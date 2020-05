Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 3 maggio, i nativi Cancro riusciranno a raggiungere un ottimo equilibrio in amore, tra dare e ricevere con il partner e con i familiari, mentre Sagittario accettando una serie di compromessi in amore, sarà in grado di vivere in armonia con i propri cari. Mercurio nella casa del Toro, permetterà ai nativi del segno di evitare attriti e tensioni in famiglia, mentre Pesci tornerà al lavoro con una grande voglia di essere competitivo con i colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 3 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 3 maggio 2020 segno per segno

Ariete: inizierà abbastanza bene il vostro rientro dal lavoro secondo l'Oroscopo della giornata di domenica. Sarete abbastanza energici da rimettervi al lavoro e cercare nuovamente di portare avanti i vostri progetti con parsimonia e costanza. Sul fronte sentimentale sarà una giornata da vivere insieme ai vostri familiari, e cercare di stare in armonia. Se siete single potreste intraprendere nuove ed interessanti conoscenze. Voto - 8

Toro: oroscopo di domenica abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione che prevede il Sole, Urano e Mercurio favorevoli.

Nel lavoro se siete reduci da un momento infelice, in questo periodo riuscirete sicuramente a recuperare punti. In amore cercherete di trovare del tempo da dedicare alla vostra anima gemella, anche se saranno necessari dei sacrifici. Se siete single i vostri contatti con gli amici saranno più profondi. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di domenica.

Sul fronte sentimentale se siete single respingere le adulazioni altrui sarà difficile, perché vi piacerà parecchio. Se avete una relazione fissa ricordare i bei tempi passati insieme al partner in questo periodo sarà un modo per essere ottimisti. Nel lavoro La vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di domenica abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale saprete raggiungere un ottimo equilibrio nella vostra storia d'amore, sapendo dare molto al partner e ricevere. Se siete single dovete essere meno pretestuosi e più comprensivi con chi non conoscete e dare anche più fiducia a chi invece, conoscete benissimo. Nel lavoro dopo un periodo di pausa vi toccherà portare avanti con determinazione i vostri progetti. Voto - 7,5

Leone: ci sarà un leggero recupero per quanto riguarda il lavoro. I vostri guadagni infatti potrebbero salire di poco e per voi sarà segno di speranza. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia con il partner sarà stabile, ma non per questo significa che potrete poggiarvi sugli allori.

Fantasia e vivacità aiuteranno i cuori solitari ad avere successo nelle nuove conoscenze. Voto - 7,5

Vergine: per voi un oroscopo tutto sommato niente male per la giornata di domenica. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single, se avete avuto degli incontri occasionali, sarebbe il caso di rafforzare questi nuovi legami. Se avete una relazione fissa si amplificherà il dialogo col partner ed aumenteranno gli interessi in comune. Nel lavoro non abbiate troppe pretese in quanto in questo periodo sarà difficile per voi riuscire a fare qualcosa di buono. Voto - 7

Bilancia: momenti di stanchezza vi consigliano di non sovraccaricarvi di impegni secondo l'oroscopo della giornata di domenica, soprattutto per i nati nella prima decade.

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale non costruite conversazioni che non porteranno a nulla con il partner, rischierete soltanto di causare problemi. Se siete single preferirete evitare di correre rischi e godere della compagnia dei vostri amici. Voto - 6,5

Scorpione: gli influssi di Marte in quadratura dal segno dell'Acquario completano per voi un oroscopo pieno di soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. La vostra carriera professionale procede al meglio, e sarete disposti se necessario a fare qualche sacrificio in più. In amore l'affiatamento di coppia tra voi e il partner sarà in crescita.

Approfittatene dunque per fare qualcosa di veramente speciale. Se siete single avete tutte le carte in regola per rendere speciale la vostra giornata. Voto - 8

Sagittario: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in opposizione al vostro cielo per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale questa Venere potrebbe procuravi qualche piccolo problema di coppia, come delle incomprensioni, voi cercate sempre di essere chiari e calmi in ciò che farete e se necessario, scendete a compromessi. Se siete single sarete in attesa di alcune notizie. In ambito lavorativo dando il meglio di voi, riuscirete sicuramente a raggiungere i risultati che sperate.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie al Sole e a Mercurio in trigono dal segno amico del Toro. Sul fronte sentimentale eviterete spesso litigi inutili con la vostra famiglia, ottenendo solamente il meglio dal legame che unisce voi e i vostri cari. Se siete single potreste fare degli incontri molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi garantirà ancora per un pò discreti successi. Voto - 7,5

Acquario: disposizione planetaria abbastanza ricca per voi nativi del segno, a partire da Marte e Saturno in congiunzione al vostro cielo, fino a Venere in trigono dal segno dei Gemelli.

In amore ascoltare sempre il parere della vostra anima gemella vi metterà in una posizione più agiata, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single cercate di non essere troppo insistenti nei confronti della persona che vi piace. Nel lavoro sarà una giornata di ripartenza, di conseguenza non sarà richiesto subito tutto il vostro potenziale. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di domenica tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In ambito sentimentale vivrete sicuramente dei bei momenti in compagnia delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single recupererete serenità e sarà più facile per voi stare in armonia con le persone che amate.

Nel lavoro dovete maggiormente pensare a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti e la vostra abilità se volete ottenere rapidamente dei risultati. Voto - 7