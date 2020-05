L'Oroscopo di domani, sabato 30 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà nella casa della Vergine portando vigore all'interno delle relazioni di coppia. Grande rilevanza avrà anche la mente dato che questo weekend sarà il momento migliore per fare la resa dei conti e rivedere tutto ciò che può essere migliorato. La serata si preannuncia intensa e promettente specie per i nati dello Scorpione.

Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° in classifica - A volte avete la sensazione di vagare nel buio assoluto e di non riuscire a trovare l'interruttore della luce che schiarisca i vostri dubbi. Dei pensieri vi stanno tormentando il sonno, infatti, la sera faticate a chiudere occhio e vi rigirate nel letto all'infinito. Avete bisogno di ritrovarvi. Le giovani coppie devono tenere gli occhi ben puntati sul partner. Non dovrete dare nulla per scontato!

Capricorno - 11° posto - Possibili disagi in vista, tenetevi pronti ad affrontarli! Non sempre le cose girano come sperato. Tante volte vi è capitato di prendere una decisione di cui, in seguito, ve ne siete pentiti amaramente.

Lasciate il passato alle spalle, da giugno dovrete obbligatoriamente guardare avanti. Avete bisogno di ridestarvi, qualcuno, in giornata, vi dirà una cosa interessante che vi farà presa sulla vostra mente. Presto uscirete dalla fase di stallo in cui siete incappati.

Gemelli - 10° in classifica - Avrete modo di trascorrere un sereno sabato anche se al mattino sarete estremamente affaccendati.

Questa settimana vi ha prosciugato totalmente le energie! Cercate di avere più fiducia in voi stessi, ascoltate il vostro io interiore. C'è una situazione poco chiara che vi tortura, in tal caso correte ai ripari e chiarite. Per raggiungere il successo occorre compiere un piccolo sforzo ogni giorno.

In queste 24 ore vi ritroverete a tirare le somme di questa prima fetta del 2020 e riscriverete dei nuovi obiettivi.

Leone - 9° posto - La parola impossibile non esiste nel vostro vocabolario perché siete un segno testardo e tenace. Non vi fermate davanti a nulla, siete molto ammirati e soprattutto invidiati. Chi è in coppia da qualche anno, non se la passa bene a causa della gelosia e dei dubbi ricorrenti. Questo è un periodo in cui avete troppa carne a cuocere. In giornata non distraetevi in maniera futile e ricaricate le pile dopo questa travagliante settimana. Evitate di fare le ore piccole.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° in classifica - Sabato di uscite, divertimento e svago, non a caso vi sentirete su di giri ma cercate di non eccedere con gli alcolici o il cibo.

Chi ha superato i 40 d'età comincia a sentirsi piuttosto stanco dei futili divertimenti e predilige la comodità di casa propria. Quando siete sotto pressione o stressati tendete ad abbuffarvi. Dovrete prendere una decisione ma dovrete essere molto concentrati. Cercate di non rimuginare all'infinito. Questo mese vi ha messo a dura prova, vi siete trovati con l'acqua alla gola. I problemi economici non si risolvono magicamente, ma volere è potere.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani 30 maggio si presenta a dir poco interessante. 'Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce'. Si fa presto a puntare il dito sull'errore piuttosto che applaudire davanti a ciò che si è riusciti a fare bene.

Dare ogni cosa per scontato è un grosso sbaglio. Tenete la mente aperta e provate più percorsi alternativi: 'Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno e forse lo faranno tutti' diceva Albert Einstein.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 30 maggio vi vedrà stilare la lista dei pro e contro su questo mese che sta per uscire di scena. Riponete elevate aspettative su giugno e l'intera stagione estiva. Avete bisogno di recuperare denaro! Nella suddetta giornata si verificherà qualcosa di rilevante. 'Chi ha paura degli insuccessi limita le sue capacità' affermava Henry Ford. Dunque, perseverate e ritentate continuamente fino a raggiungere la perfezione. Aspettatevi 24 ore importanti, quell'oscurità interiore finalmente scemerà via.

Giugno ripartirà sotto buoni auspici, ritroverete la voglia di lottare e di impegnarvi. Serata divertente!

Ariete - 5° posto - Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Davanti a una delusione d'amore o lavorativa si può sempre voltare pagina e perfezionare il tiro. Forse avete delle aspettative troppo alte e questo non va bene poiché rappresenta un'arma a doppio taglio. Da tempo sentite l'esigenza di fare dei cambiamenti. Maggio sta volgendo a conclusione, quindi questo sarà il momento ideale per fare la resa dei conti e per prefiggervi dei nuovi obiettivi da raggiungere nel mese di giugno. La serata sarà perfetta da trascorrere in compagnia e/o per gustarsi una buona pizza.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° in classifica - Ad un certo punto, nella vita bisogna lasciar andare le persone a cui si vuole bene. Cercate di vivere alla giornata e di prendere le cose con filosofia. Siate spontanei e alla mano, abbandonatevi al piacere. La giornata offrirà deliziose ricompense a coloro che hanno maturato delle consapevolezze importanti. Voglia di mare e vacanze, l'estate si avvicina a grandi passi. Serata molto intensa e interessante.

Acquario - 3° posto - Cercate di allentare la presa, vi aspettano 24 ore di recupero psicofisico e un weekend in crescendo. Trascorrerete del tempo prezioso insieme alla famiglia, al partner o agli amici cari. Incontri in vista per i cuori solitari.

Qualcuno farà un incontro travolgente. L'amore di coppia trionferà, chi cerca una gravidanza avrà 24 ore favorevoli. Leggete e fate sport, specialmente se non avete avuto il tempo di farlo durante la settimana.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di un sabato speciale per l'amore e i progetti di coppia. Farete la resa dei conti e sistemerete ogni eventuale questione irrisolta. Dubbi, gelosie, problemi economici, tutto ciò sarà chiarito definitivamente. Giugno vi vedrà al centro di una sostanziale trasformazione. Preparatevi a vivere la vita che sognate da tempo. In giornata riceverete una notizia che vi lascerà a bocca asciutta. Scintille sotto le lenzuola per le coppie innamorate.

Vergine - 1° posto - Finalmente termina anche quest'altro mese, giugno si prepara a regalare maggior movimento e respiro. In queste 24 ore avrete delle questioni in sospeso da chiudere entro la domenica. La Luna nel segno vi donerà fortuna, amore e tanto vigore. Quello che conta davvero in questa vita, si conta sulle dita di una mano. Negli scorsi mesi avete rivalutato quelle piccole cose che un tempo davate per scontate. Adesso siete maturi e consapevoli. Preparatevi a vivere un sabato con qualche emozione e novità in più. Giungeranno delle disposizioni importanti. Shopping in programma.