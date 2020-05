L'Oroscopo settimanale dal 1° al 7 giugno 2020 mette in evidenza le pagelle con i voti degli ultimi sei segni dello zodiaco. Dunque in primo piano le nuove previsioni astrali relative alla prima settimana di giugno, avvalorata dalle stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di sapere quali sono i segni 'top' e 'flop' svelati dall'oroscopo settimanale? Diciamo subito che tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tre risultano essere i favoriti della prossima settimana. Il migliore in assoluto, come da titolo è il Sagittario (voto 10), sostenuto dall'arrivo della Luna nel segno a metà settimana.

Sette giornate mediamente valutate a massima positività anche per il Capricorno (voto 9) e anche, seppur in misura lievemente inferiore, per l'Acquario (voto 8). A seguire a ruota, distaccato di poco, il simbolo astrale dello Scorpione (voto 7). Invece, l'Astrologia prevede un periodo sulla linea della media sufficienza per Bilancia (voto 6) e Pesci (voto 6).

A seguire i dettagli interessanti i singoli segni, analizzati uno ad uno in modo mirato nelle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 1 a domenica 7 giugno.

Oroscopo e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. Le giornate prese in considerazione dall'oroscopo settimanale dal 1° al 7 di giugno 2020, in questo contesto osserveranno un andamento a basso profilo per voi Bilancia, soprattutto martedì e mercoledì.

Poi, saranno abbastanza positive o nella media. Quasi tutto il periodo sarà vissuto in semplicità e immerso nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi (il 2 e il 3 giugno) le altre avranno tutte la spunta positiva.

Scopriamo le stelline giornaliere applicate ai prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 5, sabato 6 giugno;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4, domenica 7;

★★★ martedì 2 giugno;

★★ mercoledì 3 giugno 2020.

Scorpione: voto 7.

Le sette nuove giornate prese in considerazione dall'oroscopo settimanale, prossime all'arrivo, a questo giro non saranno da ritenersi troppo impegnative per voi dello Scorpione. Ovviamente escludendo le sole due indicate con il segno di spunta negativo, ovvero quelle relative a sabato 6 giugno con tre stelle e di domenica 7 con due stelle.

Diciamo pure che le restanti saranno più che positive, sfruttabili a piene mani nelle varie situazioni giornaliere. Nel prospetto troverete le stelline quotidiane legate a filo diretto con i giorni analizzati nel periodo. Ovviamente nello stilare la classifica giornaliera abbiamo tenuto conto della qualità delle relative effemeridi.

A voi scoprire il responso degli astri analizzando la scaletta sottostante:

Top del giorno martedì 2 giugno - Luna in Scorpione ;

martedì 2 giugno - ; ★★★★★ mercoledì 3, giovedì 4;

★★★★ lunedì 1, venerdì 5;

★★★ sabato 6 giugno;

★★ domenica 7 giugno 2020.

Sagittario: voto 10. L'Astrologia della settimana anticipa a voi del Sagittario un periodo positivo. Le giornate in arrivo, Carta del Cielo alla mano, si presentano molto interessanti sia in campo sentimentale che in campo lavorativo.

In primissimo piano l'ingresso nel settore della Luna nel segno, in arrivo il 4 di giugno prossimo. Il frangente pertanto si prevede quasi tutto, o in massima parte, certamente super-positivo in quanto non presenta giorni negativi. Probabilmente molti di voi nativi sarete in grado di rendere facili anche le situazioni più difficili.

Vediamo di capire qualcosa in più dalla tabella di vostra competenza ben visibile nella parte sottostante:

Top del giorno giovedì 4 giugno - Luna in Sagittario ;

giovedì 4 giugno - ; ★★★★★ lunedì 1, venerdì 5, sabato 6;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3, domenica 7.

Oroscopo e pagelle settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 9. La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti per tanti di voi, carissimi amici del Capricorno.

