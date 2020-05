L'oroscopo del 12 maggio è pronto ad annunciare le novità astrologiche del secondo giorno della settimana. I nativi dello Scorpione potrebbero ricevere una visita inaspettata. Le persone del Capricorno devono smettere di essere pessimiste, per loro è arrivato il momento di darsi da fare.

Approfondiamo ora l'astrologia del 12 maggio e le previsioni zodiacali della giornata di martedì su amore e lavoro per la seconda sestina zodiacale.

Oroscopo giornaliero: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Il vostro è un segno che non si lascia condizionare dai continui alti e bassi per quanto riguarda il campo dell'amore.

Se continuate ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti della vostra relazione sentimentale, molto probabilmente raggiungerete nuovi traguardi che faranno molto bene a voi e al vostro partner. In campo professionale, il tempo corre veloce e dovreste cercare di essere a passo con i tempi. Anche se è complicato adeguarsi, intorno c'è qualcuno che saprà come aiutarvi. Avete molta strada da percorrere, molto da studiare e da imparare, ma la vostra dote importante è proprio l'umiltà, ecco perché siete apprezzati dalle persone che vi circondano.

Scorpione – Un vecchio amore potrebbe presentarsi all'improvviso nella vostra vita e lasciarvi un tantino interdetti e confusi. Gli amori di gioventù sono difficili da dimenticare, non tanto perché il sentimento è ancora vivo ma per le sensazioni vissute.

Se siete stati delusi da una mancanza di connessione spirituale o intellettuale con il vostro partner, fate bene a chiedere una pausa di riflessione. Il tuo amore potrebbe essere una persona eccezionale, ma ciò non significa che sia destinato a stare con voi fino alla fine dei tempi. In campo lavorativo siete molto efficienti e responsabili.

Partite sempre un po' avvantaggiati, poiché la vostra fama vi precede e questo è un punto a vostro favore.

Previsioni di martedì 12 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – In amore, negli ultimi mesi, avete avuto molti dubbi che man mano si sono risposti da soli, senza un vostro piccolo intervento.

La vostra pigrizia è molto evidente in questo periodo un po' caotico. Se siete single e vi piace una persona che non si accorge di voi, dovete cambiare strada e conoscere gente nuova. Alcune relazioni longeve sono in fase di revisione. I divorziati forse stanno ripensando al precedente matrimonio e alle promesse fatte con l'ex coniuge. Se siete sposati, allora voi e il vostro coniuge dovete trascorrere del tempo concentrandovi sulla vostra relazione d'amore. In campo lavorativo dovete avere più fiducia in voi stessi, soprattutto nel fatto che potete farcela a mantenere un lavoro per molto tempo.

Capricorno – In amore, prima di affrontare apertamente una questione importante con il partner dovete assicurarvi che la vostra dolce metà sia dell'umore adatto per ascoltarvi.

Anche una piccola ramanzina potrebbe alterare gli equilibri del vostro rapporto e portarvi a discutere. In campo lavorativo e professionale, tutte le energie che avete risparmiato in questi ultimi due mesi di restrizione le dovete usare in questa settimana, così riuscirete a risollevare il morale e a fare entrare un bel po' di soldi in casa. L'oroscopo consiglia di mettere da parte il vostro pessimismo perché in questo periodo bisogna comunque darsi da fare.

Astrologia del 12 maggio: Acquario, Pesci

Acquario – In amore, prima di prendere qualsiasi decisione è meglio mettere in chiaro certe situazioni poco limpide. Se siete single e avete appena conosciuto delle persone interessanti, non mettetevi a discutere, altrimenti rischiate di mandare a monte tutto.

Se avete dei figli, invece di spingerli a fare i compiti o a studiare come dannati, incoraggiateli a giocare con la fantasia. L'immaginazione è importante tanto quanto la logica. Se dovete prendere decisioni che riguardano le finanze, chiedete qualche consiglio a una persona esperta in materia e che conosce benissimo la situazione che state vivendo.

Pesci – Se avete avuto qualche diverbio con la vostra dolce metà, cercate di rimediare, solo in questo modo potete recuperare il rapporto. Non importa di chi sia la colpa, ciò che conta è tentare una riappacificazione e poi chiarire tutto con calma. Se avete un progetto valido in mente, questo è il tempo giusto per farlo partire. Prendetevela comoda e vedrete che tante idee vi verranno in mente.

Anche se in questo periodo i vostri doveri sono stati ridotti, può essere stressante contemplare un futuro incerto. L'Oroscopo consiglia di trasformare il vostro spazio in un rifugio rilassante. Le tecniche di rilassamento e la meditazione possono essere terapeutiche. Eliminate qualsiasi pensiero tossico per mantenere vivo l'ottimismo.