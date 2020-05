Nuovo appuntamento astrologico con l'oroscopo del 5 maggio, sempre pronto a rivelare quali novità vi aspettano nel secondo giorno della Fase 2. Per i nativi dell’Ariete si prospetta una giornata passionale ma anche nervosa. I lavoratori nati sotto il segno del Leone sprigionano entusiasmo da tutti i pori. In ottima evidenza, l’astrologia della giornata di martedì e le previsioni spaziali giornaliere per la prima sestina zodiacale.

Oroscopo del giorno 5 maggio: Ariete, Toro

Ariete – Giornata di passione ma anche di nervosismo.

Non potete, infatti, fare a meno di arrabbiarvi anche per cose piccole e banali o per qualche intoppo provocato dal vostro partner sbadato. In campo lavorativo, cercate di non fare troppo caso a certi malintesi. Se non ci sono i presupposti per iniziare un nuovo progetto, lasciate stare perché dovete concentrarvi anche su quelli in corso. Magari a fine mese qualcosa si sbloccherà.

Toro – Giornata all'insegna dell’amore e dei sentimenti. Se siete cotti di una persona che sembra ricambiare i vostri sentimenti, prendete coraggio e dichiaratevi.

Coloro che hanno una relazione stabile potrebbero preparare una sorpresa al partner, come una cenetta a lume di candela. Insomma, fate qualcosa che lasci il vostro partner senza parole. In campo lavorativo, nonostante il lungo periodo di blocco, voi riuscirete a portare a termine ciò che avete avviato prima della pandemia. Coloro che hanno perso un lavoro, non devono gettare la spugna! Prima o poi troveranno il lavoro dei sogni.

Astrologia giornaliera: Gemelli, Cancro

Gemelli – In amore siete molto vulnerabili. Se siete single è facile che cadiate subito al primo corteggiamento perché sentito il bisogno di compagnia, una persona con cui condividere il bello e il cattivo tempo. Presto vi accorgerete che non è tutto oro ciò che luccica e fareste bene a dare un’opportunità a chi sembra non meritarsela. In campo professionale la fortuna vi assiste.

Se avete avuto da ridire con un collega di lavoro, questo è il momento più adatto per scusarsi o per chiedere spiegazioni, senza usare toni accesi o rancorosi.

Cancro – Nessuno riesce a resistere al vostro fascino e al vostro modo di vedere le cose e di affrontare la vita. Dopo due mesi di lockdown, ritornano le energie per affrontare al meglio la fase 2. L'oroscopo raccomanda di non trasgredire le regole e di rispettare il distanziamento sociale! Nel lavoro e negli affari ve la cavate molto bene, le idee non vi mancano e quindi non avete bisogno di sotterfugi per raggiungere i vostri obiettivi.

L’onestà ripaga sempre.

Previsioni di martedì 5 maggio: Leone, Vergine

Leone – In amore, le abitudini di un tempo ormai ve le siete lasciate alle spalle, quindi il vostro partner dovrebbe essere felice dei vostri sforzi e delle vostre migliorie. Non commettete lo sbaglio di prendere sul serio il consiglio di una persona inesperta di rapporti personali. In campo lavorativo siete carichi di entusiasmo, avete voglia di fare sempre di più. Non accettate le sconfitte, infatti, siete sempre pronti a ripartire da zero. Questo fa di voi dei grandi lavoratori!

Vergine – In questa fase 2 si respira un po’ di libertà, ma l'oroscopo raccomanda di rispettare le regole imposte dal governo italiano.

Potete incontrare i vostri congiunti, rispettando sempre il distanziamento sociale. In campo lavorativo non avete bisogno di coinvolgere molte persone nei vostri piccoli drammi personali, le malelingue sono sempre dietro l'angolo! Avete fatto tanto per conservare la vostra dignità e quindi non potete permettervi di perderla a causa di una svista o di una leggerezza che nel mondo del lavoro e degli affari purtroppo si paga sempre.