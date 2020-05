L'oroscopo del 10 maggio è pronto dire la sua sul probabile andamento della giornata dedicata alla festa della mamma. In questa giornata speciale, i Gemelli devono lasciarsi travolgere da forti sensazioni amorose. I nativi del Cancro devono stare alla larga dalle persone invidiose. Di seguito, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – Se negli ultimi mesi l'amore non vi ha regalato un briciolo di emozione, vi rifarete in questo periodo. Favoriti incontri via web e relazioni di lunga data, quindi chiudervi a riccio significa perdere l'opportunità di vivere intensamente questo amore o corteggiamento.

In campo professionale state pensando come dimostrare ai vostri superiori di che pasta siete fatti. I datori di lavori nati sotto il segno dell'Ariete devono trovare un modo per riportare sulla retta via i propri dipendenti un po' svogliati.

Toro – In questa giornata particolare potreste capire molte cose del vostro partner d'amore. Se la vostra relazione è sull'orlo di una crisi dovete cercare di venire incontro alle esigenze della vostra dolce metà. Stesso discorso vale anche per il vostro partner. Il confronto e la comprensione servono per capire se il vostro amore è ancora autentico o si è appassito. In campo lavorativo ci sono delle novità. Di solito avete bisogno di tempo per pensare a certi affari ma ora non avete paura di azzardare, forse perché avete bisogno di rinnovare la vostra vita lavorativa e affaristica.

Previsioni di domenica 10 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – Forti sensazioni in campo amoroso. Non mancano novità per chi ha voglia di lasciarsi travolgere dalle emozioni e vivere i cambiamenti come se fossero piovuti dal cielo. In campo lavorativo state pensando a ciò che dovete fare nella prossima settimana, ma l'Oroscopo consiglia di trascorrere questa giornata di domenica con le vostre madri, mogli, zie, nonne per festeggiare la maternità.

Solo con loro potreste ottenere benefici emotivi.

Cancro – L'amore è stato un po' il vostro punto debole in questi ultimi mesi. Ebbene, il periodo di confusione dovrebbe essere terminato o quanto meno dovreste aver raggiunto un certo equilibrio. In campo professionale siete un po' preoccupati per ciò che vi aspetta la prossima settimana.

Non dovete agitarvi, presto raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Non strappatevi i capelli se qualcuno si permette di insinuare qualcosa, queste persone sono sempre le solite invidiose.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – I cuori solitari che sono sempre stati scettici sull'amore, ora cambiano idea. In questo periodo sarà difficile non trovare qualcuno alla propria altezza. Se c'è qualcosa che non funziona da molto tempo, l'oroscopo consiglia di provare qualcosa di nuovo. Potreste aver bisogno di cose nuove per prosperare, quindi siate aperti a provare una nuova terapia di guarigione. Sfruttando questa nuova tecnica attirerete l'attenzione di tutti. In campo professionale, tutto sembra proseguire secondo i vostri piani e le vostre speranze potranno avere un futuro.

Vergine – Negli ultimi mesi, qualche rapporto può essersi un pochino spento ma adesso dovete cercare un modo per rivitalizzarlo. Tentate di salvare il salvabile o comunque di rendere la vita di coppia o coniugale meno noiosa. Se invece vi siete stancati, allora dovete riconsiderare tutto. In campo professionale avete tutte le qualità per riuscire nella vostra vita, così come nel vostro lavoro. Avete fascino e affidabilità, esattamente quello che tutti cercano e soprattutto saprete essere furbi senza essere disonesti.