L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2020 mette in evidenza le pagelle con i voti e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. L'astrologia in questo contesto risulta essere applicata alla seconda settimana piena dell'attuale mese: pronti a scoprire come saranno le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo dell'attesissima classifica della settimana valida come da titolo per i soli primi sei dello zodiaco con in bella mostra le immancabili stelline quotidiane, ovviamente impostate sulle giornate da lunedì a domenica.

Diciamo certamente che i sette giorni a venire sono stati preventivati positivamente nell'oroscopo settimanale, sia in amore che nel lavoro, in primis per coloro nati sotto al prestigioso simbolo dell'Ariete (voto 10). Altresì, a poter contare su un periodo sicuramente molto efficace, oltre al segno di Fuoco appena annunciato, saranno gli amici appartenenti a Gemelli (voto 8), seguiti a breve distanza da quelli della Vergine (voto 7). La settimana in arrivo si presume possa evolvere sulla linea della sufficienza per i nativi del Cancro (voto 6) e del Leone (voto 6), mentre potrebbe andare molto a rilento per coloro del Toro (voto 5). Secondo le previsioni settimanali da lunedì 11 a domenica 17 gli amici nativi nel segno di Terra avranno da gestire situazioni sentimentali non proprio alla portata: cosa fare allora?

Scopriamolo insieme andando a valutare uno ad uno e in esclusiva i sei segni rappresentanti la prima tranche dello zodiaco, ovviamente dopo aver dato luce ai transiti lunari in programma.

Luna nei segni: i transiti della settimana

Prima di partire in pompa magna con il mettere nero su bianco le nuove previsioni zodiacali generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 11 a domenica 17 maggio, come da copione ci teniamo a sottolineare quali saranno in prossimi spostamenti della Luna all'interno dei relativi segni.

Iniziamo subito con mettere in evidenza il primo transito, ossia quello relativo alla Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 12 maggio alle ore 17:38. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop venerdì 15 maggio alle ore 03:24, dove andrà a costituire la meravigliosa figura astrologica relativa alla Luna in Pesci.

La settimana infine chiuderà i battenti con l'ingresso della Luna in Ariete previsto per domenica 17 maggio. Per finire in bellezza, ci teniamo a segnalare un transito astrale di notevole interesse: il passaggio di Mercurio nel segno dei Gemelli proprio il primo giorno della settimana in analisi.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Questa volta la corona di segno "top della settimana" spetta senza alcun dubbio proprio a voi, carissimi amici dell'Ariete. Secondo l'Astrologia, si presume che il periodo possa portare tanta positività e buone notizie, specialmente nel comparto affettivo ma anche in quello lavorativo. Iniziamo queste previsioni anticipando quale sarà la vostra giornata migliore?

Assolutamente sì: domenica 17 maggio sarà da considerare molto performante, di conseguenza segnalata con la "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno. Invece, nelle situazioni riguardanti l'economia, martedì, giovedì e sabato sarete favoriti dagli astri, quindi tre giorni valutati con le cinque stelle della buona sorte. Scopriamo il resto nel riepilogo sottostante:

Top del giorno domenica 17 maggio - Luna nel segno;

domenica 17 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 12, giovedì 14 e sabato 16;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15.

♉ Toro: voto 5. In arrivo una settimana davvero poco fortunata per voi del Toro. Escludendo la sola giornata a cinque stelle di venerdì 15 maggio, insieme alle altre a quattro stelle visibili in scaletta, diciamo che il periodo sarà penalizzato soprattutto nella parte iniziale, un po' meno in quella finale, con giornate abbastanza pesanti.

Insomma un periodo difficile, questo sì, ma è anche vero che se seguirete con scrupolo i nostri prossimi oroscopi avrete consigli utili e dritte da sfruttare. Infine, un appunto sulle giornate peggiori: da prestare massima attenzione a martedì e domenica, ma soprattutto quella di mercoledì 13 maggio valutata in questo frangente con la sigla del "ko". A seguire il responso delle stelle:

★★★★★ venerdì 15 maggio;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e sabato 16;

★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★ mercoledì 13 maggio.

♊ Gemelli: voto 8. Settimana decisamente positiva anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo. Infatti, il frangente vedrà un'ottima partenza con la parte finale sottoposta a notevoli alti e bassi soprattutto nel fine settimana e ad inizio weekend.

Tantissimi di voi Gemelli potranno contare ad occhi chiusi su quattro giornate splendide. La migliore, quella classificata al "top del giorno", coincidenti con l'ingresso di Mercurio nel segno di lunedì 11 maggio. Le altre tre giornata a cinque stelle interessanti martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14. Analizziamo meglio e in modo più approfondito le stelline giornaliere poste a seguire:

Top del giorno lunedì 11 maggio - Mercurio nel segno;

lunedì 11 maggio - Mercurio nel segno; ★★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★★ venerdì 15 maggio;

★★★ sabato 16 maggio:

★★ domenica 17 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica che il periodo cadrà sotto mediocri auspici con astri in maggioranza a metà tra positività e negatività.

In generale diciamo che lunedì 11 e domenica 17 saranno le vostre migliori giornate, preventivate con cinque stelle. Invece valutazione differente avranno sia martedì 12 che mercoledì 13 nonché sabato 16 maggio, tutti previsti a quattro stelle. Cercate di vivere senza stress o preoccupazioni varie, soprattutto nelle giornate migliori; invece sappiate restare concentrati in quelle valutate negativamente. Vediamo il responso finale di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 11 e domenica 17;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 maggio:

★★ venerdì 15 maggio.

♌ Leone: voto 6. Settimana sotto le attese sicuramente, anche se a nostro avviso non sarà affatto da disdegnare. Infatti, seguendo con attenzione i futuri consigli rilasciati puntualmente nei nostri articoli sull'oroscopo del giorno, troverete sicuramente le giuste indicazioni per limitare la probabilità di fare danni.

Con calma e convinzione riuscirete a sbarcare indenni il periodo, tranquilli! Vediamo intanto cosa hanno in serbo per voi le stelline giornaliere visionando il report seguente:

★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 maggio:

★★ martedì 12 maggio.

♍ Vergine: voto 7. La prossima settimana in imminente arrivo si annuncia abbastanza positiva per voi della Vergine, anche se con gli immancabili pro e contro. Curiosi di conoscere le giornate su cui poter fare maggior affidamento e quando arriveranno i giorni cosiddetti no? L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio invitano a puntare in esclusiva su mercoledì 13 maggio, la vostra "top del giorno. Ottime per fare o per disfare anche quelle di lunedì 11 e giovedì 12 maggio, entrambe classificate a cinque stelle.

Stabili ma allo stesso tempo positive le giornate a quattro stelle di martedì 12 e venerdì 15. Invece sabato e domenica è consigliabile restare fermi, senza esporsi in cose non necessarie. A seguire il resoconto astrale segno per segno:

Top del giorno mercoledì 13 maggio;

mercoledì 13 maggio; ★★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★★ martedì 12 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 maggio;

★★ domenica 17 maggio.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.