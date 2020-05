Il periodo di lockdown sembra giunto a termine e gli appassionati dell'oroscopo sono curiosi di conoscere quali novità porta la giornata di lunedì 4 maggio. Per le persone dell'Ariete è giunta l'ora di rimettersi in pista, sia in campo sentimentale che lavorativo. Piccoli cambiamenti inevitabili per i nativi del Toro che hanno una relazione stabile. Di seguito, l'astrologia del giorno 4 maggio e le previsioni astrali della giornata d'inizio settimana per il primo gruppo zodiacale, ovvero da Ariete a Vergine.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – Secondo l'oroscopo questo sarà un mese interessante sotto tutti i punti di vista. Dopo aver vissuto gli ultimi due mesi angoscianti per via degli eventi che hanno piegato il mondo, per voi è arrivato il momento di risalire la china. Dal punto di vista sentimentale è possibile che ci siano delle novità o qualche piccola modifica. In campo lavorativo siete liberi di primeggiare e di esprimervi come meglio volete e potete.

Toro – Le relazioni più stabili potrebbero subire piccoli cambiamenti, mentre quelle più instabili devono lavorare parecchio su se stessi, sempre se hanno intenzione di tenere in piedi il rapporto d'amore.

In campo lavorativo avete le idee più chiare ma soprattutto sapete qual è la strada giusta da intraprendere per ottenere più vantaggi e concludere affari in maniera veloce. Siete delle persone che hanno sempre voglia di creare qualcosa di grande. Nonostante le grosse responsabilità, molti contano su di voi.

Previsioni di lunedì 4 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – Anche se il lockdown sembra finito, non è il momento adatto per fare grandi cambiamenti.

Molti di voi devono recuperare il tempo perduto in amore, forse avete rimandato troppe volte le dichiarazioni amorose. Che aspettate a dichiararvi? La persona interessata non può sempre inseguirvi, arriva anche per lei il momento di allentare la presa e cercare altrove. Se siete in coppia, il vostro rapporto ha bisogno di rinnovarsi, perché solo in questo modo potete trovare l'equilibrio che vi è mancato.

Visto che le ostilità del periodo sembrano allontanarsi e la fortuna avvicinarsi a voi, potete ricominciare e andare dritti per la vostra meta.

Cancro – Le relazioni più fresche hanno bisogno di un po' di tempo in più per consolidarsi, entrambi i partner hanno bisogno di essere sicuri che l’amore che provano sia vero e genuino. Questo periodo di lockdown ha generato molti dubbi anche per coloro che hanno una relazione longeva e stabile, ma ciò non significa che l'amore sia morto e sepolto. Magari è solo in stato dormiente e ha bisogno di una grande scossa per ritornare a battere più forte di prima.

Coloro che hanno perso da poco un lavoro e hanno difficoltà a trovarne un altro dovrebbero cambiare modo di pensare e vedere le cose. Magari cercate di trovare un lavoro che potrebbe farvi stare meglio, anche se non è facile trovarlo.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – Torna a farvi visita quell'aria malinconica di chi ha perso l'amore della propria vita, quando invece lo avete a due passi e non riuscite a vederlo perché troppo occupati a piangervi addosso. Se continuate così rischiate di perdere le persone più care. Resisteranno solo coloro che per necessità già vi vedono poco. In campo lavorativo ci vuole molta pazienza, non illudetevi di riuscire a cambiare qualcuno perché siete voi a guardare con occhi diversi le stesse persone di qualche tempo fa.

Vergine – Coloro che vivono un rapporto a distanza, in questo periodo, sono un tantino avvantaggiati. Altri, invece, devono affrontare alcuni argomenti seri e dolorosi rinviati per troppo tempo. Secondo questo oroscopo, le prospettive di lavoro sono eccellenti. Se siete disoccupati, qualcuno potrebbe offrirvi un lavoro che fa bene al vostro cuore. Qualsiasi ruolo che coinvolga la ricerca o la tecnologia può essere particolarmente gratificante. Non dovete preoccuparvi di trovare un sano equilibrio tra la vostra vita personale e quella professionale. Siete troppo coscienziosi per trascurare i vostri cari per uno stipendio.

Dopo alcuni tentativi ed errori, troverete il vostro equilibrio.