L'Oroscopo di domani, martedì 12 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La settimana procede speditamente, senza fermarsi. In queste 24 ore il cielo astrologico muterà, infatti, la Luna lascerà il Capricorno per transitare nell'Acquario. Per molti simboli zodiacali sarà un martedì interessante ma anche con delle complicazioni come nel caso dello Scorpione che purtroppo si ritrova all'ultimo posto in classifica. Andrà meglio al Sagittario i quali hanno avuto un periodo estremamente difficile. Comunque sia, accadranno svariati accadimenti, andiamo dunque a scoprire nel dettaglio le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° posto - Stando alle previsioni astrologiche dell'Oroscopo, avrete una mattinata alquanto complicata, per cui dovrete tenere gli occhi bene aperti. Avrete una marea di lavoro o di faccende da sbrigare. Forse sarete impensieriti per via di un certo ritardo. Siete in attesa di qualcosa che sta tardando ad arrivare. Sciogliete la tensione attraverso l'attività ginnica regolare e/o la meditazione. Ultimamente siete molto stressati e ciò vi causa dei problemi alla pressione. Prendetevi cura del vostro corpo ogni giorno, basta anche solamente 30 minuti: 'Men sana in corpore sano'.

Capricorno - 11° in classifica - Apritevi alle nuove esperienze e smettetela di precludervi delle cose.

Cercate di assaporare la vita attimo per attimo senza sprecarla dietro agli inutili viaggi mentali (ne fate fin troppi). Siete un segno altamente riflessivo e non riuscite a stare senza pensare, ma questo non sempre è un bene dato che distoglie l'attenzione da ciò che si sta facendo. Cercate di essere parsimoniosi con i social e la tv.

Tuffatevi nella natura e meditate, in questo modo terrete lo stress sotto scacco. Fate il possibile per distrarre la mente dagli episodi tristi e negativi. Andare avanti significa concentrarsi su un passo alla volta e dare tempo al tempo.

Pesci - 10° posto - L’oroscopo di domani dice che sarete profondamente stanchi di questa situazione generale.

La vita, rispetto all'anno scorso, è cambiata del tutto e ciò non vi sta bene. Vi sentite smarriti e non sapete dove sbattere la testa. Accettate il fatto che niente è interminabile. Ognuno fa il suo corso su terra, quello che davvero conta è vivere il presente al 100%. Dunque, frenate quei pensieri che vi distraggono da ciò che state facendo e non permettete alla mente di vagare. Cambiate abitudini, alcune vi sono deleterie o improduttive. Tornate bambini, fate quelle cose che un tempo vi davano gioia. Ammirate ogni singolo oggetto e apprezzate il tempo trascorso con le persone care che un domani potrebbero non esserci più. Bandite la paura prima che sia troppo tardi: indietro non si può tornare!

Leone - 9° in classifica - Non mettete troppa carne a cuocere, siete già fin troppo incasinati. In queste 24 ore dovrete sudare sette camice per via di un lavoro arretrato o per i troppi impegni accumulati. Un certo problema economico vi turba i sonni, avete bisogno di denaro extra perché faticate a sbarcare il lunario. Forse state considerando l'idea di tagliare i consumi e stringere la cinghia. Se occorre, chiedete aiuto ad un esperto: per ogni problema esiste una soluzione. Questo è un 2020 duro e di lotta, ma se sarete battaglieri, a fine anno festeggerete trionfanti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Acquario - 8° posto - Niente tornerà più come prima, perciò prima lo accettate e prima volterete pagina.

Alcune abitudini impattano negativamente, perciò correte ai ripari! La mattinata non sarà granché ma nel pomeriggio cambieranno tante cose e noterete un miglioramento. Tutto ciò sarà dovuto all'entrata della Luna nel vostro domicilio dopo un breve soggiorno in Capricorno. Non costringetevi a fare ciò che non vi piace. Il troppo stroppia, imparate a calibrare le giornate. Amore in recupero, fisico stabile. Cercate di dormire di più.

