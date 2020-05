L'Oroscopo di domani, venerdì 22 maggio 2020, è pronto a svelare come sarà la giornata relativa al quinto giorno della settimana. In analisi i sei segni rappresentati dalla sestina compresa dall'Ariete fino alla Vergine. Ad avere massimo appoggio da parte delle effemeridi saranno gli amici dei Gemelli. Infatti al sensibile segno di Aria è stata riservata la posizione migliore in classifica, ossia quella relativa alla "top del giorno", meritatamente servita su un piatto d'argento da una meravigliosa Luna in Gemelli.

Ad avere la strada spianata da astri altamente favorevoli saranno di certo anche il Toro e la Vergine, entrambi valutato in periodo "top", in questo contesto insigniti dalle cinque ottime stelline della buona fortuna.

Previsto altresì un venerdì discreto, ma non tale da invogliare a fare salti di piacere, per coloro nativi del Cancro, sottoposti al giudizio poco allettante interessante i periodi "sottotono".

Di seguito il riepilogo condensato estrapolato dalle effemeridi del periodo e, come da prassi, interpretato dall'oroscopo del giorno 22 maggio.

Classifica stelline 22 maggio 2020

Ansiosi di scoprire la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 22 maggio 2020? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senza tergiversare ancora, passiamo subito a dare meritata attenzione al primo in classifica, in questo contesto il simbolo astrale dei Gemelli.

Al secondo posto troviamo Toro e Vergine entrambi appaiati. In mezzo al gruppo al terzo posto, il Cancro, valutato in giornata routinaria. Ultimi posti per Leone e Ariete, rispettivamente al quarto e quinto posto in classifica.

A questo punto passiamo pure al resoconto riepilogativo dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo venerdì 22 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★.

La giornata del 22 maggio non vede di buon auspicio eventuali iniziative o progetti, soprattutto a breve termine. La Luna negativa, in quanto sotto dura quadratura da Marte in Pesci, non promette niente di buono a voi nativi. Pertanto nulla da aspettarsi in ambito famigliare e, quasi sicuramente, anche riguardo certi rapporti parentali.

Si profila nel periodo un senso di malessere interiore, pronto a mettere a disagio in ogni momento. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, si invita ad essere pazienti con la persona amata. Cercate di sfoderare le vostre migliori doti di dolcezza e comprensione, in modo da evitate di cadere nella trappola della scontata quotidianità. Sforzatevi altresì di vedere chiaro tra quei forti impulsi che da un po' agitano il vostro cuore: date ascolto ai sentimenti mettendo al bando l'insofferenza. Single, concentrate la vostra attenzione non su ciò che manca, ma su ciò che già avete. Buttatevi alle spalle eventuali preoccupazioni inutili, in modo da poter vivere la vita senza mai più drammi interiori.

Nel lavoro, state attraversando un periodo di tensione e confusione a causa di quelle situazioni che sapete. Non agite seguendo solo l'istinto, perché i problemi si risolvono anche vagliando con attenzione le possibili soluzioni alternative.

♉ Toro: ★★★★★. Alla grandissima il vostro venerdì di fine settimana, preludio ad un avvio di weekend davvero spettacolare. La giornata sarà senz'altro vissuta al meglio anche per chi, soprattutto nei giorni scorsi, ha avuto problemi seccanti con i quali misurarsi. In evidenza nel vostro quadro astrologico, Urano in trigono a Marte: entrambi i pianeti saranno i vostri baluardi invalicabili per quelle onde destabilizzatrici provenienti da astri ostili. In amore, sarà una giornata in cui non mancheranno certo la passione e la comunicativa: anche se arriveranno le solite schermaglie amorose, queste risulteranno piacevoli e divertenti.

Single, vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità. In molti vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Le stelle in questo caso sono pronte a garantire entusiasmo, allegria ed una spiccata voglia di avventura... Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero indica un periodo buono, in grado di consentire eventualmente di allargare il vostro giro di contatti professionali.

♊ Gemelli: 'top del giorno'. In base a quanto restituito dalle analisi sul vostro cielo astrale, l'oroscopo giornaliero dichiara ufficialmente che il prossimo venerdì sarà meraviglioso per tanti di voi. A dare una marcia in più, soprattutto nel comparto lavoro, sarà Urano in trigono con un Saturno da favola.

