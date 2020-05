L'oroscopo del 3 maggio è pronto a valutare, sia in maniera positiva che negativa, l'andamento di questa giornata di fine weekend. In campo amoroso, i nativi dell'Ariete non sono ancora pronti a esternare i propri sentimenti alla persona amata. I nativi del Toro, invece, devono dimostrare il proprio affetto alla persona interessata con costanza e pazienza. In ottima evidenza, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali su amore e lavoro per i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro

Ariete – Nelle relazioni amorose, in questo periodo, dovete procedere a piccoli passi in quanto non siete ancora così abili da potervi permettere certe esternazioni d’affetto. Infatti, se non avete ancora conquistato pienamente la fiducia della persona interessata non forzate la mano. Questo oroscopo vuole che prendiate in considerazione tutte le opportunità lavorative che in questi giorni si sono presentate al vostro cospetto. Cercate di non esagerare nell'essere critici.

La vostra ambizione potrebbe diventare un ostacolo alla vostra carriera professionale, se non cercate di svolgere al meglio il lavoro che vi viene affidato.

Toro – Se i vostri sentimenti affettivi sono sinceri li dovrete dimostrare giorno per giorno con la costanza e la pazienza, soprattutto cercando di essere anche altruisti. Se un giorno non avete voglia di parlare o di comunicare con il vostro partner, non escludetelo perché potrebbe voltare pagina e chiudere il vostro capitolo d’amore.

In campo lavorativo più che pensare al futuro, a mettervi in proprio o a fare soldi con le vostre idee, dovreste prima di tutto pensare a costruire le basi solide su cui erigere i vostri progetti. I prossimi giorni saranno importanti per la vostra carriera, in particolar modo per coloro che devono rimboccarsi le maniche e iniziare daccapo.

Previsioni di domenica 3 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – In amore non cercate scorciatoie con le persone con le quali non riuscite a instaurare un rapporto, perché non vi servirà a nulla.

Se queste persone preferiscono chiudersi in se stessi o non parlare con voi, è inutile sforzare la mano. Anzi, cercate di essere sinceri e onesti nei loro confronti, magari inizieranno ad aprirsi di più con voi. La vostra onestà e sincerità usatela anche con i vostri cari. Non buttate delle idee campate in aria, come quella di non accettare un posto di lavoro, perché qualcuno potrebbe malignare su di voi.

Cancro – Se nei prossimi giorni saprete attendere ed essere pazienti, sicuramente otterrete ciò che volete dalla persona interessata o quanto meno riuscirete a capire se il vostro sentimento è ricambiato.

Per ora, imparate a conoscere il carattere della persona che ha fatto breccia nel vostro cuore, solo in questo modo potete avere un quadro completo di ciò che vi attende. Secondo questo oroscopo, se vi impegnate al massimo vi aspetta un bel periodo in campo lavorativo. La carriera andrà certamente meglio e le occasioni che avete perduto in questi due mesi di lockdown si ripresenteranno sotto un’altra veste, magari più migliorata e chiara.

Astrologia del 3 maggio: Leone, Vergine

Leone – Le stelle si devono ancora preparare nei vostri conforti, sicuramente lo stanno già facendo e quindi, in questo momento, dovete pensare a costruire le basi fondamentali per far funzionare i vostri rapporti personali, senza andare troppo in là con la fantasia.

Qualche indecisione in campo lavorativo potrebbe stravolgere tutto. Se volete raggiungere il livello successivo o tagliare il traguardo dovete essere più decisi e avere più fiducia nelle vostre capacità. Certo, c'è ancora molta strada in salita da percorrere ma prendete quello che viene senza perdere tempo in lamentele.

Vergine – Alcuni di voi devono ancora riprendersi da certi cambiamenti in campo amoroso. Coloro che sono diventati single all'improvviso potrebbero non aver voglia di conoscere gente nuova. Dal punto di vista lavorativo non avete grossi problemi anzi, non vedete l'ora di tornare in campo per sviluppare i compiti che i piani alti vi hanno affidato.

Poter contare sulla fiducia delle persone che vi sono intorno e con le quali lavorate, vi rende delle persone fortunate.