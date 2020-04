L'oroscopo del weekend che va dal 2 al 3 maggio, prevede per i nativi Gemelli tante energie da mettere in gioco, soprattutto verso la sfera lavorativa, mentre Vergine svolgerà rigorosamente le proprie faccende sul posto di lavoro. Scorpione sarà alquanto fortunato per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre per Capricorno la collaborazione con i colleghi al lavoro sarà fondamentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il fine settimana, da 2 al 3 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo fine settimana 2-3 maggio segno per segno

Ariete: Oroscopo del fine settimana che vi sembrerà quasi monotono. La solita routine comincerà a starvi stretta e potreste decidere di rompere gli schemi, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro invece fareste meglio a seguire i binari e non sbilanciarvi più di tanto. Voto - 7,5

Toro: dopo una lunga settimana fatta di duro lavoro e tanti impegni da portare a termine, finalmente avrete l'opportunità di concedervi una pausa, e di certo non ve lo farete dire due volte.

Approfittatene per recuperare un po’ di tempo perso con il partner. Voto - 7,5

Gemelli: avrete ancora tantissime energie da spendere in questo fine settimana secondo l'oroscopo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove v'impegnerete ancora per riuscire a portare a termine alcune mansioni. Voto - 7,5

Cancro: un po’ di gelosia nei confronti della vostra anima gemella potrebbe anche far bene al vostro rapporto, ciò nonostante non ci sarà alcun bisogno di esserlo qualora il vostro rapporto sia sano.

Bilanciate bene il vostro atteggiamento. Voto - 6,5

Leone: ambito lavorativo che sembrerà in ripresa per voi nativi del segno dopo un lungo periodo di insuccessi. Ciò nonostante non sarà ancora il momento di cantar vittoria, e dovrete rimanere ancora sull'attenti per un bel po’ di tempo. Voto - 7

Vergine: vi piacerà molto svolgere le vostre mansioni sul posto di lavoro secondo l'oroscopo del fine settimana, soprattutto perché si tratterà di mansioni molto semplici.

Approfittate dunque e godetevi il periodo. Voto - 8

Bilancia: qualche momento di burrasca potrebbe mandare in crisi la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del fine settimana. Fareste meglio a non agitare ulteriormente gli animi del partner se non volete peggiorare la situazione. Aspettate che questo momento negativo passi. Voto - 6

Scorpione: potreste ricevere una buona dose di fortuna soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. L'oroscopo annuncia piacevoli momenti per le relazioni di coppia, oppure per i single impegnati a conquistare il cuore di qualcuno, soprattutto se sono nati nella seconda decade.

Voto - 8,5

Sagittario: vi sentirete carichi di energie durante questo weekend, e considerato che non avrete molto da fere sul posto di lavoro, userete tali forze per trovare un metodo originale per rendere felice la vostra anima gemella, e aumentare l'affiatamento di coppia. Voto - 8,5

Capricorno: il vostro oroscopo sarà focalizzato principalmente verso la sfera lavorativa. In particolare troverete un certo interesse nei progetti di gruppo, tanto che la collaborazione con i colleghi per voi sarà quasi un dovere, per cercare soprattutto di ottenere maggiori guadagni. Voto - 8

Acquario: vi concentrerete maggiormente verso la vostra relazione di coppia durante il fine settimana, per cercare di consolidare il vostro legame e fare qualcosa che possa divertire sia voi che i vostri familiari.

Voto - 8

Pesci: potreste sentirvi un po’ giù in questo fine settimana per qualcosa nella vostra quotidianità che non va come al solito. Provate a parlarne con il partner per cercare di risolvere la situazione. Voto - 6,5