Ariete - 7° in classifica - Imparate ad agire con più consapevolezza. Questa giornata potrebbe recarvi distrazioni controproducenti. Molte volte fate le cose con il pilota automatico, ma questo vi fa sottostimare la vita. Ogni secondo che si passa a rimuginare sulle cose futili o a preoccuparsi per ciò che non è accaduto e che molto probabilmente non accadrà, è un secondo sprecato.

Dunque, date più valore a voi stessi e concentratevi sul presente a partire dalle piccole cose.

Bilancia - 6° posto - 'A goccia a goccia si scava la roccia' recita il detto che invita a non gettare mai la spugna. Per centrare un obiettivo occorre innanzitutto avere un piano ben dettagliato in mente, dopodiché bisogna mettere nero su bianco tutte quelle piccole azioni da dover necessariamente compiere. Sono proprio le abitudini costanti a garantire il successo! Niente accade per pura casualità, ma dovrete essere voi a darvi da fare. La pazienza e la costanza, unita alla concentrazione, sono i segreti per arrivare al traguardo. Questa giornata sarà quella giusta per darsi da fare.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 12 maggio vi fa notare che il mese avanza senza freni e che dovete darvi da fare premendo sull'acceleratore.

Man mano che giugno si avvicina dovete necessariamente mettere a posto gli ultimi accadimenti che hanno, in un qualche modo, scombussolato la vostra vita. Ed ecco che a partire da questo martedì potrete finalmente aprire gli occhi e risalire la china. L'umore risulterà stellare così come la voglia di agire e di amare. Trionferanno le coppie innamorate le quali potranno abbandonarsi alla passione. Rispolverate dei vecchi progetti, non lasciateli ammuffire nel cassetto dei desideri!

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - Comincia la ripresa da questo martedì: dovrete fare sul serio! 'Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare'. Nei giorni scorsi qualcosa vi ha impensierito e forse siete stati colti da una sensazione di inadeguatezza e vuoto mentale.

Brancolare nel buio non è mai bello, ma quello che conta è trovare la forza di riaccendere la luce. Siete un segno magnifico e variegato, non lasciatevi andare. Riuscirete a risolvere eventuali incomprensioni e farete pace con le vostre paure interiori. Avete rinunciato già a troppe cose, non mettetevi più da parte!

Toro - 3° in classifica - Aspettatevi un martedì magico e produttivo. Il vostro fiuto degli affari risulterà accentuato. Gli astri vi sorrideranno e scemerà quella tensione che vi ha tormentato negli ultimi tempi. La vostra volontà risulterà incrollabile. Anche se forse state vivendo un periodo incasinato, non vi lascerete andare alla deriva. Focalizzate il vostro faro mentale sulle singole azioni ed estraniatevi da tutto il resto.

Non perdete tempo nelle attività superflue e con le persone inutili per voi.

Vergine - 2° posto - Siete un segno ricco di interessi e siete anche molto vivaci anche se spesso non vi sentite compresi da chi vi circonda. L'amore per voi è importante, ma fino ad un certo punto. Nella vita avete coltivato un prato di dubbi e di incertezze, ma con il tempo siete maturati ed avete preso posizione. Ed ecco che queste 24 ore si riveleranno promettenti per avviare nuovi progetti o per allacciare dei contatti lavorativi proficui. Se dovete concludere un affare, l'oroscopo afferma che questa sarà la giornata migliore della settimana per farlo. Qualcuno vi penserà intensamente, avete un ammiratore segreto!

Sagittario - 1° in classifica - Gioite perché finalmente siete al primo posto in classifica! Non è stato un anno facile per voi dato che possedete una caratteristica socievole e viaggiatrice. Comunque sia, questa sarà una giornata al top, la ruota tornerà a girare nel verso giusto. Le coppie sposate o conviventi, che non hanno trascorso bene il periodo della quarantena forzata, potranno riconciliarsi. Se c'è stato un torto, forse un tradimento o una qualsiasi altra mancanza di rispetto, potrà essere archiviato a patto che lo si voglia veramente altrimenti, in caso contrario, voltate pagina. Vi prenderete una rivincita, specie nelle questioni lavorative e finanziarie. Effettuerete quell'acquisto che da tempo volevate fare, i conti torneranno a quadrare ed anche la salute risulterà buona.