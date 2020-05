L'Oroscopo di domani domenica 10 maggio 2020, mette in evidenza le previsioni zodiacali del giorno applicate all'ultima giornata della corrente settimana. Ad incuriosire come sempre, i settori della vita quotidiana legati a stretto filo con l'amore e le attività di lavoro. Allora, partiamo in grande stile mettendo in primo piano un transito davvero interessante. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Nulla di misterioso: le effemeridi di domenica annunciano l'arrivo della Luna in Capricorno, presente nel comparto del fortunato segno di Terra a partire dalle ore 11:38. Dunque, posizione "top del giorno" stra-meritata, con opportunità da cogliere sia negli affetti che nelle amicizie.

Altrettanto fortunati in questo ultimo giorno di weekend anche coloro nativi in Toro, Cancro, Leone, Sagittario e Pesci, tutti alla pari valutati in periodo da cinque stelle. Di diverso avviso invece le previsioni evidenziate dall'oroscopo di domenica 10 maggio per gli amici della Bilancia valutati con il "sottotono" e per quelli dell'Ariete e dello Scorpione, ambedue sottoscritti con il "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più in merito e quali sono i consigli dispensati dall'oroscopo giornaliero all'indirizzo dei segni rappresentanti i dodici simboli dello zodiaco.

Classifica stelline 10 maggio 2020

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a "girare" in vista della prossima domenica. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, in questa sede tutti e dodici i segni interessanti lo zodiaco.

Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. Dunque, quali saranno i segni in giornata fortunata? A dare risposta, giusta o sbagliata che sia, la nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente generata dall'oroscopo di domenica 10 maggio 2020.

In questo periodo l'Astrologia ci svela la presenza della Luna in Capricorno, mentre a breve assisteremo al cambio di settore di Marte e di Mercurio, rispettivamente in ingresso nel segno dei Pesci e in quello dei Gemelli. Restano stabili i pianeti a passo lento, tipo Sole, Mercurio, Venere e tutti i rimanenti.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del 10 maggio per tutti i segni dello zodiaco:

1° posto - Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

- : - Luna nel segno; 2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro, Leone Sagittario, Pesci;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine, Acquario;

4° posto - ★★★: Bilancia;

5° posto - ★★: Ariete, Scorpione.

Oroscopo domenica 10 maggio, previsioni da Ariete a Vergine

♈ Ariete: ★★. La giornata di domenica, indicatore di un fine settimana poco affidabile, secondo l'oroscopo di domani dovrà essere vissuta con massima attenzione. Purtroppo questo è quanto, almeno sulla carta. In amore ci potrebbero essere nuvole abbastanza nere in vista, specialmente in quei rapporti di coppia già interessati da attriti o diversità di vedute.

In caso di dubbi nei confronti del partner, state calmi e siate realisti: credere alle apparenze non serve, a meno che non si disponga di prove certe e inconfutabili. Consiglio: dare una chance in più a chi avete a fianco, forse, potrebbe servire a mettere a posto eventuali dissapori. Single, non tutto andrà per il verso giusto, sia si tratti di rapporti sociali che di relazioni a livello famigliare. Tenete intanto un profilo basso e siate realistici, vedrete che tutto sarà molto più facile.

♉ Toro: ★★★★★. Sarà un giorno positivo, a tratti coinvolgente e anche abbastanza fortunato. In generale questa domenica procederà nel modo desiderato, consentendo finalmente una bella ripresa al rapporto di coppia.

In molti casi il cuore godrà momenti di serenità assoluta: con il partner non ci saranno più quei momenti di scontro che tanto spesso hanno caratterizzato molte delle vostre giornate. Ad alcuni di voi Toro, in primis a quelli con il punto interrogativo fisso nella testa, diciamo che in questa giornata la gelosia non toccherà; al limite solo marginalmente. Single, l'oroscopo del giorno invita a guardare fiduciosi al domani: un nuovo ottimismo vi farà vedere la vita nella sua luce migliore, pertanto non si escludono occasioni da prendere al volo. Nella vostra vita continuerà il clima positivo di espansione: nuovi interessi o nuove persone potrebbero entrare nel vostro giro di emozioni.

