Prosegue l'ultimo weekend del mese di maggio. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 30 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi particolarmente nervosi. Con Mercurio dissonante in campo lavorativo è possibile che nascano dei conflitti. Disagi anche in campo sentimentale.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di sabato 30 maggio 2020 sarà caratterizzata da interessanti risposte in campo professionale. In amore, con la luna favorevole è possibile che arrivino delle sorprese.

Gemelli: nel lavoro, c'è la possibilità di una rinascita, dopo le chiusure dei mesi precedenti. In campo sentimentale, il cielo è complesso, soprattutto per chi ha vissuto una crisi profonda negli ultimi tempi.

Cancro: con la Luna favorevole potrebbero aumentare le certezze in campo sentimentale. Nel lavoro, a seguito delle problematiche degli ultimi tempi, con anche Saturno in opposizione, potrebbero sorgere delle discussioni.

Leone: in amore, alcune relazioni potrebbero risultare pericolose. In campo lavorativo, sarà possibile fare delle scelte e iniziare dei progetti stimolanti.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale, la giornata di sabato 30 maggio sarà caratterizzata dalla Luna nel segno.

Situazioni interessanti ci saranno in campo sentimentale, cercate di affrontarle con calma. Nel lavoro, vi sentite frastornati, state lontani dalle ansie.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: con Giove contrario potrebbero sorgere delle problematiche a livello economico. Potreste riconsiderare dei progetti che avevate accantonato.

In amore, situazione interessante, cercate di non discutere inutilmente con il partner.

Scorpione: giornata positiva soprattutto per il campo professionale, alcune situazioni importanti per il futuro possono essere programmate. In amore, periodo particolare, potreste innervosirvi.

Sagittario: a livello salutare, in questa giornata, potreste sentirvi sottotono.

Nel lavoro un possibile recupero ci sarà nei prossimi giorni. Per quel che riguarda il settore sentimentale, qualche incontro potrebbe causarvi nervosismi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, la giornata sarà caratterizzata da stanchezza. Nel lavoro lentamente i progetti si sbloccano. In campo amoroso bisognerà fare delle scelte.

Acquario: cercate di non sopravvalutare le vostre energie. In campo professionale è possibile che delle proposte possono interessarvi. Con Venere ed il Sole favorevoli, belle le stelle riguardano il campo sentimentale.

Pesci: in questa giornata, cercate di non stressare troppo il vostro fisico. Nel lavoro ci saranno delle tensioni da affrontare. In amore, potrebbero esserci dei dubbi riguardanti il partner.