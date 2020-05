L'Oroscopo di domani, lunedì 4 maggio, è pronto a svelare come ripartirà questa nuovissima settimana. La Luna, Gibbosa crescente, entrerà nella casa della Bilancia al mattino presto (ore 07.10). La voglia di uscire, approcciarsi con nuove persone e fare compere sarà molto alta, ma bisognerà comunque mantenere alta la guardia senza aggravare l'intera situazione. Si tornerà a progettare, sognare e amare. Tutte quelle coppie e famiglie che hanno vissuto due mesi difficilissimi potranno rappacificarsi e tornare a dialogare pacatamente.

Anche le sane e vecchie abitudini saranno ripristinate, in tanti cominceranno la 'remise en forme' in vista dell'estate che oramai si avvicina sempre di più. Ed ecco che i nativi del Cancro ripartiranno alla grande mentre i Toro si sveglieranno smemorati e confusi. Approfondiamo il discorso scoprendo le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - La Luna in segno opposto potrebbe causarvi dei rallentamenti o degli attacchi di ansia.

In giornata, l'agitazione rischierà di farvi sbagliare, ma non fasciatevi la testa prima di cadere anzi, concedetevi del tempo per riprendervi. Dopo tutto ciò che avete passato è completamente normale sentirsi spaesati, preoccupati ed anche un po' incasinati. Non prendetevela con voi stessi se vi sforzate tanto e i risultati non arrivano o sembra che tutto vi vada storto. Tempo al tempo e potrete riappropriarvi della vostra vita, intanto portate pazienza ancora per qualche giorno.

Vergine - 11° in classifica - Detestate i lunedì, da sempre. L'inizio della settimana non è facile da affrontare per via del weekend dato che, in genere, tendete a lasciarvi andare dormendo di più. Questa sarà la giornata in cui dovrete ritornare in carreggiata, la pacchia è finita. Dovrete compiere un grosso sforzo dato che forse avete perso alcune buone abitudini che un tempo vi caratterizzavano.

Piano piano ritornerete a ingranare la marcia, concedetevi tutto il tempo che vi serve. L'amore per i single è rimasto a lungo in stand-by, purtroppo bisognerà aspettare almeno l'inizio dell'estate per aprirsi a nuove e approfondite conoscenze. Intanto, sarà bene occuparsi della propria persona.

Sagittario - 10° posto - Tante cose vi sono accadute nei mesi scorsi. Ogni campo della vostra vita ha subito uno scossone enorme. I risparmi hanno tremato, le spese sono state elevate, l'amore ha traballato e le vostre incertezze sono aumentate. Ciononostante, in questa giornata avrete modo di rialzarvi in piedi ma tutto dipenderà dalla vostra volontà.

Forse avete ancora bisogno di crogiolarvi nel vostro struggimento oppure non riuscite a voltare pagina, comunque sia, continuare a piangersi addosso è del tutto inutile. Trovate nuove spinte e datevi da fare perché restare fermi non potrà affatto cambiare o migliorare le cose.

Leone - 9° in classifica - La settimana scorsa è stata più o meno preparatoria. Vi siete rimesti in sesto sistemando ogni aspetto della vostra vita. 'Chi la dura la vince' per cui non dovete assolutamente allentare la presa. In questo lunedì qualcosa potrebbe non andare come vorreste ma cercate di non perdere la pazienza.

In famiglia dovrete trovare una soluzione il prima possibile anche perché non potete continuare a vivere senza risposte e certezze. Una sana alimentazione farà bene anche alla mente permettendovi di essere più concentrati e produttivi. Chi un lavoro lo ha perso nei mesi scorsi, entro l'estate riuscirà a trovarne un altro ma dovrà impegnarsi a fondo nella ricerca. Non ripetete gli errori passati.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° posto - Mercurio invita a non abbassare la guardia. In queste 24 ore potreste sentirvi smemorati e confusi. Più ci avviciniamo alla fine della primavera, più le cose tenderanno a migliorare e a sistemarsi in automatico.

Tutto ciò che dovrete fare in questo lunedì è rimettere tutto a posto e prepararvi alla grande partenza. Il vostro livello di comunicazione potrebbe risultarvi poco performante, in realtà è colpa della reclusione forzata che vi ha messo fuori gioco per molte settimane. Cercate di ripartire un passettino alla volta, presto o tardi tornerete a carburare come prima o meglio. Sta per arrivare quell'entrata che attendevate da tempo.

Scorpione - 7° in classifica - Concentratevi sulla vostra salute sia mentale che fisica. Ultimamente vi siete messi troppo da parte per aiutare i vostri cari oppure vi siete lasciati andare consolandovi con il cibo.