L'amore, andrà a gonfie vele grazie all'influsso di Venere che metterà armonia nella coppia. Il vostro partner sarà davvero premuroso, attento e felice di avervi al suo fianco e voi non potrete che esserne orgogliosi. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì sprizzerete energia da tutti i pori e sarà il momento di concedervi un po' di moto per recuperare il gusto della passione. Vivete la vita al massimo delle vostre potenzialità e dopo una serie di giorni piatti e sfuocati, vi scoprirete capaci d'augurarvi un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza. Nel lavoro, comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace, che vi porterà grande soddisfazione.

Oroscopo del giorno 22 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★. In arrivo un periodo decisamente monotono, anche se, alla lunga, stabile e abbastanza sopportabile. Le vostre stelle, diciamolo pure, non saranno granché collaborative: Marte, purtroppo speculare negativo, darà meno valore alla buona specularità di Nettuno. Il comparto affettivo in questo caso non rilascia grosse opportunità da sfruttare, tanto meno belle sorprese. Riguardo l'amore di coppia, l'oroscopo sulla giornata di domani invita a tenere un atteggiamento fiducioso. Cortese come sempre, la Luna vi aiuterà a fare pace con il partner se eventualmente doveste trovarvi a bisticciare per cose di poco conto. Nel corso della seconda parte del pomeriggio aspettatevi una ventata di leggerezza, buonumore e sprazzi di allegria in famiglia.

Single, l’intesa fisica ma soprattutto il fattore emotivo posto in essere tra voi e la persona che sapete, non sarà tra le migliori. L'oroscopo vede una giornata capace di far registrare in molti casi un tangibile calo di interesse a livello fisico. Nel lavoro, scegliete con cura le parole per esprimere giudizi. Agendo con diplomazia, avrete più possibilità di uscire vincenti da qualsiasi disputa.

♌ Leone: ★★★. Un venerdì poco efficace, sia sul piano sentimentale che su quello professionale. Nettuno e Marte, speculari negativi al 85%, potrebbero essere la causa dei vostri principali insuccessi nel mondo del lavoro. In base alle direttive evidenziate nelle previsioni zodiacali di domani, potrebbe essere necessario, parlando di amore e sentimenti, affinare l'arma della seduzione.

In coppia, l'oroscopo invita a non cercare scuse ma di dedicarsi ancora di più a far crescere la serenità nel rapporto. Se foste in ansia per qualche problemino legato al fattore gelosia, vi diciamo di lasciar perdere: perché rovinarsi il cervello con supposizioni? Single, la diffidenza più o meno giustificata vi inclinerà a procedere guardandovi le spalle. Sarà così il caso di reagire, di pensare in positivo. Rendetevi più belli adottando un nuovo look, seguendo una dieta equilibrata e praticando gli sport preferiti. Nel lavoro, problemi da risolvere in arrivo prossimamente: tempi duri? Così pare: per risolvere qualsiasi problema non fate affidamento solo sulla vostra buona stella ma sulle vostre indiscusse qualità: intuito, precisione ed organizzazione.

♍ Vergine: ★★★★★. La giornata, inizialmente super potrebbe subire lievi contraccolpi nel corso delle ore seguenti. A dare piccole ansie, Nettuno, speculare negativo al segno; poco male, a limitare i danni, Venere e Urano, speculari positivi. Vogliosi di sapere cosa porterà di buono questa parte della settimana? L'oroscopo di domani venerdì 22 maggio consiglia in amore di seguire l’istinto e colorare di fascino la vostra storia. Siate intriganti ed affascinanti, il partner non vi resisterà e cadrà ai vostri piedi, rendendo la giornata romantica. Single, avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo ed euforia e tutto andrà alla grande. Sarete così ottimisti e pronti per intavolare eventuali nuovi legami.

Nel lavoro, gli influssi astrali prevedono successi personali o rivincite su situazioni del passato poco gratificanti. Chi vi aveva sottovalutato dovrà senz'altro ricredersi davanti alla spettacolarità dei risultati che avete già raggiunto o state per farlo.

