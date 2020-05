L'Oroscopo di domani, giovedì 28 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà per tutti i segni dello zodiaco. Le previsioni astrologiche mettono in primo piano la presenza della Luna in Leone, che movimenterà un bel po' questa parte della settimana. Per alcuni sarà possibile concentrarsi al 100% sulle attività più essenziali quali lavoro, faccende domestiche e commissioni esterne. Per altri ci saranno delle difficoltà economiche da scavalcare. In un periodo in cui i soldi scarseggiano per via di tasse, bollette e consumi vari, è naturale sentirsi sul filo del rasoio. Dunque, in giornata, a pochi giorni dalla fine del mese, occorrerà comportarsi in modo maturo e adoperare estrema cautela.

I nati del Gemelli saranno ancor più forti mentre i Cancro potrebbero avere dei piccoli problemi. Amore, soldi, salute e famiglia, andiamo ad approfondire il discorso scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° in classifica - Sarà un giovedì con l'umore sotto ai piedi e dei picchi di nervosismo. Dovrete rivedere e sistemare delle cose, forse dei conti che non vi quadrano. Il mese sta per volgere a conclusione e state facendo i salti mortali pur di non finire in bolletta. Se in questa settimana dovrete stringere la cinghia, nella prossima farete i salti di gioia perché otterrete un po' di respiro e potrete fare le cose con calma e accuratezza.

In famiglia, in giornata, dovrete organizzarvi per accontentare tutti, ci sono delle questioni che non possono più essere rinviate! La vostra mente desidera cambiare aria, ma sarà meglio attendere il responso di giugno e non abbassare la guardia. Questo è un momento estremamente delicato, prendetevi cura del vostro corpo.

Sagittario - 11° posto - La giornata comincerà in un modo e finirà diversamente. Dovrete tenere gli occhi bene aperti e prestare attenzione a ciò che potrebbe accadere. In famiglia potrebbero sorgere delle discussioni riguardanti il denaro o le spese. Il portafoglio diventa sempre più magro, infatti, le uscite sono di gran lunga maggiori delle entrate.

Stringete i denti in queste 24 ore e cercate di tagliare corto. Nella sfera lavorativa c'è un po' di astio con i colleghi o con il superiore. Chi è in cerca di un nuovo impiego, deve necessariamente attivarsi perché l'occasione giusta non piove dal cielo. Il vostro fisico, in questo giovedì, potrebbe causarvi dei fastidi, forse soffrite di mal di schiena o di testa.

Cancro - 10° in classifica - Sarete molto indaffarati. Vi occupate di ogni cosa, dalla casa al lavoro. In questo periodo siete in balia di emozioni contrastanti. Volete tutto e niente. Nel lavoro siete diventati alquanto competitivi perché volete primeggiare. Anche in amore siete più gelosi che mai. Probabilmente a causa dei mesi di lockdown avete perso denaro e forse pure clienti, cercate di pazientare perché il vostro talento è impagabile.

Per quanto riguardano le coppie, non prendetevela con il partner, ma cercate di sfogare i vostri problemi attraverso l'attività fisica o la meditazione. Da questo giovedì fino alla fine del mese sarete estremamente impegnati, ma occhio a non stressarvi per la vana gloria. Bollette o spese da pagare, aprire il portafoglio vi spezza il cuore.

Pesci - 9° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà brancolare nel buio. La presenza di Urano in un segno a voi opposto potrebbe generare perplessità e scarso entusiasmo nel lavoro, studio o in altre attività che vi riguardano. Questo è un periodo altalenante, ci sono delle giornate in cui il vostro umore è stellare e molte altre in cui avete il morale sotto ai tacchi.

State detestando un po' tutto, persino i consigli delle persone care. Non sapete più dove sbattere la testa! Per fortuna Nettuno vi rende abbastanza calmi e vi impedisce di andare in escandescenze. In queste 24 ore, la vostra fantasia risulterà molto accentuata. Sentite l'esigenza di trovare il vostro percorso, ma vi bloccate perché pensate di non avere più l'età per fare certe cose. Cercate di cambiare mentalità a partire da questo giovedì! Non ci sono limiti ai sogni, infatti, la storia è piena di successi arrivati in età avanzata.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Acquario - 8° in classifica - Da alcuni giorni vi sentite lucidi e focalizzati, ciò per via di Saturno che vi rende cauti e fermi in ogni comparto.

La vostra percezione del tempo è particolare. Quando fate qualcosa di piacevole le ore volano in un baleno, al contrario, quando vi annoiate il tempo non passa mai. Ed ecco che queste 24 ore saranno un po' scombussolate per voi dato che avrete attimi di noia elevati. Una recente delusione vi ha scottato, ma dovete cercare di riprendervi il prima possibile. Impiegate al meglio le vostre forze, non sprecatele in attività futili. Siete sempre pronti ad aiutare qualcuno, ma spesso finite per mettervi da parte e questo non va assolutamente bene. All'orizzonte si intravedono novità sentimentali per i cuori solitari, ma anche per le coppie sembra destinato a succedere qualcosa di memorabile.

Capricorno - 7° posto - Fate pure affidamento su Giove che vi rende di gran lunga più efficienti e produttivi.

