L'oroscopo di domani 4 maggio garantisce nuove possibilità sia in campo amoroso che in quello lavorativo. I pensieri corrono veloci e le idee si fanno nella mente di ciascun segno zodiacale, grazie agli influssi planetari che individuano nuove possibilità fortunate per progredire. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di lunedì

Ariete: la quadratura di Plutone e Giove si fa sentire dal Capricorno può farvi assumere toni arroganti sul lavoro. Siete molto legati a sensazioni passate che non riuscite a tenere a bada, ma Venere elargisce nuove sorprese in amore.

Buono il lavoro dove la grinta non manca di certo.

Toro: Mercurio in sinergia con Sole e Urano, preannuncia belle novità in amore per voi single. Le sorprese giungono imprevedibili a illuminare il cielo astrale, quindi valutate il tutto e riflettete. Anche in ambito lavorativo non è ancora il momento di prendere decisioni importanti.

Gemelli: Luna agisce in quadratura e le difficoltà arrivano come ciliegie. Ma Venere nel segno regala sempre tanto entusiasmo in amore, quindi cercate di andare avanti con coraggio e vivendo le difficoltà, anche quelle lavorative, come sfide per progredire in positivo.

Cancro: senso pratico e un grande spirito organizzativo sono garantiti dall'influenza del satellite notturno dalla Vergine che fa far fronte agli impegni lavorativi con grande forza d'animo. Luna in sinergia con Sole, Mercurio e Urano dal Toro, rivoluzionano l'amore in maniera strepitosa.

Leone: rimettetevi in gioco con coraggio in amore, contando sull'influenza benefica di Venere che vi rende irresistibili agli occhi degli altri.

Saturno e Marte dall'Acquario cercano di impigrirvi, ma la vostra tenacia contrasta il tutto e anche in ambito professionale riuscite a farvi avanti con più grinta.

Vergine: Luna presente nel segno vi rende molto intuitivi e riuscite a captare le sensazioni altrui in maniera preveggente. Venere agisce in quadratura e quasi tenta a farvi intraprendere la strada giusta, quella che conduce alla felicità sentimentale.

Che ne dite accettate la sfida? Buone prospettive si aprono in campo professionale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore non lasciatevi suggestionare da alcune idee infondate. Luna molto vicina a voi insinua dubbi e incertezze, ma Venere splende per voi e anche Marte garantisce tanta grinta e sexappeal a voi single.

Scorpione: colorate la sfera vitale di nuove sfumature sensazionali e Luna diventa complice di un modo di amare più concreto, luminoso ed entusiasmante. Se le occasioni per voi single non si presentano, andate voi incontro all'amore. Attenzione a Saturno e Marte in quadratura che rendono un po' fiacca la sfera lavorativa.

Sagittario: l'opposizione di Venere in Gemelli si fa sentire e può rendervi un po' troppo superficiali e incostanti in amore. Gli astri consigliano di procedere con prudenza in campo sentimentale, vagliando bene le possibilità. Buone prospettive si aprono in ambito lavorativo.

Capricorno: alcune novità stanno per giungere e animano la sfera sentimentale, riscaldando i cuori anche grazie alla presenza benefica di Sole in Toro che garantisce successo e vitalità. Venere dai Gemelli invoglia a essere più affettuosi in amore e più comprensivi sul lavoro.

Acquario: forse vi sentite troppo trascurati dal partner e se single, un po' giù di tono e carenti di affetti.

La quadratura di Saturno e Marte con gli astri in Toro si fa sentire e offusca il cielo amoroso, ma non temete poiché Venere contrasta con l'ottimismo queste sensazioni negative. Alti e bassi sul lavoro.

Pesci: state mettendo le distanze da un passato che ha fatto soffrire e questo è il periodo giusto per progredire, introducendo intriganti novità in amore. Mercurio, Sole e Urano sono dalla vostra parte e preannunciano grandi sorprese, contrastando una Venere in quadratura che produce capricciosità e superficialità anche in ambito lavorativo.