Nell'oroscopo della giornata di giovedì 28 maggio, la Luna entrerà nel segno zodiacale del Leone, che riuscirà a creare rapporti profondi e sinceri con i propri cari, mentre Sagittario avrà qualche occasione per divertirsi e svagarsi un po’. Sarà una giornata molto produttiva per i nativi Bilancia, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per Scorpione la sincerità permetterà ai nativi del segno di instaurare un buon rapporto con gli altri. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 28 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 28 maggio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede una splendida Luna in trigono al segno del Leone.

In amore avrete tanto entusiasmo e voglia di vivere, soprattutto in compagnia della vostra anima gemella, concedendovi bei momenti insieme, facendo qualcosa che non potevate fare da tempo. Se siete single il vostro umore sarà in miglioramento, grazie anche ad una serie di belle notizie. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo v'impegnerete molto per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8

Toro: oroscopo di giovedì positivo per voi nativi del segno. Unico neo sarà la Luna in quadratura che potrebbe mettervi in difficoltà. In amore dunque qualora ci dovessero essere problemi tra voi e la vostra anima gemella, aspettate momenti più calmi prima di affrontare la discussione. Se siete single preferirete trascorrere il vostro tempo con gli amici piuttosto che con persone che non vi desiderano.

Sul posto di lavoro Saturno in sestile dal segno dell'Acquario vi concederà buone opportunità che vi terranno concentrati e pieni di risorse. Voto - 7

Gemelli: con il Sole e Venere in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà più che soddisfacente per voi nativi del segno.

Sul fronte amoroso rifare ciò che non potevate fare prima con il partner, come uscire insieme, vi darà una forte sensazione di libertà e di voglia di vivere, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single migliorate il vostro umore e non impedite a nessuno di farvi innervosire. Nel lavoro iniziate a mettere in pratica alcune idee che ora siete in grado di sviluppare.

Voto - 8

Cancro: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, con Marte in trigono dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, cercherete di essere accondiscendenti nei confronti del partner, soprattutto se volete riuscire a rinsaldare il vostro legame. Se siete single partecipate più spesso alle attività con i vostri amici se non volete ritrovarvi in disparte. Sul posto di lavoro potrete riprendere fiato considerato che ci saranno meno mansioni da svolgere e potrete pianificare le vostre prossime mosse. Voto - 7

Leone: configurazione astrale che prevede la Luna in congiunzione al vostro segno, assieme a Venere e il Sole in sestile dal segno dei Gemelli. Con questo cielo vi piacerà molto la compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari, cercate di tenere ferme le vostre posizioni e di far valere la vostra volontà, ma sempre in modo cortese e mai scontroso. Sul posto di lavoro se volete migliorare la vostra posizione, questo sarà il periodo giusto per cominciare a investire. Voto - 8

Vergine: fidarsi degli altri potrebbe non essere così semplice per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì, soprattutto per voi single, ultimamente il vostro rapporto con gli altri non sembra essere così entusiasmante. Se avete una relazione invece dovrete provarci se volete che la vostra storia d'amore continui a brillare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte in opposizione potrebbe provocare qualche imprevisto e rallentarvi.

Se potete, chiedete ad un collega se può darvi una mano. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di giovedì particolarmente produttivo per voi nativi del segno, soprattutto grazie a Saturno in trigono dal segno dell'Acquario. Sarà una buona giornata per cercare di mettere in cantiere nuovi progetti che fino a qualche tempo fa sembravano irrealizzabili. Sul fronte amoroso Venere e il Sole in trigono vi metteranno a disposizione tanta disponibilità nei confronti del partner per soddisfare ogni sua esigenza. Se siete single i vostri desideri saranno molto forti, e avrete tanta voglia di divertirvi. Voto - 7,5

Scorpione: l'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà più che discreto per voi nativi del segno.

In amore la vostra sincerità sarà particolarmente apprezzata dalla vostra anima gemella, riuscendo a instaurare un bel rapporto. Se siete single sarete molto affascinati da una persona in particolare, ma dovrete agire con cautela. Sul posto di lavoro gli influssi di Marte in trigono dal segno amico dei Pesci, vi renderanno molto curiosi, spingendovi a dare il meglio di voi per riuscire nelle vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: la Luna in trigono dal segno del Leone, vi metterà leggermente di buon umore secondo l'oroscopo di giovedì, ma dovrete ancora fare i conti con Venere in quadratura. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete bisogno di compagnia, soprattutto dal partner, ma se proprio la volete, dovrete assumere un atteggiamento calmo.

Se siete single preferirete divertirvi e pensare il meno possibile per una volta. Sul posto di lavoro trovare una soluzione ad un problema non sarà facile, se non vi farete aiutare da qualcuno più competente. Voto - 7

Capricorno: Giove in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di ottenere risultati più che soddisfacenti sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Vi piacerà molto lavorare, anche perché si tratterà di svolgere mansioni davvero semplici per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella sarà convincente. Approfittatene per fare qualcosa di affettuoso, di spontaneo e soprattutto romantico. Se siete single forse sbaglierete approccio con una persona, ma per una volta non è detto che sarà un errore.

Voto - 8

Acquario: oroscopo di giovedì ottimale per voi nativi del segno, con Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli, e Saturno in congiunzione. Unico problema sarà la Luna in opposizione. Sul fronte sentimentale infatti regnerà il romanticismo tra voi e il partner, consentendovi di vivere splendidi momenti insieme. Se siete single avrete voglia di rivedere i vostri amici. Nel lavoro sarete molto concentrati sui vostri progetti per cercare di terminarli al più presto. Voto - 8,5

Pesci: giornata solamente discreta per voi nativi del segno, con Venere in quadratura. In amore la vostra relazione di coppia fatica a prendere il volo, e dovrete impegnarvi molto per riuscirci. Se siete single meglio aspettare un po’ e continuare a conoscere ancora la vostra potenziale anima gemella, senza dichiararvi.

Nel lavoro Marte in congiunzione vi darà una mano ad essere dei membri attivi in un progetto di gruppo molto interessante. Voto - 7