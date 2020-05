Mercoledì 6 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Scorpione, mentre Giove e Plutone sosteranno in Capricorno. Marte e Saturno permarranno sui gradi dell'Acquario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. In ultimo, Venere proseguirà il domicilio in Gemelli e Mercurio, il Sole ed Urano rimarranno stabili in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Scorpione e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: duttili. Sul versante professionale i nativi quest'oggi potrebbero dare dimostrazione di eccezionale duttilità nell'adeguarsi ai nuovi contesti lavorativi, e ciò non passerà inosservato ai capi aziendali.

2° posto Toro: lavoro top. I lavoratori autonomi del segno avranno, con ogni probabilità, una marcia in più questo mercoledì che li aiuterà a far avanzare più velocemente i progetti professionali in essere. Sarà bene, però, non farsi trascinare dall'entusiasmo per quanto riguarda spese ed investimenti, continuando a serrare i cordoni della borsa.

3° posto Sagittario: passionale. L'alcova avrà buone chance di essere la stanza più frequentata durante queste 24 ore in casa Sagittario, ed il partner non potrà che gradire dopo la lontananza, fisica e mentale, delle ultime settimane.

I mezzani

4° posto Ariete: energici. Il bottino energetico dei nati del segno sarà presumibilmente stracolmo, e tale mole imponente di forze potrà essere orientata verso le faccende pratiche spesso rimandate, come le attività domestiche.

5° posto Vergine: shopping. Martedì che vede i nati Vergine propensi a gratificarsi tramite un acquisto agognato da tempo, malgrado potrebbe trattarsi di uno o più oggetti non indispensabili al momento.

6° posto Leone: imprevisti. Quasi come giocassero al Monopoli quest'oggi i nativi potrebbero pescare la carta 'Imprevisti', specialmente per quanto riguarda le faccende di cuore che gli daranno qualche grana supplementare rispetto al solito.

7° posto Acquario: ostinati. Le effemeridi odierne fomenteranno, c'è da scommetterci, l'ostinazione insita in ogni segno Fisso portando i nati Acquario ad esigere la ragione a tutti i costi.

Capendo l'antifona, colleghi ed amici preferiranno non contraddirli.

8° posto Bilancia: straniti. Lo strano comportamento della dolce metà farà probabilmente saltare la mosca al naso ai nati del segno che, per l'intero mercoledì, continueranno a rimuginarci su senza proferir parola in merito.

9° posto Gemelli: relax. Le scorse giornate sono risultate per molti nativi oltremodo stancanti, ed oggi sarà doveroso staccare la spina dalla quotidianità per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: umore flop. Il tono umorale odierno per i nativi potrebbe essere ai minimi livelli, con la controproducente conseguenza di affrontare la giornata con un piglio pessimistico.

11° posto Scorpione: amareggiati. La Luna nel segno, quadrata a Saturno ed opposta ad Urano, non lascerà granchè spazio di manovra ai nati Scorpione, i quali saranno alle prese con una pressante disillusione verso il prossimo futuro.

12° posto Cancro: bizzosi. Le previsioni zodiacali del mercoledì nativo lasciano presagire un clima piuttosto nervoso, sopratutto nel foccolare domestico, dove ogni minuzia potrebbe innescare un polverone dialettico.