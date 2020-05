L'Oroscopo del mese di giugno per lo Scorpione garantirà tante sorprese piacevoli. Il primo mese dell'estate si aprirà all'insegna di tanti transiti benevoli, tutti positivi che regaleranno tanti successi agli Scorpione sia in campo professionale che sentimentale. A giugno i nati del segno potranno approfittare di un'energia planetaria veramente esplosiva donatagli da Marte, Mercurio, il Sole e Venere che li porterà a ottenere tanti successi nel lavoro, dove saranno favoriti anche gli investimenti. In amore chi di loro è in coppia potrà vivere tanti bei momenti, mentre i single faranno tante conoscenze interessanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Giugno ricco di opportunità lavorative nelle previsioni astrali mensili dello Scorpione

Per voi amici dello Scorpione il mese di giugno sarà ricco di novità, tutte positive, grazie al transito di tanti pianeti a voi favorevoli. Marte in trigono caricherà di un'energia esplosiva che vi farà buttare a capofitto nel lavoro, per portare a termine i tanti progetti arenati a causa dell'arresto forzato. Giove in sestile favorirà le nuove collaborazioni mentre Mercurio in trigono vi renderà estremamente comunicativi e Venere regalerà un carisma incredibile, tanto che nessuno potrà resistervi. Questo sarà il mese giusto per gli investimenti e le collaborazioni, poiché sarà estremamente fortunato.

Voi alla ricerca di un lavoro, potrete approfittare dei transiti planetari favorevoli per fare colloqui o per portare a termine i progetti tenuti in cantiere già da un po'. Nettuno in trigono e Plutone in sestile assisteranno con la loro energia e renderanno forti e determinati. Il Sole in Gemelli regalerà un'energia spontanea che vi renderà ricchi di voglia di fare.

Tutta questa energia planetaria aiuterà a intraprendere sfide che mai avreste pensato di osare e nemmeno Saturno in quadratura e Urano in opposizione vi potranno fermare. Se ci saranno piccoli contrattempi, li supererete brillantemente e velocemente. A causa della quadratura di Saturno potreste accusare una certa stanchezza, ma se ricorderete di riposare, vi ricaricherete e sarete più forti di prima.

Giugno sarà anche il mese in cui saranno favoriti gli investimenti e i progetti impegnativi come quelli di comprare una casa o di cercare un avanzamento di carriera. Non abbiate paura di osare dunque, poiché avrete dalla vostra il benevolo influsso di tanti pianeti.

Astri e oroscopo dell'amore dello Scorpione di giugno

Voi amici dello Scorpione vivrete un mese di giugno incredibile, grazie al transito di tanti pianeti a voi benevoli. Il Sole, Venere, Mercurio e tanti altri pianeti caricheranno la vostra sfera amorosa di sensualità e fascino. Avrete tanto carisma, un'enorme fascino e un'incredibile dote comunicativa, tanto che nessuno potrà resistervi. Un'energia spontanea che si manifesterà anche nella forma fisica poiché sarete smaglianti e seduttivi.

Voi Scorpione in coppia potrete vivere momenti eccezionali e indimenticabili con il proprio partner. Le piccole noie dei mesi precedenti, a causa della reclusione forzata in casa, saranno solo un brutto ricordo e potrete rinascere alla grande. Il Sole regalerà un'energia spontanea e darà una spinta vitale non indifferente. Tante saranno le occasioni di svago con il vostro partner e voi Scorpione single questo mese farete tanti incontri stimolanti. Sarete ricchi di fascino e di comunicativa grazie a Venere e Mercurio e nessuno potrà fermarvi. Il consiglio delle stelle sarà quello di approfondire molto le amicizie poiché probabilmente fra di loro potrebbero esserci i presupposti giusti per trasformare questi legami amichevoli in qualcosa di più profondo e romantico.