Stabilite che cosa è essenziale per voi e cosa lo è un po' meno. Prima il dovere e poi il piacere, per cui ogni cosa deve avere un suo spazio nel quotidiano. Se sentite di avere poco tempo per voi stessi, provate ad alzarvi un'ora prima al mattino e dedicatevi alle vostre passioni o alla ginnastica. 'Mens sana in corpore sano', per tale ragione è molto importante prendersi cura della propria persona. Nel lavoro c'è qualcosa che bolle in pentola. A breve sarete coinvolti in un progetto interessante, ma non confondetevi le idee come al solito. Giornata migliore per programmare una vacanza al mare da fare durante l'estate, staccare la spina vi rinvigorirà.

Toro - 6° in classifica - Si prospetta una giornata con un improvviso cambiamento, accadrà qualcosa.

Urano vi renderà di gran lunga più geniali, studiosi e altruistici. Sarete attenti alle esigenze delle persone a voi care, specie della famiglia. Occhio alla guida, non sarà una giornata favorevole. Se possibile, uscite a piedi o con i mezzi pubblici. Vestitevi di arancione, servirà ad attrarre passione e fortuna. In questo periodo vi occorre un'ingente somma di denaro, forse avete dei debiti o qualche arretrato da assolvere. Entro la fine della settimana emergeranno dei nuovi aspetti che vi porteranno a rivedere certe questioni. Chi deve sposarsi a breve è molto agitato, nervoso e soprattutto ansioso.

Vergine - 5° posto - L’Oroscopo del 28 maggio vi vedrà altamente comunicativi e produttivi.

Forse in passato avete perso delle buone occasioni di cui ancora adesso vi pentite, ma è tempo di guardare avanti. A breve avrete modo di andare dal'estetista o dal parrucchiere e potrete rimettervi in sesto (se non l'avete già fatto). Da diverso tempo meditate di effettuare un gran cambiamento, infatti, nei mesi precedenti avete riflettuto moltissimo su voi stessi e siete giunti a delle interessanti considerazioni. All'interno della relazione sarà possibile ripartire con un grande progetto, magari una vacanza all'estero, una ristrutturazione o una nuova casa più ampia.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche del 28 maggio vi vedono ben posizionati e liberi da qualsiasi influsso negativo.

Potrete fare affidamento sulle vostre forse e qualità. Presto sarete al centro di una trasformazione estetica o mentale che vi renderà di gran lunga più felici e interessanti. Nel lavoro qualche cliente avanzerà delle proposte che dovrete valutare in modo altamente lucido. Non lasciatevi sconvolgere dai recenti accadimenti, potete fare tutto quello che desiderate. In famiglia, forse avete sofferto per la distanza di una persona cara, magari un figlio o un parente a cui volete tanto bene. Per il momento il peggio è passato, ma sarà meglio partire prevenuti e non abbassare la guardia. Partenze in vista, siete decisi a prendervi una vacanza prossimamente!

Ariete - 3° posto - Giornata piena di forze, prenderete finalmente una posizione o una decisione.

L'attesa finalmente volgerà al termine, potreste ricevere quei soldi che aspettavate da molto tempo. Con il partner di sempre ci saranno dei momenti di intimità e condivisione. Dei recenti cambiamenti lavorativi vi hanno buttato giù, ma da questo giovedì cambierete prospettiva e tornerete ad essere più positivi nei confronti del futuro. La giornata sorriderà anche a coloro che hanno una propria attività, sarà possibile concludere un affare o ricevere un grosso ordine. Prendetevi cura dei vostri clienti, specie quelli abituali che non vi hanno abbandonato nel momento di lockdown. Chi ha perso un lavoro, dovrà attivarsi perché in queste 24 ore sarà possibile bussare alla porta giusta.

Leone - 2° in classifica - Siete un segno forte e carismatico.

In quest'ultimi giorni siete più sensibili e comprensivi del solito. Non anelate cose irrealizzabili, cercate di trovare la strada giusta da percorrere. Battete sentieri mai battuti, uscite fuori dai soliti schemi e preconcetti. Questo è un periodo di rinnovamento ed ogni cambiamento sarà agevolato. Le cose non torneranno esattamente come prima, ma potete fare di tutto per migliorarle. In giornata, attorno a voi tutto risulterà armonioso e magico. L'amore di coppia sarà ad un punto di svolta. Qualcosa si smuoverà in queste 24 ore e prenderete delle decisioni, magari un trasferimento o un nuovo impiego. Scatterà la scintilla per quei single che si ritroveranno a trascorrere del tempo fuori casa. Da tempo siete a corto di denaro e forse state aspettando una certa entrata.

Gemelli - 1° posto - Il magnifico Sole nel segno vi dona forza e consapevolezza mentre Mercurio vi rende energici e Venere affascinanti. Questo è il sempre stato uno dei vostri mesi preferiti dell'anno poiché vi dona un senso di serenità e completamento. In giornata dovrete tirare fuori tutto il vostro potenziale, nel lavoro e in amore tutto sarà lecito. Risulterete di gran lunga più comprensivi e ciò vi metterà in buona luce con gli altri. Potrete trarre un sacco di benefici entro il fine settimana, perciò non lasciatevi sfuggire questa influenza favorevole. Una persona di vostra conoscenza nutre del profondo affetto per voi ma stenta a dichiararsi. Questo è un momento particolarmente delicato dato che le vostre emozioni risultano confuse. In realtà possedete tutte le risposte giuste, dovete solo scavare nel vostro cuore.