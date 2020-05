L'oroscopo del 4 maggio è pronto a esprimere la sua sul probabile andamento di questa nuova giornata d'inizio settimana. Per i nativi della Bilancia è un periodo di ripresa, specialmente in campo lavorativo. Discreto successo nel campo sentimentale per gli innamorati nati sotto il segno dei Pesci. In primo piano, l'astrologia della giornata di lunedì e le predizioni degli astri per la seconda sestina zodiacale.

Oroscopo giornaliero: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Non aspettatevi troppa fortuna dal punto di vista sentimentale, perché sarebbe chiedere troppo.

Ciò che avete seminato in questo periodo raccoglierete, quindi non illudetevi se non siete stati onesti. Molto probabilmente sono i single innamorati a rimetterci un po' di più. Periodo di ripresa per il campo lavorativo, concentratevi solo su cose che richiedono il minimo sforzo.

Scorpione – In amore siete disperati, forse qualcuno che vi interessa non vi fila minimamente di striscio perché non gli piacete abbastanza oppure vi siete comportati male in passato. Sono cose che capitano quando non si usa molto la testa.

In campo lavorativo qualcosa inizia a muoversi e in gran parte è merito vostro. Molti pendono dalle vostre labbra e nessuno muoverà un passo se non sarete voi a stabilirlo, questa è la prova di una grande fiducia che hanno su di voi.

Previsioni di lunedì 4 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – Periodo scoppiettante per quanto riguarda i rapporti d’amore. Iniziate con i fuochi d’artificio che consumerete quasi subito per poi vivere un periodo piatto senza scossoni.

Molti di voi sono felici di tornare finalmente al lavoro, dopo due mesi di lockdown. L'Oroscopo consiglia a coloro che svolgono un lavoro indipendente di fare molta attenzione a scegliere collaboratori di fiducia. Evitate di imporre le vostre convinzioni su un collega di lavoro. Mostrando rispetto per le sue opinioni, costruirete un buon rapporto lavorativo. La persona in questione potrebbe anche sorprendervi!

Capricorno – In amore, in questo periodo, siete molti critici e poco propensi verso i rapporti sentimentali. L'oroscopo è convinto che vi ricrederete proprio quando riuscirete a conquistare il cuore di una persona che vi piace davvero. Dal punto di vista professionale le cose non sono esattamente come voi vorreste. Anche se la situazione sembra promettente, ancora non è tempo di ricevere le risposte tanto attese. Fino ad adesso avete avuto sempre tanta pazienza, purtroppo dovete averne ancora di più perché i frutti del vostro lavoro sono ancora acerbi.

Astrologia del giorno 4 maggio: Acquario, Pesci

Acquario – I sentimenti sono sempre una bella cosa da provare! L'oroscopo consiglia alle coppie di vecchia data di riaccendere la passione o di ricostruire qualcosa che nel tempo si è deteriorato. Dovete andare incontro anche ai bisogni della vostra dolce metà. In campo lavorativo dovete essere costanti, se volete che gli altri vi tengano ancora in considerazione. Dovete far capire a coloro che lavorano con voi che siete persone affidabili. Nella seconda metà del mese tutto sembrerà più semplice, potreste iniziare a sviluppare le grandi idee che nei mesi scorsi vi frullavano in testa.

Pesci – Il vostro fascino magnetico, in campo amoroso, torna a mietere vittime. Fa sempre piacere continuare a riscuotere un discreto successo. Aiutare a ritrovare l'autostima di chi ha sofferto parecchio negli ultimi mesi vi fa onore. In campo lavorativo dovete accontentarvi di ciò che avete in questo momento, anche se non è molto per il vostro talento. Sapete di poter aspirare ad altro, ma dovete aspettare tempi migliori.