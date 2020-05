L'Oroscopo del giorno 5 maggio 2020 è pronto a dare un giudizio in merito all'imminente martedì, riguardo a cui in molti sorgono alcune domande. Come andrà sul lavoro? La Luna in Bilancia a chi porterà fortuna in amore? Intanto, a mettere ansia a più di qualcuno appartenente ai sei simboli astrali in analisi in questo contesto è Venere, nel frangente in quadratura a Nettuno in Pesci. C'è da dire però, sempre a proposito di Venere, che la stessa si troverà in splendido trigono astrale sia alla Luna che a Marte.

In questo quadro astrologico abbastanza variegato, a spiccare il volo verso una giornata probabilmente positiva saranno Bilancia, Scorpione e Acquario. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 5 maggio, ad avere un periodo quasi tutto in salita saranno i nativi in Pesci e Sagittario, rispettivamente valutati con il segno di spunta del "sottotono" e del "ko".

Scopriamo il resto delle previsioni zodiacali di martedì, ovviamente non prima di aver consultato l'attesissima classifica stelline del giorno posta a seguire.

Classifica stelline 5 maggio

L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco si prepara a dare soddisfazioni o delusioni: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo martedì? A togliere dubbi o perplessità in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 5 maggio. In base alla carta astrologica interessante il secondo giorno della corrente settimana, a risultare pienamente positivi saranno ben quattro segni, alcuni tra l'altro già ampiamente svelati ad inizio articolo.

A godere di una certa positività tra i restanti, anche il Capricorno, in questo frangente valutato a quattro stelle.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 5 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★. In base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si preannuncia un martedì davvero degno di essere chiamato fortunato.

La splendida presenza della Luna nel segno sarà per molti di voi un vero toccasana: darete uno slancio in più sia all'amore che alle scelte sentimentali. L'Astrologia consiglia a chi è in coppia di avere fiducia nelle stelle: per molti potrebbe iniziare alla grande la giornata, pur senza un valido motivo. A chi è single, in questi giorni forse una stella intrigante e birichina farà accendere di nuovo il desiderio per una persona. Si, certo, proprio quella stessa con la quale avevate condiviso mesi or sono solo una forte amicizia. Le previsioni del giorno nel lavoro, invece, indicano che inizierà ad andare meglio il periodo.

Vedrete un consistente riscontro economico e probabilmente potreste ricevere quella promozione da tanto attesa.

♏ Scorpione: ★★★★★. Martedì giornata molto positiva, avrete un'apertura mentale tale da permettervi di conquistare propositi che sembravano impossibili fino a ieri. Secondo gli astri, per quanto riguarda l'amore di coppia potreste accusare qualche pensiero in più del solito: se il vostro dilemma riguarda la domanda "mi ama davvero?", allora avete ancora molto da imparare sull'amore... In generale, avrete finalmente carta bianca sulla gestione di alcuni problemi che vi stanno attualmente molto cuore.

L'oroscopo del giorno invita invece i single a prepararsi per ricevere, molto presto, i benefici effetti regalati dall'attuale ottima situazione astrale in merito ai sentimenti. Nel lavoro, le previsioni zodiacali di domani consigliano di affrontare subito eventuali situazioni critiche. Troverete lo spazio per realizzare le vostre ambizioni e finalmente riuscirete a mettervi in gioco, dimostrando così le vostre qualità vincenti.

♐ Sagittario: ★★. Previsto da "ko", il periodo, porterà non poche difficoltà soprattutto in amore: difficilmente riuscirete a coinvolgere le persone giuste, in grado di aiutarvi o consigliarvi nel cercare di superare una situazione piuttosto complessa.

In generale si prevede l'arrivo una giornata che vi vedrà probabilmente abbastanza musoni e relativamente scontenti. Insomma questo martedì quasi nulla vi starà bene. In coppia, effettivamente non sarete troppo contenti dell'andamento del rapporto: forse siete stanchi della solita 'minestra'? Sta a voi decidere cosa fare e come agire, nessun'altro lo può fare al posto vostro. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 5 maggio al Sagittario indica invece che, nel frangente, molti di voi nativi (certamente, non tutti!), sarete impegnati a fare qualcosa di remunerativo e gratificante. Di cosa si tratta? Non possiamo dirlo, la sorpresa sarà tutta e solo vostra.

Astrologia del giorno 5 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo di martedì preannuncia una giornata in linea con la normalità, anche se l'inizio della settimana probabilmente non è stato come nelle attese. Avrete il piacere di godere (finalmente!) di una svolta positiva nella vostra vita: di cosa potrebbe trattarsi? Non siamo in grado di prevedere il futuro, però possiamo dire di stare sereni, qualcosa di bello sta per accadere. In amore, sia che siate single o ammogliati, prendete le misure a ciò che di bello vorreste fare, cercando di coinvolgere anche chi avete vicino: i risultati non mancheranno.

In alcuni casi potreste dover far fronte a piccoli scontri con il partner, tuttavia non tali da preoccupare più di tanto; anzi, permetteranno di dare un'ulteriore svolta alla vostra già buona intesa. Coloro impegnati in attività lavorative invece, se sapranno sfruttare al massimo le loro buone qualità, specialmente quelle legate all'intuizione o alla fantasia, tutto potrebbe volgere in positivo.

♒ Acquario: ★★★★★. Le stelle preannunciano una giornata sicuramente positiva, valutata nelle predizioni di martedì come un buon momento per (ri)mettersi in gioco. Disposti a rischiare senza timore? Bene, in amore vi annunciamo subito che probabilmente sarete affascinanti come non mai: il vostro partner se ne renderà conto, per questo sarà ben felice di trascorrere con voi una serata speciale: divertitevi!

Single, sarete finalmente pronti a farvi corteggiare? Visto il buon periodo, sbloccato ad una seppur parziale libertà di contatto, la possibilità di riallacciare qualche "dolce contatto" è molto realistica: ottimo, purché nel rispetto scrupoloso delle attuali regole! Nel lavoro invece, non impuntatevi in discussioni inutili e, soprattutto, non fatevi prendere da troppe ansie. Sappiate che il vostro segno è spesso preda di ripensamenti, quindi ha bisogno di rassicurazioni e conforto...

♓ Pesci: ★★★. Una giornata alquanto sfuggente, poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo, valutato "sottotono" non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere abbastanza vendicativi.

In campo sentimentale, vale anche per i singoli, non illudetevi troppo: nonostante la vostra natura (abbastanza) socievole, questa sera potreste scegliere di stare tranquilli, magari guardare un film o ascoltare musica su internet, in disparte dagli altri famigliari. In merito ai sentimenti in generale, avrete certamente una discreta carica (alla faccia degli astri dissonanti!): non rimandate nulla di ciò che sapete di poter portare a buon fine. Questo martedì sarete capaci di dare molto alla persona che avete al vostro fianco... Secondo l'oroscopo del giorno 5 maggio riguardo il lavoro invece, saranno favorite le attività in proprio.

Per gli altri, l'opportunità di trovare lavoro o migliorare la situazione attuale presto arriverà, siate fiduciosi.