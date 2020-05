L'oroscopo di venerdì 29 maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Leone, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, infine, Urano in Toro.

Nella giornata di domani, l'Ariete dovrà affrontare diverse difficoltà, mentre il Sagittario cercherà di migliorare la sua situazione economica.

Ecco, nel dettaglio, cosa riserverà l'Oroscopo del 29 maggio per tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 29 maggio: Toro indeciso e impegno lavorativo per Gemelli

Ariete: sarà una giornata complessa da affrontare. Dovrete ricorrere a tutte le vostre energie per riuscire a superare gli ostacoli. Saranno cose di poco conto, ma che si aggiungeranno ad altri problemi che stavate cercando di superare. Non vi sentirete pronti a confidarvi con la persona amata, vi chiuderete a riccio e questo tenderà a scatenare la sua preoccupazione. L'oroscopo consiglia di concentrarvi sulla vostra ripresa personale e sul modo in cui comunicate con gli altri.

Toro: una turbolenza colpirà il vostro cuore. Vi sentirete in bilico tra sentimenti contrastanti e proverete a far luce sulla faccenda.

Da soli, però, vi sarà impossibile arrivare a un chiarimento perché tenderete ad analizzare la situazione solo dal vostro punto di vista. L'oroscopo consiglia di parlarne con gli amici. Accertatevi che le persone prescelte siano in grado di mantenere un segreto e di fare critiche costruttive. Sarete poco concentrati sul lavoro.

Gemelli: avrete voglia di dare una svolta alla vostra vita lavorativa. Vorreste ottenere fama e successo, ma non sarà un'impresa facile. Per prima cosa, dovrete partire dall'analisi dei vostri talenti. Cercate di puntare su qualcosa che vi appassiona e che ritenete possa funzionare. Coinvolgete amici e parenti e non siate troppo restii ad ascoltare possibili critiche.

Il partner, forse, si allontanerà un po' da voi e vi rimprovererà di avere un atteggiamento superficiale. Chiarite prima che la situazione si aggravi.

Cancro: sarete particolarmente attenti al vostro rapporto con il mondo. Vi concentrerete sulle vostre abitudini sociali e proverete a far emergere il meglio delle vostre caratteristiche. Avvertirete il bisogno di ricevere il sorriso delle persone, di essere compresi, stimati e desiderati. Non gradirete il distacco e farete fatica ad affrontare le cose con leggerezza. L'oroscopo consiglia di non trascurare il rendimento lavorativo: evitate di sottovalutare le vostre risorse.

Oroscopo del 29 maggio: giornata in famiglia per Vergine e Scorpione poco paziente

Leone: finalmente, le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Però, ciò non sarà causato solo da eventi esterni, ma soprattutto dal vostro atteggiamento. Proverete ad affrontare tutto con il massimo della positività e a essere bendisposti nei confronti degli altri. Durante le ore serali, vi dedicherete al relax: avrete voglia di vedere la vostra serie tv preferita e di mangiare qualcosa di gustoso. Vi sentirete soddisfatti e in pace con voi stessi, ma non per questo inizierete a dormire sugli allori.

Vergine: la casa sarà al centro del vostro benessere. Vi divertirete a giocare con l'arredamento e a sistemare simpatici soprammobili.

Proverete ad organizzare qualche attività divertente in famiglia. I vostri bambini saranno molto contenti di poter partecipare e anche il partner non disdegnerà qualche momento di spensieratezza. L'oroscopo consiglia di non trascurare gli amici. Qualcuno, infatti, potrebbe rimproverarvi per esservi allontanati senza motivo.

Bilancia: qualcosa sfuggirà al vostro controllo e non sarà molto piacevole acquisirne la consapevolezza. Vi sforzerete per riprendere il controllo della situazione, ma sarà importante accettare l'imprevidibilità degli eventi. Un velo di nervosismo vi accompagnerà durante questa giornata, però, una persona speciale cercherà di alleviare il vostro umore negativo. L'oroscopo suggerisce di provare a dedicarvi a tutto ciò che solitamente vi fa stare bene.

Scorpione: sarete inclini a perdere facilmente la pazienza. Non tollererete critiche o contestazioni e farete di tutto per evitare confronti. Cercherete di dare il massimo dal punto di vista lavorativo, ma ci saranno delle situazioni importanti da affrontare: i rapporti con i colleghi e richieste che non considererete giuste. L'oroscopo consiglia di lottare per le cose in cui credete, ma anche di non dimenticare l'ambiente in cui vi trovate: alcune lamentele potrebbero mettervi a rischio.

Previsioni astrologiche di venerdì 29 maggio: Acquario entusiasta e amore per Pesci

Sagittario: sarà il momento di pensare a come aumentare le vostre finanze. Vi concentrerete sull'elaborazione di nuove idee che possano fruttare qualcosa dal punto di vista economico.

Da una parte, vorrete condividere questa iniziativa con un amico, ma dall'altra, sentirete di non fidarvi abbastanza. Avrete bisogno di tempo per decidere esattamente cosa fare. L'oroscopo consiglia di affidarvi molto al vostro istinto, ma di non trascurare completamente le vostre capacità razionali.

Capricorno: l'invidia è una brutta bestia e, purtroppo, sarete costretti a confrontarvi con persone che provano questo sentimento. Tenderete a cercare un punto di incontro con loro, ma con scarsi risultati. L'oroscopo consiglia di non insistere troppo, mettete davanti le vostre sensazioni e seguite il vostro istinto. Dal punto di vista sentimentale la situazione rimarrà stabile: forse, vorrete approfondire il rapporto con il vostro partner, ma se darete tempo al tempo tutto si realizzerà.

Acquario: brillerete di luce propria e nessuno riuscirà a spegnere il vostro entusiasmo per le piccole cose. Amerete ogni momento della vostra giornata e cercherete di dedicarvi a cose che per voi sono importanti. La musica e la lettura vi aiuteranno a trascorrere delle ore piacevoli. Mentre telefonate e videochiamate vi consentiranno di rimanere in contatto con il mondo circostante. Deciderete anche di dare una svolta qualitativa alla vostra vita sentimentale.

Pesci: vi sembrerà di vivere in un sogno a occhi aperti. Vi sentirete più soddisfatti che mai della vostra vita sentimentale e sarete contentissimi di poter trascorrere ogni secondo assieme al partner. A volte vi sembrerà di vivere in una bolla creata apposta per voi, ma sarà tutto reale.

Sarà importante, però, far sentire la vostra voce, evitando di accettare tutto passivamente. Una presa di posizione non eccessiva vi permetterà di far comprendere le vostre idee.