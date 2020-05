L'Oroscopo di domani, domenica 3 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Un'altra settimana è volata via portando con se un aprile di assestamento e di prese di coscienza. Anche se maggio è iniziato da pochi giorni, già si sono avvertiti i primi miglioramenti. Questa domenica sarà un po' speciale e inconsueta. Tra chi dovrà fare una corsa contro il tempo per mettersi in pari o recuperare una determinata cosa e chi invece dovrà ultimare dei preparativi, ci sarà del fermento nell'aria.

Per i nativi dei Pesci, ma anche per molti altri segni, si prospettano 24 ore stratosferiche. Non mancheranno lavoretti da fare, come nel caso della Bilancia inoltre, giungeranno ulteriori disposizioni/novità. Approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni astrali della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° in classifica - Adorate la domenica anche se ultimamente i giorni vi sono parsi tutti (o quasi tutti) identici.

Chi ha un impiego sa che la prossima sarà una settimana importante e decisiva. Dovrete riposare il più possibile in queste 24 ore e stabilire un piano accurato in modo da non sovraccaricarvi di lavoro. Spesso avete problemi con la pressione, perciò cercate di scansare lo stress: 'Il troppo stroppia'. Nei prossimi mesi estivi forse non vi sarà possibile fare vacanze dato che dovrete recuperare il tempo perso.

Comunque sia, non lasciatevi pervadere dall'ansia. Focalizzatevi sul presente e tutto andrà bene. Giungeranno delle disposizioni.

Ariete - 11° posto - Nella vita le chiacchiere stanno a zero. Non conta avere un'idea ma bisogna anche realizzarla. Dunque, datevi da fare anche se la domenica preferite poltrire. Nulla piove dal cielo. Il successo, la felicità e l'amore non arrivano per posta. Solamente rimboccandosi le maniche si ottengono dei risultati.

Puntate al massimo, male che vada otterrete un minimo ed 1 è meglio di niente. Giocate d'astuzia e programmate nel dettaglio tutto ciò che dovrete fare nell'arco della settimana. In serata non fate le ore piccole!

Leone - 10° in classifica - Cercate di prendere la vita con lo spirito giusto. Senza un programma non si va da nessuna parte. Tante cose possono succedere da qui a 10 anni, dunque, non sottovalutate il tempo e l'impegno costante. Decidete di evolvervi in meglio, decidete di non arrendervi! Non permettete a nessuno, nemmeno agli eventi esterni, di stabilire la vostra prossima mossa. Con le abitudini giuste e con la costanza, è possibile fare qualsiasi cosa ma bisogna necessariamente smetterla di denigrare tutto e tutti.

In famiglia o con il partner sarà meglio non infuriarsi: 'si prendono più mosche con il miele che con l'aceto'.

Sagittario - 9° posto - Occhio a non perdere il controllo, la giornata si presenta spinosa nel suo insieme. Siete un segno forte anche se delle volte desiderate tornare nel grembo materno. Le insidie saranno dietro l'angolo ma con calma e pazienza terrete tutto sotto stretto controllo. L'impulsività è parte di voi, ma dovrete tenerla a bada altrimenti rischierete di ferire qualcuno a cui volete molto bene. Evitate le abbuffate da noia e nervosismo altrimenti rischiate di mettere su ulteriori chili.

Tenete le orecchie bene aperte perché arriveranno ulteriori novità.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 3 maggio dice che vi sentirete stralunati, forse a causa delle ore piccole della serata precedente. Essendo un segno che tende a fare mille viaggi mentali, molte volte vi fate cogliere dagli attacchi d'ansia. L'incertezza del domani vi rende perplessi, ma smettetela di preoccuparvi per cose che non accadranno. Cercate piuttosto di soddisfare i vostri bisogni naturali senza remarvi contro. Riflettete su quelle cose che vi fanno stare davvero bene ed eliminate quelle che vi procurano tristezza e angoscia.

Coloro che non avranno molto da fare, in queste 24 ore domenicali potranno guardarsi attorno e prendere posizione.

