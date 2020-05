L'Oroscopo di domani, mercoledì 13 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna nel domicilio dell'Acquario e questo aspetto accentuerà le caratteristiche di ciascun simbolo zodiacale. La settimana entrerà nel vivo e tante situazioni cominceranno a formarsi. Qualcuno avrà delle complicazioni da risolvere, come ad esempio accadrà ai nati della Vergine che si ritroveranno all'ultimo posto in classifica. Giungeranno delle novità per molti segni tra cui anche l'Acquario. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Tendete ad osservare le cose da ogni angolazione e siete alquanto critici. Non prendete mai delle decisioni impulsive ma a volte rimandate troppo a lungo le scelte da compiere. Amate le cose utili e non futili perciò in queste 24 ore sarete tentati a voltare pagina chiudendo in maniera definitiva tutte quelle collaborazioni inutili. Non mancheranno insidie e complicazioni! Se c'è un'attività o una relazione che non vi valorizza abbastanza, correte ai ripari e sbarazzatevi di eventuali zavorre che vi ancorano al fondale. Anche se questo è un periodo molto pesante in cui la qualità risulta sacrificata, non dovete mai fare l'errore di sottovalutarvi.

Toro - 11° in classifica - Non amate le provocazioni e la maleducazione, siete anche vendicativi verso chi vi fa un torto. La giornata potrebbe comportarvi dei forti disagi e forse rischierete di ritrovarvi sotto pressione. In tal caso dovrete tirare fuori tutta la vostra pazienza e il carisma che in genere vi contraddistingue.

Il cervello risulterà sovraccarico e lo stress sarà più divorante che mai. Avete bisogno di essere costantemente incoraggiati, perciò non sottovalutate il potere della lettura. Prima di partire all'attacco, stabilite un piano d'azione. A fine giornata prendete l'abitudine di premiarvi per l'impegno profuso, in tal modo riuscirete ad allentare la tensione generale.

Sagittario - 10° posto - Siete un spirito libero, non a caso dentro di voi ardete come un fuoco perciò avete vissuto dei mesi estremamente difficili. Piano piano state cominciando a riprendervi in mano la vita anche se non completamente ed avete ancora tanta strada da percorrere. Per voi che amate viaggiare stanno per arrivare delle nuove occasioni da cogliere al volo. Forse vi ritrovate in un bivio e dovete prendere una decisione, in tal caso riflettete attentamente. Qualcuno di vostra conoscenza si ritroverà a pensarvi, non siete facilmente dimenticabili e sapete farvi volere bene. Tirate fuori tutto il vostro carisma!

Capricorno - 9° in classifica - Siete un segno con i piedi sempre per terra.

Guardate ai fatti e mai alle inutili chiacchiere. Essendo molto ambiziosi, lavorate sodo perciò vi sentite male quando nulla procede come vorreste. Forse state vivendo un periodo nero e non riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. La crisi economica vi ha colpito nel profondo, ma non dovete lasciarvi andare. Continuate a puntare al massimo, male che vada otterrete un minimo e non resterete con un pugno di mosche in mano. Rivedete dei conti perché qualcosa non quadra.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo del 13 maggio dice che sarà una giornata particolarmente tesa. Siete spesso oggetto di invidia perché siete una spanna sopra tutti. La vostra intelligenza e savoir-faire vi hanno condotto a togliervi delle piccole e grandi soddisfazioni.

In queste 24 ore non si escludono delle uscite. Prendete tutte le precauzioni necessarie prima di esporvi. Siete un segno estremamente legato alla famiglia, se vi toccano una persona cara, tirate fuori le unghie. Anche se quest'annata non gira come vorreste e state collezionando delusioni, la rivincita sarà di gran lunga più grande! Delle buone novità stanno per bussare alla vostra porta.

Ariete - 7° in classifica - Siete un segno particolarmente impulsivo, non a caso spesso tendete a fare le cose di petto senza rifletterci abbastanza a lungo. In questo mercoledì la vostra energia planetaria sarà a dir poco stupefacente. Risulterete concludenti e ricchi di iniziative. Continuate a muovere il passo verso la realizzazione personale!

