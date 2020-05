L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 maggio 2020 è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni con le stelline quotidiane e relativi voti, ovviamente il tutto "condito" da consigli utili. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. Ricordiamo intanto che le attuali previsioni, in questa sede, riguarderanno i soli simboli astrali relativi alla seconda sestina. In questo caso ad avere un po' più di ansia o almeno quel briciolo di curiosità proprio di chi segue le nostre predizioni, coloro che hanno nel proprio Tema Natale uno tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Astrologicamente parlando, il periodo vedrà la Luna impegnata in tre transiti in altrettanti segni. L'Astro della terra dapprima transiterà in Acquario, poi in Pesci ed infine in Ariete. Questa prossima settimana c'è da segnalare anche un altro transito astrale, logicamente non da attribuire alla Luna ma ugualmente molto interessante: il passaggio del Pianeta Mercurio in Gemelli.

A questo punto andiamo pure ai dettagli di rito analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci relative al periodo da lunedì 11 a domenica 17 maggio, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 7. Per gli amici nativi sotto al segno della Bilancia il periodo valutato dall'oroscopo della settimana prossima non sarà, come si suol dire, proprio da buttare.

Infatti, ad attendere tutti voi tre splendide giornate: una al "top" e le altre due valutate a cinque stelle. In pratica arriverà la "top del giorno giovedì 14 maggio, mentre mercoledì e venerdì risulteranno a cinque stelle. A seguire le altre, più o meno abbastanza positive: guardiamo il "bicchiere mezzo pieno!", anche perché c'è chi sta peggio!

Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni? La classifica:

Top del giorno giovedì 14 maggio;

giovedì 14 maggio; ★★★★★ mercoledì 13, venerdì 15;

★★★★ martedì 12, sabato 16;

★★★ domenica 17 maggio;

★★ lunedì 11 maggio 2020.

Scorpione: voto 7. Sarà una settimana sotto la buona, in massima parte all'insegna della Luna in Pesci (altro segno di Acqua come il vostro).

Pertanto, l'oroscopo settimanale indica un periodo assolutamente da non disprezzare, con momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni. Iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un ottimo inizio e su un altrettanto miglior finale con risvolti da tenere sotto controllo nel centro della settimana. Ansiosi di mettere in evidenza ogni singolo giorno, così non se ne parla più? Bene, pronta da consultare è servita la scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 16 maggio;

sabato 16 maggio; ★★★★★ martedì 12, domenica 17;

★★★★ lunedì 11, venerdì 15;

★★★ mercoledì 13 maggio;

★★ giovedì 14 maggio 2020.

Sagittario: voto 6. Le giornate messe in preventivo dall'oroscopo settimanale per i giorni da lunedì a domenica si preannunciano abbastanza gestibili, a patto di saper individuare ed evitare i periodi poco positivi.

In questo frangente l'Astrologia invita a saper ben gestire le singole giornate, magari preferendo quelle a maggior valore in quanto a positività tipo venerdì 15, domenica 17 maggio, ottime per mettere in pratica progetti o da impiegare in cose importanti. Per le restanti, soprattutto se indicate con il segno negativo, mercoledì 13 e giovedì 14, lasciatele stare evitando di fare o disfare, ovviamente nei limiti delle possibilità. Vediamo le stelle giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 15, domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, sabato 16;

★★★ mercoledì 13 maggio;

★★ giovedì 14 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6. Le giornate in analisi, ovviamente parlando in generale, in base a quanto analizzato dall'oroscopo settimanale di vostra competenza, osserveranno un andamento a basso profilo per voi Capricorno, soprattutto nella parte finale del periodo (ad esclusione di domenica valutata a quattro stelle).

Infatti, venerdì e sabato porteranno rispettivamente tre stelle dei periodi "sottotono" e due stelline dei frangenti segnati dal "ko". Poi, gran parte dei giorni saranno abbastanza positivi o sufficientemente nella media. In evidenza sopra tutti, lunedì 11, martedì 12 maggio, entrambi classificati a cinque stelle: due splendide giornate da usare secondo le migliori intenzioni. Scopriamo pure le stelline giornaliere applicate ai restanti singoli periodi:

★★★★★ lunedì 11, martedì 12;

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14, domenica 17;

★★★ venerdì 15 maggio;

★★ sabato 16 maggio 2020.

Acquario: voto 9. Settimana decisiva per alcune questioni riguardanti soprattutto il lavoro, con anche piccole questioni da mettere in chiaro in campo sentimentale.

A dare positività alle faccende amorose l'arrivo della Luna nel segno, presente nel vostro settore martedì 12 maggio: ottima per riappacificazioni, matrimoni, dichiarazioni d'amore. Il nostro spassionato consiglio pertanto è quello di approfittare anche delle giornate a cinque stelle "per fare" e di quelle a quattro stelle eventualmente solo per programmare. Ovviamente lasciando alle altre il tempo che trovano, magari evitando di esporsi direttamente ed inutilmente. Andiamo al responso generale:

Top del giorno martedì 12 maggio - Luna in Acquario ;

martedì 12 maggio - ; ★★★★★ mercoledì 13, giovedì 14, sabato 16;

★★★★ venerdì 15, domenica 17;

★★★ lunedì 11 maggio.

Pesci: voto 8. Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi, anche se in misura minore, nelle attività quotidiane.

A trionfare su tutti secondo il vostro oroscopo settimanale, la giornata di venerdì 15 maggio, valutata al "top" grazie a formazioni astrali di un certo peso nel corso del periodo, in primis la presenza nel comparto di una splendida Luna nel segno. Molto premettenti le stelline giornaliere relative al frangente analizzato: lunedì 11, sabato 16 e domenica 17 maggio perfettamente positive, valutate tutte a cinque stelle. Ovviamente saranno da escludere dal computo dei giorni positivi le sole giornate del 12 e del 13 del mese corrente, rispettivamente considerate "sottotono" e da "ko". A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno venerdì 15 maggio - Luna in Pesci ;

venerdì 15 maggio - ; ★★★★★ lunedì 11, sabato 16 e domenica 17;

★★★★ giovedì 14 maggio;

★★★ martedì 12 maggio;

★★ mercoledì 13 maggio 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Per concludere, è disponibile come promemoria la classifica stelline della settimana da lunedì 11 a domenica 17 maggio, come anticipato valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà l'Ariete, seguito a ruota dall'Acquario. Sette giornate ottime anche per coloro nativi in Gemelli e Pesci. Si presume possa essere una settimana di routine, in merito all'oroscopo settimanale, per coloro nati in Vergine, Bilancia e Scorpione, con tutti gli altri segni valutati al limite della discreta sufficienza. Tra tutti, discorso a parte per il segno del Toro, a questo giro considerato purtroppo in netta difficoltà, pertanto posizionato all'ultimo posto in classifica.

Andiamo a dare conferma a quanto appena detto controllando la sintesi della scaletta:

1° Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, segno al ' '; 2° Acquario, voto 9;

3° Gemelli e Pesci, voto 8;

4° Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° Cancro, Leone, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° Toro, voto 5.

Le previsioni zodiacali coincidenti con l'oroscopo settimanale dal 11 al 17 maggio 2020, dunque incentrate sulla seconda settimana dell'attuale mese sono arrivate al capolinea.

Come sempre vi diamo appuntamento alla prossima settimana con le previsioni, la nuova classifica e le stelle riguardanti il lasso temporale compreso tra il 18 e il 24 maggio 2020.