Dunque, i lunedì sono sempre perfetti per cominciare la dieta e intraprendere un percorso di fitness adeguato. Attenzione a non strafare altrimenti finirete per crollare di nuovo. Nel tardo pomeriggio avrete modo di emozionarvi e di dedicarvi a ciò che più vi appaga interiormente. Grazie al riposo effettuato nel weekend, le vostre energie risulteranno spettacolari.

Pesci - 6° posto - L’Oroscopo di domani 4 maggio si presenta abbastanza bene. Avrete 24 ore intense in quanto dovrete correre avanti e indietro tra i mille impegni quotidiani. Siete un segno sognatore, infatti spesso vi invitano a mettere i piedi per terra.

Non date ascolto agli altri, seguite sempre il vostro istinto. In serata crollerete sfiniti e vi rilasserete con una bella serie tv o un romanzo emozionante. Amate le piccole cose della vita e siete degli eterni perfezionisti, ma quest'ultimo aspetto a volte vi spinge a lasciare le cose a metà. Riorganizzate l'intera settimana, distribuite i vostri impegni in modo equilibrato così non finirete per impazzire.

Acquario - 5° in classifica - Saturno e Marte nel segno vi renderanno esplosivi e inarrestabili. Se c'è una lotta in atto, vincerete a patto che siate corretti e perseveranti. Le vostre capacità persuasive e comunicative risulteranno a dir poco perfette e questo rappresenterà grandi cose.

In questo periodo delicato volete spiccare, essere i primi tra tutti. La vostra originalità vi porterà a macinare successi ma dovrete smetterla di sottovalutarvi. Nel tempo ogni cosa è destinata a cambiare, per cui se un percorso non frutta più come una volta, reinventatevi nuovamente. Le idee, in queste promettenti 24 ore, non vi mancheranno affatto così come la voglia di impegnarvi nei vostri sogni.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Capricorno - 4° posto - Dovrete tirare fuori le unghie per una certa questione che vi sta a cuore. Tutto sommato, questa sarà una giornata gradevole e soleggiante.

Vi dedicherete alla casa, probabilmente farete il bucato o stirerete. L'entusiasmo galopperà e riuscirete a coinvolgere nelle pulizie anche altri membri della famiglia. Chi vive da solo, entro i cinque anni non lo sarà più. Chi lavora e sogna una carriera di gran successo, dovrà cercare di rinnovarsi altrimenti il rischio di perdere tutto, sarà abbastanza scontato. Dunque, allacciate nuovi contatti (via social), siate originali ed evitate di farvi travolgere dagli eventi esterni. Salute perfetta.

Gemelli - 3° in classifica - Venere vi renderà molto belli e affascinanti. In queste 24 ore risulterete irresistibili.

La passione sarà palpabile e le coppie faranno i salti di gioia. Dopo interi mesi di fiacchezza totale, ritornerete a sorridere e ad appassionarvi alle cose. Anche l'aspetto lunare risulterà favorevole, dunque, buttatevi nella mischia (in senso metaforico). Coloro che hanno perso un impiego o si sono visti ridurre la paga, presto torneranno a battere cassa. Il più possibilmente, cercate di evitare i luoghi sovraffollati. Ancora per qualche settimana cercate di stare a guardare come si evolve la situazione generale onde evitare complicazioni.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 4 maggio dice che da questa settimana ripartirete alla grandissima!

Coloro che appartengono a questo meraviglioso segno possiedono innumerevoli qualità tra cui la capacità di non arrendersi dinanzi alle difficoltà della vita. In queste 24 ore il vostro livello di empatia risulterà maggiore dei giorni scorsi, ma non lasciatevi impietosire da ogni cosa altrimenti rischierete di apparire fragili e sfruttabili. Nelle cose ci vuole un giusto equilibrio, persino negli affari di cuore. Quindi, evitate scenate di gelosia e paranoie perché per la persona amata siete insostituibili. La famiglia per voi è tutto: guai a chi ve la tocca! Soldi in arrivo ma anche in uscita.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche rivelano che avrete la Luna nel segno la quale vi aiuterà a ripartire alla grande. Dopo settimane difficili e sottotono, finalmente intravedrete la luce in fondo al tunnel. Ripristinerete dei vecchi progetti, comincerete una dieta per smaltire i chili presi durante i mesi scorsi e il vostro cuore tornerà a battere all'impazzata. Avrete una gran voglia di innamorarvi, di fare amicizia e di carburare nel lavoro. Chi si è ritrovato a corto di soldi o senza un impiego, a breve troverà una soluzione. Valutate l'idea di diminuire l'assunzione di caffeina, in tal modo tornerete a dormire serenamente. Sfruttate la vostra concentrazione che sarà stellare.