Per quanto riguarda la salute, assicuratevi di ingerire più frutta e verdura di stagione dato che una sana alimentazione vi aiuterà ad avere una pelle splendida e un umore stabile. Nutrite quotidianamente la mente con i libri o la lettura degli articoli giusti, ossia quelli che vi stimolano ad agire. Nel lavoro/studio, invece, dovrete assicurarvi di avere sempre la postazione ordinata.

Leone - 6° posto - Siete dei 'leoni' nati! Amate avere il controllo delle cose e siete abituati a lottare di continuo. Spesso la vita vi ha lasciato a bocca aperta, ma non per questo vi siete arresi. In questa giornata potrete contare sul fascino e sulla comunicazione che risulteranno accentuate. Risulterete assertivi, perciò avrete dei confronti costruttivi e autentici.

Non vale la pena farsi il sangue amaro dietro a chi non vi comprende. Risulteranno favoriti coloro che lavorano e aspirano ad una carriera vincente. Chi invece si ritrova senza un'occupazione deve mettere da parte quella sensazione di sconforto e cercare di trovare un'alternativa valida. La vita non sempre va come la si vuole, quello che conta è essere sempre pronti a rialzarsi.

Scorpione - 5° in classifica - Quando una cosa non vi sembra giusta, tendete a discuterne a lungo.Siete molto sensibili e comprensivi, ma a buon intenditore poche parole! In giornata qualcuno potrebbe urtare la vostra sensibilità tuttavia, lasciate scorrere senza prendervela più di tanto altrimenti finirete per incasinarvi.

Avete già molti problemi che non vi lasciano dormire serenamente, non ne avete bisogno di altri. Fate leva sui vostri sentimenti d'amore che risulteranno maggiormente accentuati. Ultimamente vi state trascurando un po' e a pagarne le conseguenze è il vostro corpo. Dunque, correte ai ripari e prendete in considerazione di mangiare cibi salutari e fare attività fisica regolare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - Siete un segno pieno di energia anche se ultimamente vi mancano. Il vostro senso dell'umorismo e la voglia di mettervi in gioco vi rende vivi e simpatici. Avete sempre voglia di imparare e siete curiosi, queste due caratteristiche portano al successo ma a volte lasciate le cose a metà per iniziarne altre.

L'attività fisica vi conferisce una sensazione piacevole, perciò in giornata vi ritroverete a fare del sano movimento. Cercate solamente di non strafare perché il troppo stroppia. Venere nella vostra casa vi sta rendendo questo mese piacevole e ricco di fascino. Valutate l'idea di cambiare l'arredamento o di ristrutturare l'abitazione. Avete bisogno di un parrucchiere, portate pazienza perché presto si ripartirà. Occhio alle novità.

Bilancia - 3° in classifica - Siete un segno spumeggiante e pieno di intelligenza. La vostra sete di conoscenza e il modo di comunicare con fare diplomatico, vi rendono irresistibili. In amore, inoltre, siete talmente passionali e innamorati. Ed ecco che le previsioni astrologiche di questa giornata si rivelano positive per voi che da tempo cercate serenità e relax.

Non saranno da escludersi degli arrivi, forse un pacco o una persona del cuore. Le stelle parlano di occasioni in arrivo e di libertà ritrovata, forse avete lasciato andare ciò che per voi era nocivo.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani si presenta molto buono. La vostra intelligenza brillerà e sarete notati. Riceverete una notizia di un certo spessore e farete i salti di gioia. In queste 24 ore sentirete il bisogno di mettervi a dieta (l'estate si avvicina). Siete un segno sognatore e compassionale. Al momento del bisogno non vi tirate mai indietro e siete l'anima della casa. L'amore di coppia risulterà favorito e la passione scintillerà più che mai. Se c'è stata una delusione da smaltire, in questo mercoledì comincerete a riprendervi.

Acquario - 1° in classifica - Dentro di voi siete degli eterni Peter Pan. Vi ostinate a lungo su determinate cose ma al contempo siete sia saggi che dolci. Avete pochi amici ma buoni e fidati. In un modo o in un altro, riuscite sempre a comunicare quello che vi passa per la mente. Questa sarà una giornata più che buona, la Luna vi porterà una gran fortuna. Sfruttate per bene questo momento favorevole. La vostra creatività risulterà più brillante che mai ed anche nel lavoro/studio comunicherete professionalità. Aspettatevi delle novità!