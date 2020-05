L'Oroscopo di domani, lunedì 1° giugno 2020 continua in questa sede relativamente agli ultimi sei segni dello zodiaco. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali valide per la giornata di inizio settimana. Dunque, sotto osservazione il cielo astrale del giorno messo in relazione ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a saziare la vostra curiosità in merito a chi avrà "la palma d'oro" riservata ai segni più fortunati del momento? In questo caso, per quanto riguarda la positività nel periodo analizzato, in primo piano spiccano Sagittario e Acquario, super favoriti con cinque stelle all'attivo.

Giornata abbastanza buona anche per Bilancia, Scorpione e Pesci, al sicuro nel periodo grazie alle efficaci quattro stelle a corredo del segno. Il periodo "no" invece, sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo del giorno 1° giugno, è stato messo in conto agli amici nativi in Capricorno, in questo frangente giudicati con il segno negativo equivalente ai periodi da "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 1° giugno

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline quotidiana, quest'oggi interessante l'oroscopo del 1° giugno. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco, ossia quella compresa dalla Bilancia fino a Pesci.

Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi a Sagittario e Acquario, vincenti soprattutto in campo sentimentale. Positivo il periodo anche per gli amici Bilancia, Scorpione, Pesci preventivati in giornata a quattro stelle. A fare da fanalini di coda, purtroppo, uno tra i migliori segni in questo momento, nel frattempo sotto pressione da astri poco congeniali ai rispettivi settori: il Capricorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★: Capricorno.

★★: NESSUNO

L'oroscopo del 1° giugno: la giornata di lunedì

L'oroscopo di domani, lunedì 1° giugno, svela una situazione astrale certamente proficua in termini di flussi astrali positivi, comunque anche in grado di generare ridondanze dissonanti poste in essere da astri non proprio in vena di essere amichevoli.

Partendo come al solito dalla Luna, quest'ultima sarà ancora presente nel settore della Bilancia, si troverà nel frangente in ottimo trigono a Sole e Venere in Gemelli. Dunque, Sole e Venere in presenza stabile in Gemelli, purtroppo per quest'ultimi sotto stressante quadratura da Marte in Pesci. Nel settore del Toro resta stabile il pianeta Urano, questo lunedì in buon sestile con Mercurio in Cancro. Rimane invariata la situazione relativa a Giove e Plutone, entrambi fermi in Capricorno con Saturno nel comparto dell'Acquario.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 1° giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. In base all'oroscopo di domani, lunedì 1° giugno, si prevede un inizio settimana essenziale, votato alla migliore normalità e, comunque, certamente non esente dai soliti intoppi di routine. In generale, sarà sicuramente una giornata ideale per fare un bilancio della vostra vita. Chi dovesse essere in attesa di riscontri, a qualsiasi livello, dovrà tenere in considerazione gli errori passati ed evitare di farne altri: uomo avvisato. Amore: se siete in coppia sarete chiamati a mostrare maggiore romanticismo, cosa che comunque aiuterà a rafforzare il rapporto. Sarete pieni di un nuovo ottimismo ed incanalerete la vostra energia per migliorare la relazione.

Single, non vi lamentate se poi gli altri non comprendono più la direzione verso la quale volete muovervi: cambiate idea un po' troppo in fretta. Sarete pronti a rispondere che questo fa parte del vostro carattere, ma occorre un po' più di equilibrio! Lavoro: se avete tralasciato di coltivare alcune qualità, ora vi potreste trovare nell'urgenza di tirarne fuori più di una, proprio come un mago dal cappello. Certo, per lo più dovrete improvvisare, ma il risultato finale non sarà affatto deplorevole, anzi. Salute: per il benessere delle ossa occorre avere una dieta ben bilanciata, senza dimenticare il quotidiano apporto di calcio e di vitamina D. Massima del giorno: "L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori".

Voto: 7+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. L'oroscopo sul primo giorno della settimana, ossia di domani lunedì, prospetta a molti di voi dello Scorpione un periodo abbastanza discreto, sotto molti aspetti, mentre per certi altri qualcosa da ridire senz'altro ci potrebbe stare. Cercate di essere un po' più aperti mentalmente e disponibili a considerare anche altre modalità di veduta. Amore: in coppia non lasciate che una piccola crisi momentanea rovini un lungo e stimolante rapporto. Basterà aspettare che il peggio sia passato. Single, se avete deciso di cambiare la vostra vita affettiva, tranquilli, ci riuscirete alla grande. Attenti solo ai soliti vostri inopportuni tentennamenti.

