dalle personalità più forti. L'autorità non può farvi sempre paura, dovete imparare a relazionarvi meglio con essa.