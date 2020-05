L'Oroscopo della settimana dal 1 al 7 giugno 2020 è di nuovo pronto a porre in risalto l'astrologia applicata ai prossimi sette giorni in calendario. Alla ribalta le previsioni zodiacali, i voti e le stelline giornaliere riguardanti la prima settimana del mese prossimo a venire. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali della settimana rivolte in esclusiva ai segni della prima sestina. Nello specifico, andremo ad analizzale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere chi, tra questi, risulterà essere tra i segni migliori della settimana?

Come da copione, partiamo pure a dare qualche anticipo in merito alla situazione del momento, partendo come sempre dai segni al top.

Diciamo subito che a dare vitalità alla testa della classifica parziale, Cancro (voto 8), insieme all'interessante compagnia di Gemelli (voto 7) e Leone (voto 7). Stabile la settimana per i nativi dell'Ariete (voto 6) e del Toro (voto 6), in qualche caso interessati da dissonanze astrali abbastanza stizzose. Ma a chi toccherà subire le turbolenze negative di astri poco convincenti? In questo caso a subire in modo molto marcato i capricci astrali del momento saranno in particolare quelli della Vergine (voto 5), messi alle strette da dissonanze planetarie decisamente negative.

A questo punto passiamo pure a dare voce alle previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 1 a domenica 7 giugno, non prima però di aver messo in evidenza i prossimi transiti della luna nei relativi segni.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di incominciare a mettere in evidenza le previsioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 1 a domenica 7 giugno, ci piace dare enfasi ai prossimi cambi di settore programmati dall'Astro d'Argento. I prossimi sette giorni in analisi vedranno in totale tre cambi di comparto da parte della Luna.

Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo martedì 2 giugno alle ore 18:06. Il secondo spostamento avverrà giovedì 4 giugno alle ore 19:17, dove osserveremo nel firmamento la bella figura risultante della Luna in Sagittario. La settimana infine giungerà a fine con il passaggio della Luna in Capricorno annunciata per sabato 6 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 6. Per voi dell'Ariete il periodo sotto osservazione in questo contesto evolverà teoricamente sulla media sufficienza. Buoni abbastanza sia l'inizio che la fine settimana con riscontri abbastanza positivi. Da tenere in considerazione però la parte centrale del periodo, decisamente poco affidabile: giovedì 4 e venerdì 5 giugno porteranno in dote la spunta relativa ai periodi "sottotono" e da "ko". Iniziamo a mettere in chiaro i giorni migliori presenti nella vostra classifica settimanale partendo da martedì 2 e domenica 7, entrambi considerati al top da cinque buone stelline. Invece lunedì 1, mercoledì 3 e sabato 6 saranno buoni relativamente alla normale quotidianità, tutti supportati da quattro stelle.

Vediamo di dare un riscontro generale riepilogativo analizzando in sequenza le stelline, giorno per giorno:

★★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3 e sabato 6;

★★★ giovedì 4 giugno;

★★ venerdì 5 giugno.

Toro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia per voi, carissimi amici del Toro, una tendenza alla sufficienza risicata. Ovviamente non mancheranno giornate anche ottime, da sfruttare a vostro uso e consumo. Il periodo partirà bene poi però proseguirà a scendere qualitativamente: lunedì e mercoledì faranno registrare un periodo a massima positività. Seguiranno martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5 discretamente buoni, da sfruttare a seconda dei casi. Poi però arriverà il periodo peggiore: quella con il "sottotono" e le tre stelline interesserà sabato 6 giugno a cui seguirà domenica 7 decisamente da "dimenticare".

Leggiamo insieme le stelle attribuite ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 giugno;

★★ domenica 7 giugno.

Gemelli: voto 7. In arrivo sette giornate valutate mediamente buone per voi dei Gemelli. Diciamo innanzitutto che il periodo partirà proprio col piede giusto, infatti i primi quattro giorni saranno all'insegna della fortuna e dell'allegria con la giornata clou, lunedì 1° giugno, valutata al "top" con cinque stelle. Come si presenterà a voi "sagittarini" il resto del periodo? Il responso annuncia ancora due giorni buoni: martedì 2 e mercoledì 3 del mese. Occhio a venerdì e sabato, le sole giornate negative.

Vediamo quando potrete sfruttare i prossimi sette giorni a venire e quali i giorni migliori in calendario per fare o eventualmente disfare:

Top del giorno lunedì 1 giugno;

lunedì 1 giugno; ★★★★★ martedì 2 e mercoledì 3;

★★★★ giovedì 4 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 giugno;

★★ sabato 6 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana in programma non vede troppo male i prossimi sette giorni. Escludendo lunedì 1 e martedì 2 nei restanti avrete campo libero quasi su tutto. In amore potrete finalmente giocare le vostre carte migliori, visto che il giorno 5 di giugno avrete a favore una spettacolare Luna in Sagittario pronta a soddisfar ogni desiderio amoroso. Curiosi di conoscere l'andamento previsto per il resto del periodo?

A seguire le giornate più fortunate e quelle meno, sottolineate come sempre dalle stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 5 giugno;

venerdì 5 giugno; ★★★★★ giovedì 4, sabato 6 e domenica 7 ;

★★★★ mercoledì 3 giugno;

★★★ lunedì 1 giugno;

★★ martedì 2 giugno.

Leone: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante la parte iniziale del periodo abbastanza stressante. L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 giugno consiglia perciò di prendere nota dei periodi positivi. Iniziate già da subito a fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il "fare" o il "disfare" in quelle segnalate come non buone. ovviamente cercate di puntare tutto su domenica 7 giugno e, di ripiego verso venerdì 5 e sabato 6.

occhi e orecchie aperte nelle restanti giornate.

Iniziamo pure a dare spazio alle stelline giorno per giorno chiarendo quali e quante sono le migliori e le peggiori:

Top del giorno domenica 7 giugno;

domenica 7 giugno; ★★★★★ venerdì 5 e sabato 6;

★★★★ lunedì 1 e giovedì 4;

★★★ martedì 2 giugno;

★★ mercoledì 3 giugno.

Vergine: voto 5. L'oroscopo della settimana dal 1 a 7 giugno annuncia l'arrivo un periodo davvero poco fortunato, caratterizzato da una parte centrale e finale abbastanza pesante. Decisamente meno negativa la parte relativa alla partenza del periodo, comunque sottoposta ai soliti alti e bassi che tanto rendono stressanti alcuni frangenti. In alcuni casi le giornate rilevate come routinarie potrebbero comunque riservare momenti discretamente fortunati: coglierli per tempo dovrà essere una vostra priorità.

Infine, un appunto sulle giornate valutate a massima negatività: fate solo il necessario, potendo evitate di impelagarvi in cose che poteste rimandare ad altra data. Da prestare maggior attenzione, oltre che a mercoledì 2 e domenica 7 giugno, soprattutto a quella del 4 giugno: giovedì è stato valutato in questo frangente con la sigla del "ko".

Scopriamo insieme il responso degli astri espresso dalle stelline:

★★★★★ lunedì 1 giugno;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e sabato 6;

★★★ mercoledì 3 e domenica 7;

★★ giovedì 4 giugno.

E' possibile proseguire con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.