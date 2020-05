L'Oroscopo di domani 4 maggio è pronto a svelare come sarà la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali di inizio settimana per tutti i segni dall'Ariete fino a Pesci. Gli astri del periodo annunciano una giornata molto positiva per gli amici dell'Ariete, al contrario di quelli dell'Acquario, previsti in periodo negativo. Analisi di sapere come sono stati valutati i restanti segni? A seguire il responso finale dell'oroscopo segno per segno.

L'oroscopo del 4 maggio dall'Ariete al Cancro

Ariete - giornata al top: non sarà facile trovare qualcosa che non vi faccia diventare insofferenti. Se vorranno costringervi, saprete trovare il modo di defilarvi. Umore in calo. La Luna disarmonica per l’intera giornata lascia spazio a qualche ansia.

Toro - Giornata positiva e in risalita, molto divertente per l’amore. Starete bene da soli ma anche con una compagnia numerosa e affiatata. Per la salute, avete in mente così tante cose da fare da non avvertire la necessità di riposo.

Vi sembrerà che dormire sia una perdita di tempo.

Gemelli - I sentimenti potrebbero portarvi a fare scelte radicalmente diverse da quelle verso cui vi avrebbe spinto la vostra razionalità. Potete anche permettervi di spendere qualche euro in più per sentirvi più belli e attraenti. L’immagine a volte conta, e anche molto

Cancro - Ci sarà da affrontare un’emergenza nell’attività o da prendere una decisione importante che non può essere rinviata.

Chiedete consiglio a un amico. Considerando gli imprevisti, per ora è preferibile investire con cautela, tenendo a freno l’entusiasmo.

Le previsioni astrali di lunedì dal Leone allo Scorpione

Leone - La giornata sarà in risalita, grazie alla Luna positiva per il segno, scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Una ventata di romanticismo, comportamenti generosi e voglia di sperimentare in tutte le direzioni.

Vergine - Porterete a buon fine le questioni pratiche. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una faccenda che vi sta a cuore. Prestate attenzione ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici: potrebbero nascere rivalità.

Bilancia - Ricevete dal cielo un vigoroso sostegno, soprattutto se avete a che fare con l’estero, e buone opportunità per esprimere la vostra creatività. Un’occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira: non lasciatevela sfuggire.

Scorpione - La collaborazione potrebbe rivelarsi decisiva nella realizzazione di un progetto a cui tenete: non sottovalutate le potenzialità di un amico.

Senza oppositori, la Luna prossimamente nel segno vi favorisce su tutti i fronti. Svolgerete presto e bene quanto in agenda.

L'oroscopo del giorno 4 maggio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una giornata scorrevole, allietata forse da un piccolo viaggio, da visite o da un dono molto significativo. Esprimete opinioni, date il vostro contributo: chi non si sbilancia.

Capricorno - La Luna amica vi offre l’occasione per farvi perdonare qualche peccatuccio. Con il partner, tenerezza, effusioni e un dono significativo. Qualche coccola da riservare anche a voi stessi, dedicando cure e attenzioni particolari alla pelle del viso.

Acquario - Giornata 'no', anche se sulla forma fisica nulla da ridire con lo spirito sereno a fungere da locomotore. Se un malessere c’è stato di recente, lo vedete sfumare in lontananza. Serata piacevole con la giusta compagnia in famiglia davanti alla tv o insieme ad amici ad ascoltare musica su youtube.

Pesci - Conflittualità tra i doveri familiari, impostati secondo regole eque ma ferree e la vostra volubilità che s’invaghisce di tutto ciò che è nuovo. Un guizzo d’insolita fantasia vi permette di ottenere ottimi risultati professionali in tempi piuttosto brevi.