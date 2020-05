L'oroscopo del 30 maggio avrà in serbo emozionanti novità per diversi segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Vergine, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e infine Urano in Toro. Il Toro amerà stare al centro dell'attenzione, mentre il segno della Bilancia avrà comprensione da parte del partner. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva l'Oroscopo del 30 maggio per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 30 maggio: Gemelli poco empatico e Cancro ironico

Ariete: sarà faticoso portare a termine tutti gli impegni della giornata, ma alla fine ce la farete.

Dedicherete spazio al benessere personale e vi impegnerete per far evolvere il vostro rapporto di coppia. Ci saranno delle cose che vi faranno storcere il naso, ma andrete avanti a testa alta. L'oroscopo consiglia di selezionare con attenzione le battaglie da affrontare: lottate solo per cose che riterrete veramente importanti e risparmiate le energie per i vostri interessi.

Toro: una persona a voi vicina cercherà di provocarvi per ottenere una reazione. In un primo momento proverete ad allontanarla, ma poi starete al gioco. Vi piacerà stare al "centro della scena", ma dovrete fare attenzione al modo in cui organizzerete la vostra giornata. Se non lo farete nel modo corretto rischierete di non riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni.

Dal punto di vista economico a breve riceverete una bella sorpresa: usatela con parsimonia.

Gemelli: farete fatica a mettervi nei panni altrui. Porterete avanti le vostre idee, ma darete poco peso a quelle delle persone che vi circondano. Il vostro obiettivo sarà quello di essere gli unici protagonisti della giornata.

L'oroscopo, però, consiglia di non trascurare gli altri: il successo personale non si può costruire senza l'affetto degli amici. Il partner non gradirà il vostro nuovo atteggiamento e tenderà ad allontanarsi. Non temete: la situazione sarà ancora recuperabile.

Cancro: sarà necessario vivere la giornata con ironia.

Non date troppo peso alle parole negative degli altri: reagite con un sorriso e andate avanti per la vostra strada. Il vostro atteggiamento sbarazzino vi renderà simpatici agli occhi delle persone amate e tutti desidereranno trascorrere del tempo con voi. Il partner, forse, mostrerà un po' di gelosia nei vostri confronti e non tarderà a farvelo notare. Vi sentirete lusingati e desiderati, ma allo stesso tempo deciderete di manifestare i vostri pensieri su questa situazione.

Oroscopo del 30 maggio: Leone precipitoso e Scorpione affascinante

Leone: non ragionerete a lungo sulle scelte da fare. Tenderete a buttarvi a capofitto nelle situazioni e questo potrebbe mettervi in una condizione poco piacevole.

Dovrete gestire varie problematiche e, forse, vi pentirete di aver preso determinate decisioni. L'oroscopo consiglia di affrontare una cosa alla volta senza farvi prendere dal panico. Se rimarrete fedeli al vostro carattere, riuscirete a risolvere tutte le sfide che si presenteranno. Attenzione a non essere troppo scontrosi con il partner.

Vergine: darete molto peso al vostro istinto. La razionalità passerà in secondo piano e vi fiderete maggiormente delle vostre sensazioni, che vi salveranno da situazioni poco carine, ma allo stesso tempo rischieranno di rendervi eccessivamente paranoici. Trovate un punto d'incontro tra l'agire di pancia e con la testa. Una persona speciale della vostra vita vi farà alterare e vi dirà qualcosa che non gradirete particolarmente.

La soluzione migliore sarà affrontare l'argomento faccia a faccia.

Bilancia: metterete in discussione il vostro percorso professionale, ma alla fine eventi importanti vi permetteranno di capire di aver fatto la scelta giusta. Verrete travolti da un'energia del tutto particolare e sarete di compagnia con parenti e amici. Il partner si mostrerà empatico nei vostri confronti: vi ascolterà, vi darà consigli utili e cercherà di essere partecipe all'interno della vostra vita. Un sorriso inaspettato vi illuminerà la giornata: ricordate solo di ricambiarlo.

Scorpione: sarete bellissimi e irresistibili. Il vostro fascino non dipenderà solo da una questione fisica, ma soprattutto da una emotiva. Brillerete di una luce del tutto particolare e gli altri non potranno ignorarvi.

Vi sorprenderete dell'effetto che farete sulle persone amate: vi sembrerà di attirarle come calamite. Non avrete, però, tanta voglia di dedicarvi alle relazioni sentimentali. Preferirete concentrarvi sulla vostra routine quotidiana e sul modo per migliorare il rendimento lavorativo.

Previsioni astrologiche di sabato 30 maggio: Sagittario indeciso e Capricorno innamorato

Sagittario: vi sentirete un po' lunatici. Farete fatica a prendere una posizione e a mantenerla. Tenderete a cambiare idea continuamente e le persone che vi circondano faranno fatica a starvi dietro. Questo atteggiamento potrà causarvi problemi soprattutto sul lavoro, ma si tratterà di una cosa momentanea: presto tornerete a essere decisi e sicuri.

Il partner cercherà di starvi accanto e di comprendere i vostri pensieri. Non ci riuscirà fino in fondo, ma lo sforzo sarà apprezzabile.

Capricorno: vi sentirete sotto l'effetto di un incantesimo d'amore. Cercherete di rendere felice la persona amata sacrificando anche le cose che vi stanno più a cuore. I vostri sorrisi saranno tutti dedicati a lei e non riuscirete a evitare di pensare all'amore. Il vostro cuore batterà forte e inizierete a pensare a una possibile evoluzione della vostra relazione sentimentale. L'oroscopo consiglia di non idealizzare: cercate di usare un po' di razionalità nelle vostre riflessioni. Sarà l'unico modo per non fare errori.

Acquario: tenderete a trascorrere tanto tempo davanti al computer.

All'inizio vi sembrerà di aver trovato una grande risorsa, ma il bruciore agli occhi vi farà capire che non è proprio salutare rimanere davanti allo schermo per tante ore. Tenderete a visitare chat, parlerete con persone diverse e ci sarà qualcuno che vi colpirà particolarmente. Ricordate sempre che su internet le persone si mostrano diverse da come sono realmente: usate tutta la vostra capacità di giudizio.

Pesci: vi sembrerà di avere il mondo contro di voi. Vi renderete conto di non riuscire a portare a termine i vostri obiettivi e tenderete a ritornare sui vostri passi. Vivete questo momento solo come un blocco momentaneo: non sarà il caso di gettare all'aria tutti i vostri sogni. Un modo per trascorrere più piacevolmente le ore più dure della giornata sarà quello di chiedere aiuto alla persona amata.

Le sue parole vi ridaranno grinta ed energia e tutto sembrerà più semplice.