L'oroscopo settimanale prevede 'alla grande' l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno questo sabato 6 giugno: in questa giornata darsi da fare in campo sentimentale, in famiglia o nelle amicizie dovrà essere il vostro obbiettivo prioritario. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo dell'Astro della Terra nel settore potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola. A trarne vantaggio soprattutto quelle coppie o quei single con problemi rilevanti all'attivo.

A seguire, la situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 6 giugno - Luna in Capricorno ;

sabato 6 giugno - ; ★★★★★ giovedì 4, venerdì 5, domenica 7;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3;

★★★ lunedì 1 giugno 2020.

Acquario: voto 8.

Efficace e altamente a favore quasi tutto il periodo esaminato per molti di voi, stimatissimi amici dell'Acquario. Escludendo la parte finale della settimana, con il 6 ed il 7 di giugno rispettivamente con due e tre stelline relative ai periodi negativi, tutti gli altri giorni riserveranno positività e anche piccole sorprese. Iniziamo con il migliore, mercoledì 3 giugno, giorno coincidente con l'ingresso nel settore dello Scorpione di una meravigliosa Luna d'amore. Ancora a favore anche lunedì 1, martedì 2, giovedì 4 del nuovo mese, tutti alla pari a cinque stelle. Discreta la giornata del 5 giugno: quattro buone stelle assicurate.

Nel prospetto posto di seguito troverete la classifica stelline con il voto attribuito al segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 3 giugno;

mercoledì 3 giugno; ★★★★★ lunedì 1, martedì 2, giovedì 4;

★★★★ venerdì 5 giugno;

★★★ domenica 7 giugno;

★★ sabato 6 giugno.

Pesci: voto 6.

Previsioni della settimana poco sopra la sufficienza per voi Pesci, anche se non mancheranno giornate speciali come quelle a cinque stelle di martedì 2 e domenica 7 giugno. Mancherà l'ambita "top del giorno" purtroppo; tranquilli vi rifarete molto presto, statene pur certi. Dei rimanenti giorni, in base a quanto espresso dall'oroscopo settimanale, abbastanza positive risulteranno quelle di lunedì 1, mercoledì 3, sabato 6 giugno, tutte segnate alla pari da quattro stelle. Discorso differente intanto per quanto riguarda giovedì 4, segnato con tre stelle e poi venerdì 5, quest'ultima rovinata da due stelline e relativo periodo da "ko".

A voi il compito di analizzare meglio e poi memorizzare il resoconto finale:.

★★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, sabato 6;

★★★ giovedì 4 giugno;

★★ venerdì 5 giugno 2020 .

La classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da "divorare" d'un fiato, è arrivata puntuale all'incontro con voi lettori la classifica e i voti della settimana da lunedì 1 a domenica 7 giugno. Come sempre la scaletta con le pagelle settimanali risulta essere valida per l'intero comparto zodiacale. Tra i fortunati, la prima settimana del mese di giugno vista dall'oroscopo settimanale presenta al "top" il Sagittario, forte della presenza della Luna nel proprio settore. Ottimi i prossimi sette giorni anche per gli amici del Capricorno, in questo contesto considerati al secondo posto in classifica con voto nove.

A seguire tutti gli altri segni.

Il prospetto finale con le pagelle relativo ai segni dall'Ariete a Pesci:

1° Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Capricorno, voto 9;

3° Cancro e Acquario, voto 8;

4° Gemelli, Leone e Scorpione, voto 7;

5° Ariete, Toro, Bilancia e Pesci, voto 6;

6° Vergine, voto 5.

Il riscontro astrologico inerente l'oroscopo settimanale dal 1° al 7 giugno 2020, dunque concentrato sulla prima settimana del nuovo mese è arrivato a fine. Come sempre il nostro invito è quello di non disertare il prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica con le stelle dei giorni e le pagelle messe a confronto con il periodo compreso tra l'8 e il 14 di giugno.