Toro - 7° posto - Gli ostacoli e i problemi saranno sempre presenti nella strada della vita, quindi sarà meglio mettersi l'anima in pace e imparare ad affrontare ogni insidia man mano che verrà. Non lasciatevi mai abbattere dagli eventi. Lanciatevi in un nuovo progetto oppure rivedete quello vecchio. Avete bisogno di tornare in carreggiata e di appassionarvi nuovamente. La Luna favorirà le prese di coscienza, per cui in questa giornata finalmente vi risveglierete e darete inizio ad una rivoluzione interiore.

Battete il ferro finché è caldo! Occhio alle nuove notizie che potrebbero lasciarvi di stucco.

Gemelli - 6° in classifica - Siate tenaci e credete di più in voi stessi. Se un determinato percorso non dovesse condurvi dove volete, allora cercate una strada alternativa da percorrere. Il fallimento è arrendersi senza averci provato abbastanza. Nessuno nasce con la perfezione e il sapere assoluto in mano. Ciò che eravate in passato non vi definisce affatto perché l'essere umano si evolve di continuo auspicando un miglioramento. Sfruttate lo sfruttabile e ripartite con l'attività o con i vostri progetti.

Domenica d'amore per le coppie innamorate.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con alcuni lavoretti importanti. La prossima sarà una settimana importante e decisiva. Siete un segno perfezionista e diplomatico. Non sparate sentenze a zero anzi, dovete sempre valutare e ascoltare tutte le versioni. Ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino e questo lo sapete fin troppo bene. In queste 24 ore dovrete essere molto pazienti, in tal modo arriverete al traguardo prima del tempo. La vostra volontà risulterà maggiore in giornata ed anche il fisico sarà pimpante. Abbandonatevi alla passione di coppia.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Vergine - 4° in classifica - Questa sarà una giornata alquanto allegra anche se potreste sentirvi un po' sopra le righe. Avrete modo di trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari o la persona amata, inoltre, vi dedicherete anche ad alcune attività prettamente personali. Non prosciugate le vostre energie, anzi preservatele. La prossima settimana dovrete applicare il massimo sforzo e impegno, per cui risparmiatevi come meglio potete. Un'entrata economica che attendevate da tempo giungerà a breve, intanto rivedete e sistemate i conti. Avere le idee ben chiare aiuta a capire dove si sta andando.

Capricorno - 3° posto - Dire 'No' non è sbagliato e non dovete affatto sentirvene in colpa. Non potete andare contro voi stessi solo per non scontentare gli altri, avete tutto il diritto di essere felici. Detto ciò, questa sarà una domenica fantastica. Riuscirete a trovare un buon equilibrio interiore, inoltre, nuovi stimoli vi pervaderanno infondendovi tanta energia e voglia di fare. Sarete prontissimi ad avventurarvi nella seguente settimana che avrà dei buoni influssi astrali. Uscite fuori dalla vostra zona di comfort e imparate che dietro ad una vittoria c'è sempre una sconfitta, l'importante è avere rispetto per chiunque.

Acquario - 2° in classifica - Fatevi valere, questa giornata favorirà i sentimenti e i confronti purché siate pacati e rispettosi. In famiglia non è facile andare tutti d'amore e d'accordo a causa del distacco generazionale e dei modi differenti di pensare. Ogni evento esterno porta con se dei cambiamenti, non a caso la storia è piena di evoluzioni. Preparatevi a tutto perché a breve ci sarà un ulteriore cambiamento. Non statevene con le mani in mano, ma adeguatevi e migliorate tutto ciò che può essere migliorato: chi si ferma è perduto!

Pesci - 1° posto - Domenica stratosferica, porterete a conclusione tutto il lavoro/studio arretrato.

Finalmente vi rimetterete in pari e sarete pronti ad affrontare la seguente settimana. Come annunciato più volte, la fine della primavera porterà una ventata di novità e cambiamenti, niente sarà più identico a prima. Chiusa una porta, si apre un portone. A partire dal tardo pomeriggio staccate la spina e riposate a sufficienza perché dovrete correre molto prossimamente. Curate la pelle, ultimamente avete una brutta cera a causa del sonno sregolato.