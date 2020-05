L’Oroscopo di maggio lascia presagire un mese ambiguo per lo Scorpione, che almeno per le prime due settimane deve fare i conti con Marte e Mercurio in opposizione. Nervosismo e agitazione la faranno da padroni tanto in amore quanto in ambito lavorativo e le discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Anche per il fisico saranno giornate faticose ma si recupera a partire da giorno 13, quando Marte smetterà di essere contrario. Il mese si concluderà dunque in maniera positiva, è possibile tirare un sospiro di sollievo e concedersi un po’ di relax.

Bene il fisico.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di maggio 2020 per il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per lo Scorpione

Amore: quello di maggio è il mese del Toro, dunque lo Scorpione deve mettere in conto l’eventualità di scontrarsi con degli influssi difficili, soprattutto durante la prima metà di maggio. Particolarmente faticosi sono i cambi lunari, soprattutto l'ultimo quarto di giovedì 14, ma anche l'opposizione di Mercurio e Marte.

In amore e in famiglia dunque potrebbero non mancare le controversie. Delle volte avete bisogno di sfogare la vostra rabbia, senza tener conto dei sentimenti degli altri. Le persone che vi voglio bene lo sanno e lo accettano, ma non si può sempre a far finta di niente piccola delle volte è necessario che mettiate da parte l'orgoglio e facciate ammenda dei vostri errori. L’11 maggio Mercurio smette di essere in opposizione, seguito da Marte il giorno 13, dunque la seconda metà del mese porta delle soluzioni e permette allo Scorpione di vivere dei momenti di tranquillità.

Lavoro: l'oroscopo di maggio 2020 lascia presagire una prima metà del mese faticosa, come precedentemente anticipato. L’opposizione di Mercurio e Marte potrebbe portare alcuni problemi in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe sentirsi sotto assedio, a disagio o costretto ad occuparsi di situazioni che avrebbe voluto evitare. Dunque fino a giorno 13 in ambito lavorativo serpeggia una certa ambiguità: risposte che non arrivano, ritardi nei pagamenti e contrasti con i colleghi.

La seconda metà di maggio, al contrario, con Marte in aspetto vantaggioso permette di passare al contrattacco e ottenere qualcosa in più.

Salute: dunque quello di maggio è un mese abbastanza faticoso per il disegno. Gli astri consigliano, almeno durante la prima metà del mese, di praticare delle attività rilassanti, come la meditazione, lo yoga, il pilates o il training autogeno. L’importante è riuscire a calmare le proprie sensazioni, evitando di sfogarle sugli altri e dunque di favorire la nascita di discussioni e contrasti. A partire dal 13 maggio si recupera, il fisico si riattiva, le energia non mancano.