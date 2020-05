Lunedì 11 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna, Giove e Plutone transitare nel segno del Capricorno, mentre Saturno e Marte saranno nell'orbita dell'Acquario. Il Sole, Urano e Mercurio continueranno il domicilio in Toro come Venere che proseguirà il moto in Gemelli. In ultimo, Nettuno permarrà nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Pesci ed Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: finanze top. Il settore economico potrebbe essere il fiore all'occhiello del lunedì nativo, malgrado la congiunzione Luna-Saturno esigerà un atteggiamento morigerato verso ogni uscita finanziaria.

2° posto Capricorno: lavoro top. I nativi che operano alle dipendenze altrui quest'oggi avranno ottime chance di mettersi in luce di fronte ai vertici aziendali, suscitando qualche invidia nei colleghi appena subentrati nell'ambiente professionale.

3° posto Acquario: energici. La mole di forze su cui potranno, con ogni probabilità, contare i nati Acquario nel giorno che apre la settimana sarà imponente, e tale bottino energetico sarà orientato verso quelle faccende pratiche procrastinate nei giorni scorsi.

I mezzani

4° posto Vergine: ostinati. Lunedì in cui i nati del segno potrebbero mettere in campo grande ostinazione, specialmente sul versante amoroso, sebbene il partner li esorti ad essere più malleabili in base alle circostanze.

Probabili grane professionali in mattinata.

5° posto Bilancia: sereni. L'ambiente nel focolare domestico presumibilmente si rasserenerà, dopo i contrasti dell'ultimo periodo, ed i nativi potranno trovare un alleato nel partner durante i loro momenti di scoramento morale.

6° posto Cancro: schietti. La sincerità di cui i nativi potrebbero dar sfoggio quest'oggi farà storcere il naso a qualche persona con cui avranno a che fare, la quale mal tollererà la loro cruda schiettezza.

Nelle faccende di cuore, dal pomeriggio, potrebbe palesarsi una fastidiosa difficoltà comunicativa.

7° posto Leone: amore flop. La settimana aprirà presumibilmente i battenti con un focus ben preciso, ovvero il settore professionale, quindi tutto ciò che non gravita attorno a tale ambito sarà relegato in secondo piano, amore compreso.

8° posto Sagittario: straniti. Un capo o un referente potrebbe dare degli aggiornamenti contrastanti circa il futuro professionale dei nativi che, senza mezzi termini, esigeranno doverosi chiarimenti, senza però ottenerli nel breve periodo.

9° posto Gemelli: revisioni amicali. Un vecchio rapporto amicale che pareva perduto strada facendo, potrebbe improvvisamente riaffacciarsi nel percorso esistenziale dei nati Gemelli che, come piacevole conseguenza, lo rivaluteranno positivamente. D'altro canto le faccende professionale attraverseranno 24 ore altalenanti, dove risultati e gratificazioni sembreranno una chimera.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: fuori giri. Vuoi per le avverse configurazioni planetarie che per l'indisposizione nel mettersi in gioco dei nativi che questo lunedì potrebbero avvertire diversi ostacoli sul versante professionale, facendogli sembrare di girare in tondo senza ottenere un granché.

11° posto Ariete: lavoro flop. Il lavoro, già bersagliato da precarietà nei mesi precedenti, potrebbe trovare qualche scoglio in più nella giornata attuale ed i nati del segno esser costretti a chiedere un aiuto alla famiglia originaria.

12° posto Scorpione: pessimisti. I Luminari di Terra parranno acuire il pessimismo nativo che oggi sembrerà toccare i massimi livelli. Questo atteggiamento, però, sarà deleterio sia per loro che per gli affetti più cari quindi sarà bene provare ad allontanare i 'fantasmi' e mettere in campo maggior speranza verso il prossimo futuro.