♊ Gemelli: ★★★★.

L'oroscopo di domenica preannuncia a moltissimi di voi del segno un fine weekend poco performante, anche se abbastanza contenuto in termini di negatività. Provate a guardare con occhi diversi le persone vicine. In questo periodo siete decisamente più dolci e spesso positivi nei confronti di tutti: da lunedì 11 maggio arriverà anche Mercurio nel segno e porterà una bella notizia a più di qualche nativo. In amore, anche se l’umore non sarà al top, tuttavia questa domenica non sarà negativa. In serata sarete più aperti e socievoli e potrete instaurare un’ottima intesa con il partner. Single, la vita non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di grande armonia.

♋ Cancro: ★★★★★. Partirà al meglio e si concluderà benissimo questo vostro giorno di fine settimana, pronto a dare a tanti nativi una marea di soddisfazioni. Che direste se dovesse arrivare una (bella o no dipenderà dal vostro punto di vista...) sorpresina "piccante"? In generale, parlando in merito ai sentimenti, gli astri indicano in risoluzione una questione a livello famigliare. Per alcuni del segno una piacevole attrazione fisica permetterà di passare una serata fantastica con la persona del cuore. Single, il pianeta dell’amore vi renderà particolarmente attraenti e nessuno potrà negarlo. Venere, sempre più vicino al vostro segno, vi renderà ammalianti: con il vostro fascino potrete fare tutto e di più...

♌ Leone: ★★★★★. Giornata in linea con quanto previsto nella vostra agenda. Il periodo valutato nell'oroscopo giornaliero sarà da considerare quasi perfetto, certamente in grado di dare la giusta spinta in ogni ambito, specie se interessati da rapporti un po' in crisi. In amore, le storie che nasceranno in questo periodo saranno baciate dalle stelle e destinate a durare per sempre (o finché vi sentirete di tenerle vive). Chi vive una relazione già da molto tempo, sicuramente condividerà col partner dei momenti dolci e spensierati. Invece, i Leone ancora in status single, soprattutto se affascinanti e tenebrosi, sapranno conquistare la persona desiderata senza affaticarsi troppo.

♍ Vergine: ★★★★.

La giornata del 10 maggio sarà da considerare buona, anche se con possibili "piccoli diversivi" potenzialmente dannosi l'umore. In generale, l'oroscopo di domenica indica una giornata inizialmente ottima, poi però si ridimensionerà restando comunque positiva. Una Luna favorevole, seppur in modo parziale (specularità positiva al 35%), vi aiuterà a risolvere diversi ostacoli presenti eventualmente nel rapporto di coppia. Anche se doveste avvertire un po' di malumore, cercate di reagire restando nel contempo sereni. Single, in questi giorni non dovreste fermarvi alle apparenze ma andare alla radice delle cose. Non accontentatevi mai dei primi risultati, ok? Sappiate che quello che fate può ancora migliorare: pretendete di più!

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: ★★★. La giornata del 10 maggio sarà interessata da un lento ma inesorabile periodo "sottotono". A dare pensiero sarà l'opposizione Venere-Nettuno, nel frangente speculari negativi per un buon 75%. L'oroscopo giornaliero prevede perciò, soprattutto in amore, che a dominare su tutto sarà una certa "fame d’affetto": sappiamo quanto e perché l’amore sia importante per voi della Bilancia, perciò vi chiediamo di avere pazienza. Da martedì prossimo inizierà per voi nativi una lenta ma progressiva ripresa della positività, sia a livello sentimentale che lavorativo. Dopo qualche giornata in cui la vitalità è stata minore, per fortuna recupererete in fretta.