Lavoro: una critica pesante nei confronti di un vostro collega o contro voi stessi potrebbe trasformarsi in rancore che difficilmente potreste tollerare con leggerezza. Con la necessaria determinazione, anche le questioni più spinose possono essere risolte in breve tempo. Salute: dovendo portare le buste della spesa su per le scale, meglio fare un viaggio in più piuttosto che voler fare a tutti i costi gli eroi. Massima del giorno: "La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere". Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 1° giugno riguardo al Sagittario indica un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vita di novità e spunti deliziosi.

Dipenderà solo da voi, l'importante sarà raggiungere l'apice della felicità, il resto è relativo. Amore: cielo completamente sgombro da nubi in fatto di sentimenti. Riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così. In coppia soprattutto, si prevede tanta tranquillità: la verità è che siete un po' stanchi di fare sempre le stesse cose, quindi approfittate della giornata ottima per ravvivare il rapporto. Single, una proposta da cogliere al volo, senza farsi impensierire, sarà alla vostra portata. Maggiore elasticità negli orari e nella gestione degli impegni vi permetterà di fare ciò che volete. Lavoro: energie fisiche di ottima qualità da convogliare nei settori desiderati. Tutto riuscirà come desiderato e questa giornata sarà il vostro "piccolo capolavoro".

Salute: ogni tanto un bel massaggio alla schiena fatto da mani esperte potrebbe essere un vero toccasana: scioglie tensioni e stress accumulati. Massima del giorno: "Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l’entusiasmo". Voto: 9-.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 1° giugno, annuncia un inizio di settimana poco efficace, sia sul piano sentimentale che su quello professionale. Astri dissonanti potrebbero essere la causa dei vostri principali insuccessi. Amore: in base a quanto preventivato dal vostro oroscopo, l'andazzo generale non sarà lineare o semplice come nei giorni scorsi. Uno scossone ben assestato in certe situazioni è d'obbligo.

In più di qualche caso intervenire con polso per ristabilire certe regole o per migliorare il rapporto potrebbe restituire soddisfazioni inaspettate. Single, la Luna vi permetterà di essere al centro dell’attenzione. Da adesso non avete più scuse: dovete dimostrare a chi sapete ciò che siete e cosa volete, senza cercare di tirarvi indietro. Lavoro: dovreste ampliare un po’ i vostri interessi, se ultimamente vi siete lasciati un po’ andare. Il successo reclama una mente allenata e tanta pazienza. Salute: dovendo stare molto tempo in piedi potreste stancarvi ed aver bisogno di riposo. Un bel pediluvio caldo potrebbe esservi d’aiuto. Massima del giorno: "Il silenzio è meglio delle parole insignificanti".

Voto: 6+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. L'oroscopo di domani annuncia a voi Acquario un giorno positivo e fortunato. Dunque, un ottimo periodo con partenza alla grande già dal primo mattino. I vostri orizzonti si apriranno all'improvviso a dismisura e vi lasceranno intravedere ogni sorta di splendide opportunità o di realizzazione personale. Amore: spazio alla buona fortuna! Senza titubanza alcuna, l'Astrologia consiglia di non demordere, soprattutto nelle situazioni affettive un po' difficili da gestire. Se una certa freddezza dovesse appannare la vostra attuale relazione di coppia, non rinunciate a impegnarvi affinché quest'ultima possa tornare ai fasti di un tempo. Single, grazie al vostro temperamento socievole potreste essere al centro di un nutrito gruppo di amici, condividendo passioni ed interessi.

La timidezza non è un problema per voi e presto potrete fare conoscenze importanti. Lavoro: nello sbrigare le pratiche impiegherete meno tempo del previsto, perciò avrete anche qualche istante in più da dedicare alle vostre cose personali. Salute: ascoltate con attenzione il vostro corpo, per capire ciò di cui ha bisogno. Questa è la strada che porta ad un sicuro benessere. Massima del giorno: "Ciò che stai per fare non dirlo". Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 1° giugno, prevede un po' di indecisione sul da farsi, anche se la giornata è buona per le cose di casa. Magari qualche piccolo affaruccio da cogliere al volo su internet, oppure messa a punto di brevi programmi. Amore: sarà un periodo sereno. I pianeti sembrano essere discretamente positivi con Luna e Sole sufficientemente di parte (specularità positiva al 45%). Sarete sospinti ad impegnarvi al massimo per non deludere il partner su alcune questioni importanti. Single, vi piace volare di rosa in rosa? Attenti però alle spine! L'importante è non soccombere, il resto è normalissima routine. Lavoro: le vostre idee potrebbero distinguersi per originalità, oltre che per la velocità con cui partorirete ogni tipo di iniziativa, regalandovi prossimamente nuove opportunità. Salute: mente e corpo sono legate in maniera imprescindibile. Un turbamento dell’una non può che riversarsi negativamente anche sull'altro. Massima del giorno: "La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti". Voto: 8-.