♏ Scorpione: ★★. Per la giornata di domani non c'è nulla o poco da aspettarsi. L'oroscopo del giorno 10 maggio indica pianeti alquanto dissonanti (Venere e Mercurio speculari negativi al 75%), pronti a mettere i classici paletti alle vostre azioni/intenzioni. Come comportarsi, dunque? Come sempre: restare fermi e immobili facendo solo il necessario. Intanto, per quanto riguarda l'amore, si profila un pessimo finale di weekend. Infatti quasi tutto il periodo vivrà di disturbi astrali di notevole intensità, seppur discontinui, capaci di inficiare la maggioranza dei rapporti. Voi single non dovete sottovalutare eventuali incontri; tuttavia, attenzione ad una persona del passato! Soprattutto se si tratta di un ex, potreste ancora scontare dei problemi causati da chi è stato scorretto con voi.

♐ Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 10 maggio indica l'arrivo di una bella domenica, capace di portare in dono qualcosa di veramente speciale. In merito ai rapporti famigliari o a livello interpersonale da segnalare decisioni importanti in arrivo: riguarderanno l'ambiente legato alle amicizie o alle finanze personali. Alcune situazioni in ambito di coppia potrebbero andare secondo le vostre logiche: gli astri predicono un dialogo costruttivo tra voi le persone importanti della vostra vita. In amore, sia se accoppiati o ancora single, sì alle belle novità o alle emozioni sincere. In media la giornata evolverà secondo le attese, con astri certamente favorevoli al segno, gradevoli e ben disposti a dare una mano nel liberarvi da un peso non indifferente.

♑ Capricorno: 'top del giorno'. La Luna nel segno è pronta a dare massimo supporto a voi e anche alle persone che avessero la fortuna (e il piacere) di interagire con la vostra bella persona. Secondo le previsioni zodiacali di domenica, in tanti potrete contare su un'immaginazione esuberante: mostrerete creatività in tutto. In amore poi, una notte davvero passionale potrebbe servire da volano per recuperare fiducia. Single, la Luna nel vostro segno zodiacale è una garanzia di successo: idee o situazioni innovative daranno un nuovo slancio alle buone intenzioni. L'oroscopo del giorno invita a valutare proposte o, in mancanza, a mettere in campo qualcosa di nuovo da fare nei prossimi giorni.

♒ Acquario: ★★★★. L'oroscopo del 10 maggio presume possa iniziare in maniera non troppo promettente questa domenica, poi in ripresa da fine pomeriggio. In amore dovrete cercare di dare una svolta "piccantina" nel rapporto a due, soprattutto se state vivendo una storia bella da lungo tempo. Fate attenzione se il vostro partner è del Leone o della Bilancia: in alcuni momenti potrebbe sentirsi insicuro nei vostri riguardi. Single, prima di puntare l'indice su qualcuno a cui tenete in modo particolare, guardate bene dentro voi stessi: aspettarsi di essere ricambiati è naturale, avvilirsi per risultati diversi dalle attese è aberrante. Ognuno comunque è libero, dunque agisce in base alla voce del proprio cuore: se son rose fioriranno; se non dovessero fiorire? Pazienza! Vi aspettano tante altre "rose", pronte a far sbocciare il vostro cuore all'amore...

♓ Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di domani, domenica 10 maggio, indica una giornata sicuramente ottima sotto l'aspetto sentimentale. In primo piano la famiglia, ma anche gli amici e le persone stimate. In amore, un ampliamento d’intensità interessante le vostre emozioni più profonde favorirà momenti stupendi con il partner. Imparate a riconoscere soprattutto le parole "non dette", quelle parlate da languidi sguardi o, magari, sussurrate dolcemente da abbracci fatti con il cuore in gola. Solo così riuscirete a raggiungere quella splendida sinfonia che è la passione. Single, questa domenica farete bene se darete seguito al vostro intuito: il ricorso alla calma o alla stretta diplomazia potrebbe dare buoni frutti, meditate.